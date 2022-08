15 conseils et astuces pour bien aménager votre cuisine ouverte sur le salon

Pour un intérieur moderne et chaleureux, optez pour une cuisine ouverte sur votre salon. Découvrez nos 15 astuces et conseils pour bien aménager une cuisine ouverte sur le salon.

Réinventez votre intérieur et aménagez une cuisine ouverte sur votre salon ! Fini les heures passées seul à cuisiner dans votre cuisine. Préparez-vous à manger en famille, dans un espace convivial et chaleureux. Tout en gardant un œil sur vos enfants et en discutant avec vos invités dans le salon, la cuisine ouverte possède de réels avantages.

À voir aussi

Vous avez pour projet de créer une grande cuisine ouverte sur votre salon ? Cet article est fait pour vous. L'aménagement d'une cuisine ouverte n'est pas à prendre à la légère. Pour ne pas se louper, découvrez nos 15 conseils déco pour aménager la cuisine ouverte sur salon parfaite.

Pourquoi opter pour une cuisine ouverte sur le salon ?

Créer une cuisine ouverte sur son salon présente de nombreux avantages. D'abord, cet aménagement agrandit considérablement la pièce de vie de votre maison. Vous gagnerez en espace, en hauteur et en luminosité. Partager un repas en famille dans une grande pièce de vie, pouvoir surveiller ses enfants qui jouent dans le salon quand on cuisine ou préparer un bon repas tout en regardant son programme télé préféré ; tous ces arguments font partie des avantages de la cuisine ouverte.

1. Dans une cuisine ouverte, les rangements sont essentiels

Dans toutes les cuisines il faut des rangements. Crédit photos : IStock

Avec une cuisine ouverte, dîtes au revoir au bazar ! Maintenant que la cuisine est ouverte sur le salon, il est préférable de ranger tous les ustensiles de cuisine et les petits appareils ménagers dans des placards fermés. Dans une cuisine ouverte, les meubles de rangement sont indispensables. Si vous ne possédez pas ces meubles, la cuisine va être désorganisée très rapidement et le rendu voulu ne sera pas au rendez-vous.

2. Délimitez les sols de la cuisine et du salon

Délimitez les espaces avec plusieurs types de sol. Crédit photos : Rhinov via Pinterest

Même si désormais la cuisine partage son espace avec le salon, il ne faut pas oublier que c'est une pièce à part entière. Pour délimiter l'espace entre la cuisine et le salon, optez pour un changement de sol. Carreaux de ciment, parquet, carrelage, béton ciré… vous avez l'embarras du choix. Pour ce changement au sol, vous pouvez aussi mixer les couleurs. Faites le choix qui vous plaît, l'important est d'avoir un intérieur harmonieux.

3. La déco du salon doit être en harmonie avec la déco de la cuisine ouverte

Sur cette photo, le blanc rend la salle à manger, la cuisine et le salon harmonieux. Crédit photos : IStock

Maintenant que le salon et la cuisine sont communicants, la décoration entre ces deux pièces doit être harmonieuse. Et oui, ces deux pièces ne font qu’une, il faut soigner la décoration. Voici plusieurs idées pour assortir la déco de votre cuisine à celle de votre salon :

Faites des rappels de couleurs . Choisissez la même couleur sur un des murs. Rappelez les mêmes couleurs à travers la décoration.

. Choisissez la même couleur sur un des murs. Rappelez les mêmes couleurs à travers la décoration. Si votre salon est décoré dans un style particulier, rappelez ce thème dans votre cuisine. Vintage, bohème, scandinave ou moderne, apportez des éléments de déco pour rappeler ces thématiques.

rappelez ce thème dans votre cuisine. Vintage, bohème, scandinave ou moderne, apportez des éléments de déco pour rappeler ces thématiques. Faites un rappel des matières. C'est avec le bois que cette astuce fonctionne le mieux. Par exemple, harmonisez votre table basse en bois avec un beau et grand plan de travail également en bois.

4. Un îlot ou un bar, trouvez une démarcation

Cet îlot central fait partie des idées pour aménager une cuisine ouverte. Crédit photos : Jess Ann Kirby via Pinterest

Même s'il n'y a pas de mur pour séparer la cuisine du salon, vous pouvez opter pour une séparation avec un îlot central ou un bar. L'îlot central est un meuble très tendance et moderne. Attention, il ne doit pas être la règle, car il n'a pas sa place dans une cuisine trop petite. Pour habiller ce bar ou cet îlot central, privilégiez des chaises de bar hautes moderne et des lustres suspendus. Ainsi, vous pourrez manger en famille sur cet îlot central. En plus, l'espace paraîtra plus grand et en harmonie avec le salon.

5. La cuisine ouverte sur salon doit être ergonomique

Ce type de cuisine ouverte est très moderne. Crédit photos : IStock

Étant donné que vous ne pouvez pas surcharger la pièce avec des meubles, votre cuisine ouverte doit être pensée de façon ergonomique. C'est-à-dire que l'aménagement de cette pièce doit être pensé pour vous faciliter la vie. L’espace est réduit, donc chaque ustensile, chaque meuble et chaque appareil électroménager doivent être à leur place.

6. Prévoir une cuisine avec suffisamment d’espace

Les espaces doivent être suffisamment grands pour aménager une cuisine ouverte. Crédit photos : My Lovely Monsters via Pinterest

En général, on aménage une cuisine ouverte quand l'espace manque. Pour ce faire, on casse les cloisons et on agrandit la pièce à l'aide de l'espace du salon. Pour créer une cuisine ouverte, on vous recommande une cuisine de 10 m2 minimum. Si vous souhaitez construire un îlot central, votre cuisine devra faire au moins 15 m2.

7. Pour des raisons pratiques et esthétiques, optez pour un revêtement

Dans toutes les cuisines, il doit avoir un revêtement. Crédit photos : Prenons le temps via Pinterest

Dans toutes les cuisines, le revêtement est fortement conseillé. En effet, un revêtement permet de protéger le mur des éclaboussures et des saletés. Pour cela, achetez du carrelage, de la faïence ou de la crédence en magasin. Privilégiez des matériaux faciles à laver. En plus d'être pratique, le revêtement peut aussi être un véritable élément de décoration. Coloré ou à motif, vous trouverez le revêtement parfait pour votre cuisine.

8. Dans une cuisine ouverte, pas de place pour le bazar !

Dans les cuisines ouvertes, les rangements sont essentiels. Crédit photos : Catherine Zoumis via Pinterest

Avec une cuisine ouverte, fini la collection de casserole de maman ou la vaisselle qui traîne sur le plan de travail. On a besoin d'espace ! Dans une cuisine ouverte, dès qu'on laisse traîner quelque chose, on a vite l’impression de bazar. Bonne nouvelle, après l'aménagement de votre cuisine ouverte, vous n'aurez plus besoin de la ranger (normalement)

9. Optimisez l’espace de la cuisine

Le style de cette cuisine ouverte est tout à fait moderne et la table est optimisée. Crédit photos : Ena Os

Toujours dans un souci d’optimisation de l’espace, pensez à tout. Dégagez l'espace ! En magasin, achetez des tabourets qui se rangent sous votre îlot central ou bar. Rangez tout ce qui n'a pas sa place sur un plan de travail. Comme son nom l'indique, un plan de travail ne sert qu'à cuisiner.

10. Camouflez l’électroménager dans des placards

Dans cette cuisine ouverte, les rangements camouflent l'électroménager. Crédit photos : IStock

Toujours dans l'idée de créer une cuisine design et minimaliste, on vous conseille d'intégrer vos appareils électroménagers, comme le frigo et le lave-vaisselle, derrière un placard identique aux meubles de rangement du reste de la cuisine. C'est un conseil purement esthétique et décoratif mais qui apportera tout de même une touche en plus à votre cuisine ouverte.

11. Un élément très important : la hotte

Dans cette cuisine ouverte, la salle à manger se trouve sur l'îlot central. Crédit photos : IStock

Vous ne pouvez pas aménager une cuisine ouverte sans hotte, c'est impossible ! Pour éviter les mauvaises odeurs partout dans la maison, une hotte de cuisine puissante est indispensable.

12. Pensez au bruit et privilégiez des appareils électroménagers silencieux

Les portes n'ont plus leur place dans les cuisines ouvertes. Crédit photos : IStock

Avec une cuisine ouverte sur le salon, il faut penser à tout. Pour un confort de vie maximal, optez pour des appareils électroménagers silencieux. Si dans la salle à manger ou dans le salon vous entendez le lave-vaisselle tourner tous les soirs, cela risque d'être quelque peu problématique. Mettez le prix qu'il faut dans un lave-vaisselle silencieux, cela vaut le coup !

13. Réfléchissez à la position de l’évier et de la partie cuisson

Image d'une belle cuisine ouverte blanche. Crédit photos : Ben Ali

Pour éviter d'encombrer les espaces communs, positionnez l'évier et la plaque de cuisson sur un plan de travail à part. À la conception du plan de la cuisine ouverte, veillez à créer un espace de cuisson dégagé.

14. Pensez à l’option verrière

Cette cuisine a un style moderne, les rangements sont omniprésents. Crédit photos : Raison Home via Pinterest

À la manière de l'îlot central ou du bar, la verrière sépare correctement la cuisine du salon tout en laissant passer la lumière. Il existe des verrières de tous les designs et à tous les prix. Cette idée déco apportera une réelle plus value à votre maison.

15. Faites entrer la lumière dans votre cuisine

Laissez entrer de la lumière dans vos cuisines. Crédit photos : Sweeten via Pinterest

La cuisine ouverte est une pièce à part entière qui mérite aussi d'avoir sa propre luminosité. Tous les moyens sont bons pour apporter de la lumière à cette pièce de la maison : spots, lustres, verrière ou néons.