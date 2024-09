Voici pourquoi vous ne devriez surtout pas manger devant la télé

Cette habitude que vous appréciez pourrait vous causer bien des ennuis si vous continuez à la suivre. Des médecins alertent sur cette pratique.

Le repas est un moment sacré et important de la journée. Certes, il arrive parfois que vous mangiez sur le pouce, debout ou dans les transports, lors du déjeuner. Cependant, il existe une habitude que certains d’entre nous adoptent au dîner et qu’il faut bannir.

Le soir, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué de votre journée de travail et vous préférez manger dans le canapé plutôt que de vous attabler. Vous êtes confortablement assis devant votre série du soir. Sauf que cette position idéale pour votre esprit ne l’est pas forcément pour votre santé.

La pharmacienne et nutritionniste britannique Deborah Grayson alerte sur cette mauvaise habitude dans les colonnes du Mirror. Elle évoque tout d’abord votre squelette. Vous asseoir à table améliore votre posture. À partir de ce point, vous évitez ainsi tout risque lié à votre santé.

Prévenir des risques de reflux gastriques et de brûlures d’estomac

Crédit photo : Prostock-studio/ iStock

La nutritionniste explique que manger devant la télé, que vous soyez à table ou sur votre canapé, vous distrait. La professionnelle recommande de manger au calme, télé et smartphone éteints pour être « plus conscient de ce que vous mangez en prenant votre temps pour mâcher. Cela permettra au système digestif de décomposer plus facilement vos aliments et de réduire le risque de problèmes digestifs, notamment d’indigestion et de reflux », explique-t-elle.

Les dires de Deborah Grayson sont confirmés par le Dr Kyle Staller, gastroentérologue au Massachusetts General Hospital, aux États-Unis. Il prévient que la position courbée lors du repas sur le canapé exerce « une pression sur l’abdomen ».

C’est à ce moment-là que le bât blesse. Cette mauvaise position va « entraîner une remontée d'acide gastrique dans la mauvaise direction ». Résultat, vous vous retrouvez avec des brûlures d’estomac et des difficultés pour digérer. « Certaines études suggèrent que le transit intestinal ralentit lorsque vous vous affaissez », déclare encore le docteur.

Vous l’aurez compris, le mieux reste de manger lentement à table en adoptant une position bien droite. Si vous le pouvez, évitez les repas trop riches en graisse au dîner et attendez trois heures avant d’aller vous coucher. Une fois couché, vous pouvez surélever la tête du lit ou empiler les oreillers si vous ne possédez pas cette option.