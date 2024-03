Voici les 5 clés émotionnelles à apprendre à votre enfant pour l'aider à gérer ses émotions

Pour que votre enfant arrive à reconnaître et à gérer ses émotions au mieux, une psychologue révèle les cinq clés émotionnelles à lui apprendre.

Si vous avez des enfants, vous devez les éduquer, leur apprendre les bonnes manières et leur inculquer des valeurs. Cependant, vous pouvez également faire un travail pour leur donner des clés émotionnelles qui les aideront à contrôler et à vivre avec leurs émotions à l’avenir.

Selon Hilary Jacobs Hendel, psychologue, il existe cinq clés émotionnelles à apprendre à un enfant pour l’aider à mieux vivre ses émotions. Grâce à ces idées, il pourra mieux appréhender, exprimer, comprendre et gérer ce qu’il ressent. Ces compétences émotionnelles font partie de l’intelligence et ne sont pas toujours faciles à acquérir quand on est enfant. Pour aider votre progéniture, voici cinq principes à lui apprendre.

Crédit photo : iStock

Ne pas confondre émotions et faiblesse

Quand on est enfant, on peut croire que le fait de ressentir des émotions, notamment négatives, est un signe de faiblesse. Pour que votre enfant puisse gérer au mieux ce qu’il ressent, vous devez lui apprendre que ressentir des émotions ne veut en aucun cas dire qu’il est faible. Au contraire : dites-lui qu’il faut faire preuve d’une certaine force intérieure pour être capable de reconnaître et d’affronter ses émotions.

Se sentir vivant grâce aux émotions

Les émotions sont essentielles dans notre vie car ce sont elles qui font de nous des êtres humains. Comme l’explique Hilary Jacobs Hendel, les émotions sont des “expériences énergétiques” qui nous amènent à nous sentir vivant et à vivre notre vie intensément.

Des moteurs pour passer à l’action

En plus de nous donner la sensation d’être pleinement vivants, les émotions nous poussent à agir. La peur va nous donner l’envie de nous protéger face à un danger, la colère peut nous donner de l’énergie pour nous positionner face à une situation difficile, tandis que la joie peut nous pousser à accomplir nos rêves.

Ne pas refouler ses émotions

Malheureusement, il existe toujours un certain tabou dans la société à propos des émotions. C’est le cas notamment de la tristesse, un sentiment qui ne doit généralement pas être montré. Apprenez à votre enfant qu’il a le droit de pleurer s’il est triste et que ce n’est pas un signe de faiblesse. Dites-lui que les émotions sont naturelles et qu’il a le droit de les exprimer.

Des émotions pour mieux vivre

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ressentir des émotions n’est pas synonyme de souffrance. Au contraire : si on arrive à reconnaître et à gérer ses émotions, nous pouvons les utiliser pour vivre mieux et à mener une vie équilibrée.