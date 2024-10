Voici le visage typique de l'homme infidèle, selon une étude et ce n'est pas une bonne nouvelle pour ce type d'homme

D’après une récente étude menée par l’application de jeux MrQ couplée à de l’intelligence artificielle, les hommes infidèles auraient un physique précis. Explications.

Peut-on réellement repérer un homme infidèle par son physique ? À en croire une étude menée par l’application de jeux de Casino MrQ et grâce à une intelligence artificielle, il est possible de savoir, par le physique d’un homme, s’il a tendance à trahir son/sa partenaire. Pour obtenir ce résultat, l’application a demandé à près de 2000 Britanniques de participer à un sondage et a couplé les réponses à une intelligence artificielle. L’objectif de cette étude ? Réussir à déceler le visage d’un tricheur, dans les jeux, mais plus globalement dans la vie. Et qui dit triche, dit trahison, et donc souvent infidélité.



Crédit : Istock

Le portrait robot d’un homme infidèle dévoilé

Sur les personnes interrogées, toutes, ont décrit selon elle à quoi ressembleraient une personne malhonnête. Et le résultat est plutôt surprenant. D’après les réponses des participants et de l’intelligence artificielle, on obtient un portrait robot d’un homme, d’une quarantaine d’années, avec des yeux bleu-gris, de petites lèvres, une barbe courte sur le visage et peu ou pas de cheveux sur la tête. Selon la photo générée par l’IA, l’homme a un gros nez, des rides apparentes.

Les femmes ne sont pas en reste également. D’après l’étude, la femme typique qui trompe son mari a selon l’IA, les cheveux noirs et est âgée d'une cinquantaine d'années. L’étude affirme qu’elles sont plus susceptibles d’avoir un petit nez et une moue de taille moyenne. Des portraits étonnants.



Crédit : MrQ/Ladbible

52% des participants se sont déjà fait tromper

Rosie Maskell, directrice marketing senior chez MrQ s’est félicitée des résultats de cette enquête, comme le rapporte Ladbible : “grâce à notre enquête et à l'IA, nous avons mis en lumière les traits physiques associés aux personnes enclines à la tricherie.” Elle a ajouté : “nos recherches ont montré qu'un peu moins de la moitié (41 %) d'entre eux connaissent une trahison douloureuse. Il se peut donc qu'un grand nombre d'entre eux s'identifient aux caractéristiques de ces images. Nos recherches ont révélé que plus de la moitié (52 %) des Britanniques ont déjà trompé ou ont été trompés.”

Pour rappel, il est important de noter que ces données sont basées sur une analyse statistique et ne s'appliquent pas à tous les individus. La directrice marketing l’assure : “le comportement des gens est défini par leurs décisions et leurs actions, et non par leur apparence.” Malgré tout, ça donne une petite idée de qui il faut se méfier…