Jaune moutarde : 15 idées pour l'intégrer à votre déco

En déco, la couleur jaune moutarde fait partie de ces couleurs qui égayent n’importe quelle pièce de votre maison. Mais parfois, on ne sait pas comment l’intégrer à une décoration déjà existante. Voici 15 idées pour mettre du jaune moutarde dans votre maison ou votre appartement.

Une couleur à intégrer sans attendre dans sa déco intérieure. Depuis quelques années, le jaune moutarde est à la mode. Couleur phare de l’automne, cette teinte de jaune fait référence à la teinte jaune foncée du célèbre condiment culinaire. Aujourd’hui, elle est l’une des couleurs tendance en termes de décoration. Aussi appelée jaune ocre, cette couleur crée une ambiance chaleureuse et dynamique à votre intérieur.

À voir aussi

D’après les informations connues sur cette couleur, le terme jaune moutarde serait apparu en premier dans l’univers de l’habillement. En 1613, on le découvre dans une publication satirique où il désigne la couleur des boutonnières, l’élément de couture où est introduit le bouton qui sert à fermer un vêtement. Aujourd’hui, il n’est plus réservé qu’au milieu de la mode. Pour preuve, on le retrouve dans des éléments de décoration pour venir apporter une touche de pep’s à l’intérieur de votre maison ou de votre appartement. Et les options sont multiples : papier peint, accessoires de décoration (coussins, lampes, corbeilles, etc.) ou encore mobilier chic et design; on retrouve des touches de jaune moutarde dans tous les espaces de la maison. Voici une sélection de 15 idées déco jaune moutarde sur lesquelles craquer sans attendre.

Idée déco 1 : Un tapis au pied de votre canapé

Tapis salon moderne Maya (CDiscount), prix : 124,90€

Idéal pour égayer un salon et mettre en valeur un beau canapé. Le plus : une touche de couleur sur sol de couleur froide (blanc, gris ou noir). L’occasion aussi de garder les pieds au chaud sur un sol froid.

Idée déco 2 : un fauteuil Scandinave pour votre salon

Fauteuil scandinave en tissu jaune moutarde (Darty), prix : 159,99€

Le fauteuil, à l’instar du canapé, est l’un des éléments principaux et centraux de votre salon. Si le style de cette pièce de vie est plutôt sobre, vous pouvez choisir ce fauteuil Scandinave jaune moutarde. Il apportera une touche de pep’s à cette pièce et on sait d’avance que vous ne voudrez plus le quitter.

Idée déco 3 : un canapé convertible pour des soirées cinéma réussies



Canapé 3 places convertible matelassé tissu jaune moutarde (Les Tendances), prix : 799,15€

Le salon est sans hésiter la pièce où l’on passe le plus de temps lorsque l’on est à la maison. Et le canapé est le mobilier idéal sur lequel se poser pour les soirées cinéma ou Netflix à la maison. Donc autant être confortablement installé dans ce canapé 3 places convertible.

Idée déco 4 : une lampe de bureau design

Lampe de bureau LED en bois avec abat-jour en métal coloré (Lumeers), prix : 59€

Pour tous ceux qui travaillent depuis leur bureau, et ce jusque tard de la nuit, rien de mieux que cette lampe de bureau design.

Idée déco 5 : des chaises jaune moutarde pour les repas à la maison

Chaise "Baya" moutarde, pieds en hêtre (Atmosphera), prix : 39,99€

Si le style Scandinave est à la mode depuis quelques années, on peut décider de choisir cette touche nordique en changeant de couleur. Car oui, il n’y a pas que le blanc, noir ou gris qui iront très bien sur ce modèle de chaises. Le jaune moutarde est la couleur alternative idéale pour apporter une ambiance chaleureuse lors de vos repas en famille ou entre amis.

Idée déco 6 : une suspension en métal au style épuré

Suspension en métal coloré de plusieurs formes Nordic (Lumeers), prix : 139€

Au dessus de votre lit, de votre table à manger ou de votre table basse à côté du canapé, cette suspension en métal jaune moutarde va parfaitement s’accorder avec la décoration de votre pièce.

Idée déco 7 : une peinture abstraite à accrocher sur vos murs

Art mural géométrique abstrait (Etsy), prix : 62,97€

Pour ajouter une petite touche de jaune moutarde, cette peinture abstraite sera parfaite sur vos murs de maison. Ses formes géométriques aux nuances rose, bleu, gris et jaune donneront une ambiance chaleureuse à n’importe quelle pièce de votre maison.

Idée déco 8 : une housse de coussin pour changer régulièrement la déco

Housse de coussin feuille ocre ( La Redoute), prix : 13,94€

Très pratique pour changer temporairement la décoration de votre intérieur de maison, cette housse de coussin à motif feuilles ocre et blanches sera parfaite sur les coussins de votre canapé.

Idée déco 9 : un coussin en velours à mettre sur le canapé

Coussin velours jaune ocre (Atmosphera), prix : 8,99€

Si vous cherchez une association idéale d’accessoires avec votre canapé ou votre lit, misez sur ce coussin en velours. Sa couleur jaune ocre apporte une ambiance chaleureuse à la pièce.

Idée déco 10 : une parure de lit en lin

Parure de lit en lin (Kipli), prix : 239€

Pour un rendu élégant et un toucher doux, misez sur cette parure de lit en lin. De quoi vous permettre de faire de beaux rêves dans ces draps naturels.

Idée déco 11 : un coussin design en forme de pelote de laine

Coussin noeud jaune moutarde (Beliani), prix : 39,99€

Dans une chambre ou dans le salon sur un mobilier uni, ce coussin coloré apportera une touche de design au meuble sur lequel il sera posé.

Idée déco 12 : la brosse WC coloré

Brosse WC avec support en résine jaune moutarde (Decomania), prix : 11,89€

Parce qu’on a bien précisé depuis le début que toutes les pièces de la maison pouvait disposer d’une nuance jaune moutarde, on mise sur cette brosse de WC pour rendre l’endroit plus agréable.

Idée déco 13 : les corbeilles amusantes pour une chambre d’enfants

Corbeilles en coton jaune moutarde à motifs (Maison du monde), prix : 19,99€

Il n’y a pas que dans la chambre des adultes que cette couleur est idéale. C’est aussi le cas pour les enfants. Et comme les petits adorent les animaux, on leur choisit des petites corbeilles avec les animaux de la savane.

Idée déco 14 : du papier peint pour la chambre

Papier paint jaune moutarde imprimé animal (Maison du monde), prix : 130€

Pour ceux qui veulent mettre du papier peint sur les murs de leur chambre, nous vous avons sélectionné ce très beau papier peint imprimé oiseau de paradis. L’association du jaune moutarde avec le blanc lui donne un style très chic.

Idée déco 15 : des rideaux en velours très chic

Rideau en velours jaune moutarde (Maison du monde), prix : 125€

Dernier accessoire de déco pour votre maison, des rideaux. Pour habiller votre séjour, ces rideaux en velours apporteront un côté très classe à votre pièce.