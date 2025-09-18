TOP 10 des départements français où il est le plus facile de trouver un emploi en CDI

En France, l’endroit où vous vivez peut vous aider à décrocher un emploi. Si vous êtes à la recherche de stabilité, voici les 10 départements français où il est le plus facile de trouver un CDI.

Quand on cherche du travail, on a plusieurs critères à prendre en compte comme le salaire, les horaires et les tâches confiées. Pour 8 Français sur 10, le bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est encore plus important que le salaire dans un travail. En plus de ces critères, certaines personnes sont à la recherche de stabilité et aimeraient décrocher un CDI.

Un contrat de travailCrédit photo : iStock

Cependant, il n’est pas toujours facile d’être embauché pour un poste à durée indéterminée. Selon une étude menée par JobLeads, il existerait des départements en France où il est plus facile de trouver un emploi en CDI.

“Ces disparités peuvent s’expliquer de plusieurs façons : certains départements restent peu développés ou servent davantage de zones résidentielles pour les migrations de travail, tandis que d’autres pâtissent de l’absence d’une grande ville capable de dynamiser l’économie locale et d’attirer des entreprises”, explique Jan Hendrick von Ahlen, directeur général de la plateforme de recherche d’emploi JobLeads, à Capital.

En partant de cette idée, les chercheurs ont dressé la liste des 10 départements où il est plus facile de trouver un CDI, en comparant le nombre d’offres d’emploi disponibles et le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail. Voici les résultats.

Où trouver un CDI ?

Selon l’étude, le Rhône est le département français où l’on a le plus de chances de décrocher un CDI. En effet, on compte 25 877 offres disponibles pour 201 660 personnes inscrites à France Travail, ce qui donne un ratio de 7,79 demandeurs d’emploi par offre.

En deuxième position, on retrouve la Manche avec 4 859 CDI pour 38 380 demandeurs d’emploi. Ici aussi, la concurrence est très faible. Sur la troisième marche du podium se trouve la Loire-Atlantique, qui dispose d’une économie dynamique, notamment dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services.

Le classement des départementsCrédit photo : JobLeads

À la suite du classement, on retrouve la Haute-Savoie, la Mayenne, la Savoie, les Hauts-de-Seine, la Côte-d’Or, la Vendée et les Deux-Sèvres. À l’inverse, il existe également des départements où il est plus difficile de trouver un CDI. C’est le cas dans le Nord, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales, où le ratio est de 38,73 chômeurs par offre d’emploi. En avant-dernière position se trouve la Seine-Saint-Denis. Malgré sa proximité avec Paris, ce département a une offre limitée de CDI et une forte densité de population.

Vous savez maintenant vers quels départements vous tourner pour tenter votre chance et décrocher un CDI.

Source : Capital
