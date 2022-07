Voici les 20 prénoms de filles les plus recherchés sur Google

Une agence de marketing digital a classé les 20 prénoms de filles les plus recherchés sur Google. De quoi donner des idées si vous attendez un heureux événement.

Quand on attend un enfant, il n’est pas toujours facile de trouver des idées de prénoms. Si certains parents veulent se démarquer en choisissant des prénoms rares, d’autres préfèrent des prénoms plus communs et populaires. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie et que vous peinez à trouver le prénom parfait pour votre futur bébé, cette liste pourrait vous aider.

Semrush, une agence spécialisée dans le marketing digital, a analysé toutes les recherches de parents français sur Google en 2020. À partir des résultats, l’agence a dévoilé un classement des 20 prénoms de petites filles les plus recherchés sur internet. Des prénoms populaires ou plus rares, qui sont généralement recherchés pour connaître leur origine ou leur signification.

Les 20 prénoms de filles les plus recherchés sur Google

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, certains prénoms peu communs figurent dans cette liste, qui ne regroupe pas que des prénoms populaires. Sur le podium, on retrouve Rose avec 146 071 recherches, suivi de Mila avec 107 321 recherches, et Alice avec 100 857 recherches.

Découvrez tout de suite le classement des 20 prénoms de filles les plus recherchés sur Google :

Rose : 146 071

Mila : 107 321

Alice : 100 857

Alix : 94 857

Iris : 17 464

Elsa : 76 500

Emma : 69 964

Victoria : 51 857

Lou : 51 179

Capucine : 47 529

Clara : 47 264

Lisa : 45 207

Anna : 32 486

Jade : 31 371

Marie : 30 529

Ambre : 28 814

Constance : 28 543

Maya : 27 843

Charlotte : 27 314

Sofia : 26 986