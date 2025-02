Voici pourquoi vous ne devez jamais raccrocher au nez des démarcheurs téléphoniques

Les démarcheurs vous appellent sans arrêt pour vous vendre leurs produits ? Voici pourquoi vous ne devriez pas leur raccrocher au nez.

Le démarchage téléphonique est devenu un véritable fléau. Chaque jour, des personnes nous appellent sur notre téléphone pour nous vendre leurs produits et ces appels incessants peuvent rapidement agacés. Selon un sondage réalisé par l’UFC-Que Choisir, 97% des Français se disent irrités par ces appels intrusifs.

Crédit photo : iStock

Heureusement, il existe des techniques à mettre en place pour échapper au démarchage téléphonique, comme ces 10 astuces qui permettent de ne plus être dérangé. Si chaque personne a sa méthode, il serait pourtant préférable de ne pas raccrocher au nez des démarcheurs. Voici pourquoi.

Ne pas raccrocher au nez des démarcheurs

S’il existe des méthodes à appliquer pour enfin en finir avec le démarchage téléphonique, raccrocher au nez de notre destinataire n’en est pas une. En effet, comme l’explique MSN, si vous répondez et que vous raccrochez, le démarcheur comprendra que votre numéro est actif et que vous répondez dès que vous recevez un appel. Ainsi, il risque de vous rappeler encore plus souvent à l’avenir, dans l'espoir de pouvoir vous parler.

Crédit photo : iStock

Pour en finir avec le démarchage téléphonique, plusieurs autres options plus efficaces s’offrent à vous. Certains téléphones permettent de filtrer automatiquement ces appels et des applications existent pour bloquer les numéros indésirables. Ainsi, vous n'aurez jamais à répondre à un démarcheur téléphonique. Vous pouvez également vous inscrire sur Bloctel, bien que cette liste n’ait pas encore fait ses preuves. Bien qu’il soit encore difficile d’échapper aux démarcheurs téléphoniques, chaque personne a sa méthode : il ne vous reste plus qu'à trouver la vôtre.