Voici les aliments à ne surtout pas réchauffer au micro-ondes, selon une diététicienne

Une diététicienne américaine dévoile les quatre aliments à ne surtout pas faire réchauffer au micro-ondes.

C’est une habitude que l’on fait tous : faire réchauffer les restes de la veille au four micro-ondes. Problème : ce geste est en réalité une fausse bonne idée. Et pour cause : certains aliments ne doivent jamais être cuits une deuxième fois.

C’est ce que nous apprend Amanda Holtzer, une diététicienne américaine originaire du New Jersey. Cette spécialiste a dévoilé les quatre aliments à ne surtout pas réchauffer au micro-ondes.

Crédit Photo : Amanda Holtzer / Capture d'écran Instagram

Voici les aliments à ne pas mettre au micro-ondes

En tête du classement, nous trouvons les œufs durs. Pourquoi ? Selon l’experte, cet aliment est très sensible à la chaleur. Résultat : il se met à gonfler sous l’effet des radiations du micro-ondes.

Ce phénomène peut devenir très dangereux car les œufs durs peuvent exploser durant la cuisson, mais aussi dans l’assiette ou dans votre bouche, ce qui peut entraîner d’importantes brûlures, rappelle Amanda Holtzer.

Crédit Photo : iStock

D'autre part, les aliments riches en vitamine C, comme les brocolis, les choux de Bruxelles et les pommes de terre, ne doivent jamais être réchauffés au micro-ondes. Toujours selon la nutritionniste, la vitamine C a tendance à « se dégrader » à cause de la chaleur de l’appareil.

Le poulet figure ensuite sur la liste de la spécialiste, laquelle estime que le fait de réchauffer cette viande peut lui donner un « mauvais goût et une mauvaise texture ».

«Lorsque le poulet est conservé au réfrigérateur après la cuisson, les graisses de la viande peuvent s'oxyder, ce qui peut modifier la structure chimique du poulet et donc son goût», explique Amanda Holtzer.

Avant d’ajouter :

« Lorsque le poulet est réchauffé au micro-ondes, l'humidité qu'il contenait s'évapore, ce qui lui donne une saveur et une texture désagréables».

Crédit Photo : iStock

Même son de cloche pour le poisson, dont la cuisson au micro-ondes peut lui donner une « texture caoutchouteuse ».