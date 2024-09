Trop dormir peut avoir de lourdes conséquences méconnues, selon une étude

Selon de nombreuses études médicales, trop dormir serait dangereux pour la santé. Explications.

Ce n’est un secret pour personne : il faut dormir 8 heures par jour pour être en bonne santé pour une raison bien précise. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences néfastes sur la santé : diabète, hypertension, problèmes cardiovasculaires, etc.

Vous l’ignorez peut-être, mais le fait de trop dormir serait également dangereux pour l’organisme, comme l’explique le Reader’s digest.

Selon le magazine américain, c’est le sommeil non réparateur qui peut s’avérer néfaste pour la santé. Par exemple, si l’on dort plus de 9 heures et que l’on est quand même fatigué au réveil, «cela peut indiquer que le sommeil est devenu inefficace», souligne le média, qui rappelle qui «trop dormir n’est pas un problème en soi».

Crédit Photo : iStock

Traitement médicamenteux, apnée du sommeil, reflux gastriques, bouffées de chaleur, mauvais environnement du sommeil… Ces troubles peuvent affecter la qualité du sommeil.

Parmi les risques liés à l’excès de sommeil, on peut également citer la baisse de concentration, les maux de tête ou encore une prise de poids.

Trop dormir augmente le risque cardiovasculaire

Mais ce n’est pas tout. Selon de nombreuses études médicales, l’excès de sommeil augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires.

Des chercheurs de l’hôpital Henry Ford à Detroit se sont penchés sur le lien entre la durée de sommeil idéale et une bonne santé cardiovasculaire sur le long terme, expliquent nos confrères de Santé Magazine.

L’étude révèle que les personnes qui ont l’habitude de dormir six à sept heures par nuit ont «le plus faible risque de mourir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC) par rapport à celles qui dorment moins ou plus».

Crédit Photo : Istock

D’après les auteurs de l’étude, il est possible d’adopter de bonnes habitudes de sommeil.

«Il est important de parler de la quantité de sommeil, mais aussi de sa qualité. Ce n’est pas parce que vous êtes allongé au lit pendant sept heures que vous obtenez un sommeil de bonne qualité » (Les auteurs de l’étude)

Attention, les troubles du sommeil touchent beaucoup de personnes âgées.

Pour mieux dormir, il est recommandé de se coucher à une heure fixe (avant minuit), de couper les écrans une heure avant le coucher, de faire du sport quotidiennement et de dîner léger pour favoriser la digestion.