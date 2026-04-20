Voici le nombre d'heures de travail à ne pas dépasser par jour pour être heureux (on est presque tous au-dessus)

Combien de temps maximum faut-il travailler par jour pour être heureux ? Quelle est la limite à ne pas dépasser ? Pour le savoir, une étude s’est penchée sur la question.

Il peut être difficile de passer de bonnes journées tous les jours. Entre notre humeur, la météo et les imprévus, nous ne savons pas toujours quoi faire pour être heureux tout au long de l’année. Pourtant, il existe des choses essentielles qui font notre bonheur.

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C’est notamment le cas dans le monde du travail. Tandis qu’il existe trois métiers qui rendraient heureux, une récente étude a démontré qu’il ne faudrait pas dépasser un certain nombre d’heures de travail par jour pour passer une bonne journée.

Comment être heureux ?

Cette étude, publiée sur le site de l’OSF, a été menée par des chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique, au Canada, et de l’Université de Bâle, en Suisse. Les scientifiques se sont penchés sur les résultats de l'American Time Use Survey, une vaste enquête américaine qui demandait aux participants de détailler leurs activités quotidiennes avant d’évaluer leur journée.

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En comparant ces résultats, les chercheurs ont analysé plus de 100 activités différentes pour identifier celles qui nous rendent heureux.

Un nombre d’heures de travail maximal

Selon l’étude, nous ne devons pas travailler plus de 6 heures par jour pour être heureux. Au-delà, le bien-être descend et nous avons moins de chances de passer une bonne journée. À titre de comparaison, en France, la durée moyenne du temps travail est de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, ce qui est au-dessus du nombre d'heures recommandé par cette étude. Un bon argument pour passer à la semaine de quatre jours ?

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En plus de cela, il existe d’autres choses à faire pour trouver le bonheur. Voir ses amis ou sa famille est essentiel, à condition que cela ne dure pas trop longtemps. Les personnes sondées estiment que deux heures d’interactions sociales suffisent par jour. C’est également le cas de l’activité physique, qui ne doit pas durer plusieurs heures.

Enfin, rester longtemps devant un écran et faire des tâches ménagères n’améliorent pas le bonheur. En définitive, cette étude montre que le travail ne doit pas être totalement banni de notre quotidien pour que nous soyons heureux. L’essentiel est de trouver un équilibre entre vie professionnelle, relations sociales et loisirs.