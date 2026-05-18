Voici combien d'heures vous devez dormir chaque nuit pour ralentir le vieillissement de votre corps, selon une étude

Des chercheurs ont trouvé que dormir un nombre précis d’heure par nuit permet de rester en bonne santé, mais aussi de ralentir le vieillissement de son corps, quel que soit son âge.

Le sommeil joue un rôle important dans le vieillissement du corps

Les professionnels de la santé regrettent que les Français dorment de moins en moins. Preuve en est avec un baromètre de Santé Publique France réalisé en 2025. Il estimait que le temps de sommeil des Français était de 6h42 minutes par nuit et ce chiffre ne cesse de baisser.

Pourtant, on le sait, le sommeil est vital pour la santé. Plusieurs études ont montré que dormir moins de 6 heures peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, la dépression et autres troubles psychiatriques, et même les lombalgies et l’arthrose.

Par ailleurs, dormir plus qu’il ne faut provoque également un risque pour la santé. Ces mêmes études révèlent que les risques de dépression, de schizophrénie et de trouble bipolaire sont plus grands, tout comme le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

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Quelle est la durée de sommeil optimale pour réduire le vieillissement ?

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Ne pas dormir comme il faut peut ainsi avoir des répercussions négatives sur la santé et le bien-être. On estime à 50% le risque de décès pour les personnes qui dorment peu. Il descend à 40% pour celles qui dorment trop. Il en résulte un écart d’âge biologique qu’ont mis en évidence des chercheurs.

L’écart d’âge biologique est une méthode qui permet de connaître l’âge de notre corps et de nos organes. Ces derniers peuvent fonctionner plus jeune ou plus vieux que l’âge chronologique, c’est-à-dire celui que l’on compte depuis notre naissance. En résumé, il s’agit de l’âge réel de son organisme comparé à son âge chronologique.

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Un mauvais sommeil entraîne donc un vieillissement plus rapide. Alors, les chercheurs ont voulu connaître la durée de sommeil optimale. Pour cela, ils ont analysé trois types de données liées aux 23 horloges biologiques de vieillissement (cérébral, organisme) sur 500 000 participants âgés de 37 à 84 ans. Concrètement, ils se sont penchés sur les examens d'imagerie cérébrale, les protéines sanguines et les métabolites circulant dans le sang, détaille Marie Claire. Puis, ils ont comparé tout cela avec le temps de sommeil moyen des participants.

De cette façon, les chercheurs ont été en mesure d’établir un écart d’âge biologique. L’organisme des participants est-il plus vieux ou plus jeune que leur âge chronologique ? Les chercheurs sont parvenus à une conclusion : les personnes en meilleure santé et dont le vieillissement ralentit dorment entre 6 et 8 heures par nuit. Enfin, notez qu'il s’agit d’une moyenne et que le chiffre peut varier d’un individu à un autre. Cela fournit tout de même des indications sur le sommeil que nous devrions avoir au quotidien pour rester en bonne santé.