France : voici le prénom composé original qui sera le plus donné aux bébés en 2024

Comme chaque année, l’Officiel des Prénoms a dévoilé les noms composés qui seront les plus donnés aux enfants en 2024. Voici les résultats.

Quand on attend un enfant, de nombreuses questions se posent. Parmi elles, on retrouve l’une des plus importantes : quel prénom va-t-on donner au bébé ? Ce choix déterminant impactera la vie entière de l’enfant et pour cette raison, il est important de ne pas se tromper.

Cependant, il se peut que les deux parents soient en désaccord sur le prénom. Pour trouver un compromis, certains n’hésitent pas à se tourner vers les prénoms composés afin de satisfaire les deux parties. Cela tombe bien car en ce mois de janvier, l’Officiel des Prénoms a dévoilé les noms composés qui seront les plus donnés en France en 2024.

Un prénom composé d’origine arabe

Cette année, le prénom composé le plus populaire chez les garçons devrait être Mohamed-Amine. Ce prénom d’origine arabe succède à Mohamed-Ali, le premier du classement en 2023 avec 82 naissances recensées pendant l’année. L’association des prénoms Mohamed et Amine va donc devenir populaire, après avoir connu une belle percée en 2008.

“D’une part, il a supplanté Jean-Baptiste qui régnait sans partage depuis 1981. D’autre part, sa consécration a conforté la percée des compositions arabes”, ont expliqué Claire Tabarly-Perrin et Stéphanie Rapoport, les expertes qui ont établi le classement.

Crédit photo : iStock

Selon les prédictions des expertes, trois autres prénoms composés d’origine arabe devraient entrer dans le classement en 2025 comme Mohamed-Ali, Mohamed-Lamine et Chems-Eddine.

Quels prénoms chez les filles ?

Chez les filles, un prénom composé venu tout droit d’Hollywood sera populaire cette année : il s’agit de Lily-Rose, le prénom donné à la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. De nombreux autres prénoms composés auront un grand succès, notamment ceux avec le prénom Rose comme Anna-Rose, Lila-Rose, Nina-Rose, Léa-Rose ou encore Emma-Rose. On retrouvera également des Marie-Lou, Fatima-Zahara et Mai-Ly chez les petites filles.