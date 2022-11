Voici le salaire (très élevé) que devrait gagner une mère au foyer si elle était rémunérée

Être mère au foyer et sans doute l’un des « métiers » les plus compliqués qui soient, pourtant, c’est certainement le seul qui ne fait gagner aucun salaire. Le portail de mise en relation avec des professionnels de services à la personne Prontopro a calculé combien devrait gagner une maman si elle était payée.

Crédit : LightFieldStudios / iStock

Pour arriver à chiffre le travail fourni par une mère au foyer, l’entreprise a pris en compte toutes les activités que font les mamans qui gèrent leur foyer et a cumulé le coût de chacune d’entre elles. Et vous allez voir que cela chiffre très vite. En effet, entre le ménage, les lessives, la cuisine, les courses ou encore le rôle de chauffeur pour déposer et aller chercher les enfants à l’école, on a souvent tendance à sous-estimer leur rôle.

Si les mamans étaient rémunérées, ce qui serait d’ailleurs bien mérité pour le travail énorme qu’elles fournissent au quotidien, elles devraient toucher un salaire d’environ 6 400 euros nets par mois. À titre d’information, ce montant est égal à environ 5 fois le SMIC, soit la rémunération d’un cadre supérieur occupant un post de direction ou d’un médecin spécialisé. Il faut dire que les mères au foyer travaillent bien plus de 35 heures par semaine et ne comptent pas leurs efforts.

Crédit : Prontopro

Plusieurs métiers en un

Pour arriver au montant de 6 400 euros, Prontopro a listé neuf activités qui peuvent s’intégrer dans celui de maman au foyer. On retrouve notamment celui d’aide ménagère à raison de 3 heures par semaine, personal shopper ou styliste une fois par mois, professeur de cours particulier pendant 2 heures par semaine. À cela peut s’ajouter le rôle de chef cuisiner tous les jours, sans oublier celui de nutritionniste, de coach de vie, de chauffeur privé 14 heures par semaine pour aller voir les copains et aller à l’école et enfin animateur de colonie deux fois par semaine.

