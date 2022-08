15 idées de déco pour votre salon

Étant la pièce centrale de la maison, le salon doit être décoré avec soin. Les possibilités sont infinies. Voici 15 idées de déco pour vous inspirer.

15 idées de décoration pour le salon

Salon avec canapé modulaire design Crédit : FollowTheFlow

À voir aussi

Voici 15 idées pour bien décorer votre salon :

1. Un canapé coloré pour un aspect cocooning et original : cela permet d'apporter du style et de la personnalité à votre salon. Choisissez la couleur de votre canapé en fonction de vos goûts (canapé vert olive, rose poudré, bleu ou jaune moutarde. . . )

Canapé coloré pour votre salon. Crédit : Istock



2. Une déco en bois brut : un décor en bois brut donne un esprit naturel à votre salon. En outre, il apporte une touche de modernité à la pièce. Vous pouvez utiliser du bois récupéré pour vos murs ou votre plancher afin de donner un aspect rustique et éclectique à votre salon.

Salon moderne en bois naturel. Crédit : Istock

3. Un fauteuil en face du canapé.

Séjour confortable avec un sofa et deux fauteuils. Crédit : Istock

4. Du papier peint végétal sur un des murs : optez pour un imprimé végétal sur un des murs de votre salon afin de rester dans le look nature. Choisir du papier peint à motif végétal permet d'apporter une touche supplémentaire de douceur à la pièce. En outre, cela vous procurera une sensation de confort.

Papier peint à fleurs pour votre salon. Crédit : Istock

5. Des cactus pour sublimer votre salon : ces plantes nécessitent peu d'entretien. De plus, elles se déclinent en plusieurs tailles et formes. Elles sont idéales pour apporter une touche d’originalité à votre salon.

Un cactus pour une déco zen. Crédit : Istock

6. Des accessoires au style berbère : ce style tendance crée une ambiance cocooning et chaleureuse dans le salon. Sur les fauteuils et le canapé, ajoutez des coussins berbères apportant un contraste à la déco de votre salon. Optez également pour un tapis berbère pour renforcer le style ethnique et ajouter un ton élégant à la pièce. Avec ses accessoiresfaits main, ses motifs traditionnels et ses couleurs chaudes, le style berbère permet d'améliorer la décoration de votre salon.

Tapis berbère. Crédit : Istock

7. Une bibliothèque : en plus de vous permettre de ranger vos livres et d'autres objets, ce meuble peut être utilisé pour donner une allure particulière à votre salon. Pour une pièce à la fois accueillante et élégante, optez pour un design chaleureux et original. Si vous disposez d’assez d’espace, privilégiez une grande bibliothèque. Vous pourrez également y ranger vos accessoires de déco.

Une petite bibliothèque pour votre salon. Crédit : Istock

8. Un look vintage pour apporter une touche d'originalité : pour créer un espace accueillant et confortable, vous pouvez opter pour un style vintage (tapis en jonc de mer, rideaux épais aux teintes chaudes, tableau, lampe sur une table d’appoint. . . . ). N'hésitez pas à relooker des meubles en bois !

Salon vintage avec un meuble en bois restauré. Crédit : Istock

9. Plusieurs cadres au mur : placez de nombreux cadres sur le mur pour créer une ambiance conviviale et cosy. Il convient d'opter pour une même famille de motifs ou de couleurs que le sol ou le canapé.

Disposer plusieurs cadres dans votre salon. Crédit : Istock

10. Du papier peint à motifs : il permet de donner de la personnalité à votre salon. Vous avez le choix parmi de nombreux motifs et styles. Le papier peint est idéal pour apporter un confort supplémentaire et de la chaleur à la pièce.

Papier à motifs pour votre salon et salle à manger. Crédit : Istock

11. Des bougies : elles sont de mise pour apporter une ambiance lumineuse. Vous pouvez également ajouter des luminaires pour créer un effet apaisant et chaleureux dans votre salon.

Bougies disposées sur la table basse du salon. Crédit : Istock

12. Une table basse asymétrique : vous pouvez opter pour une table basse gigogne. Accrocheuse et originale, elle permet de donner du caractère et du confort à votre intérieur. En outre, une table basse asymétrique a l'avantage d'être pratique et fonctionnelle.

Table asymétrique pour votre salon. Crédit : Istock

13. Une table d’appoint sur le côté du canapé : le petit mobilier est important en matière de décoration intérieure. Pour un salon cocooning et simple, ajoutez une petite table d’appoint sur le côté du canapé. En plus de rendre votre déco plus chaleureuse, elle est parfaite pour placer vos livres, boissons ou télécommandes.

Table d'apoint pour votre canapé de salon. Crédit : Istock

14. Une cheminée : en plus de fournir de la chaleur et du confort, elle peut constituer un point central pour la pièce et lui donner du caractère. Il convient de choisir un type de cheminée adapté à votre maison ou appartement.

Une cheminée dans votre salon. Crédit : Istock``

15. Un salon aux multiples couleurs : cela permet d'améliorer le ton de la pièce et de la rendre plus conviviale. Vous pouvez opter pour des touches de couleurs pastel ou encore des couleurs primaires pour vos accessoires, meubles et décorations.

Salon coloré. Crédit : Istock

Quelles tendances déco adopter dans le salon ?

Salon spacieux avec des plantes Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour vous sentir bien dans votre salon ou séjour, il est conseillé d'y apporter une touche cocooning. Pour ce faire, optez pour des matières naturelles telles que le lin pour les coussins ou le canapé, des meubles en bois. . . Pour une décoration d'intérieur originale, vous pouvez miser sur des objets vintage. Pour créer un style rétro et donner des airs de brocante à votre salon, optez pour des couleurs vieillies. Vous pouvez également choisir un style scandinave et épuré.

Quelle que soit la pièce à décorer (salon, salle à manger. . . ), la décoration choisie (cocooning, vintage, moderne, scandinave, zen ou encore bohème chic) doit refléter votre personnalité et votre état d’esprit.

Quelques conseils pour aménager et décorer son salon

Salle de séjour dans une maison Crédit : kazuma seki

À la recherche d'inspiration ou d'idées pour aménager et décorer votre salon ? Certaines astuces sont à suivre. Il convient de prendre en compte de nombreux paramètres : les meubles, la lumière, les rangements, l’orientation des meubles et la personnalisation.

À l'instar de toutes les pièces de la maison, il convient de privilégier certaines couleurs. Le beige, le blanc et le gris clair sont tendance et intemporels. Vous pouvez également miser sur un pan de mur aux tons plus affirmés (vert foncé, bleu profond, bordeaux. . . ). En ce qui concerne les assises (fauteuil ou canapé), choisissez-les en fonction de l'espace. Leur disposition dépend de plusieurs facteurs. Par ailleurs, pensez à habiller vos murs d'étagères, de cadres ou d'autres éléments de décoration.

Voici quelques astuces pour donner vie à votre salon :

Optez pour des meubles adaptés : pour éviter d'encombrer l'espace, privilégiez des meubles de petite taille si votre salon affiche des dimensions restreintes. Dans un petit espace, optez pour une table basse. Les tables en verre constituent également un excellent choix, car elles laissent passer la lumière. Pour agrandir l’espace, accrochez votre télévision au mur si cela est possible.

: pour éviter d'encombrer l'espace, privilégiez des meubles de petite taille si votre salon affiche des dimensions restreintes. Dans un petit espace, optez pour une table basse. Les tables en verre constituent également un excellent choix, car elles laissent passer la lumière. Pour agrandir l’espace, accrochez votre télévision au mur si cela est possible. Disposez-les de façon optimale : évitez autant que possible de coller vos gros meubles (canapé, fauteuil. . . ) sur les murs. Placez-les plutôt au centre de la pièce de manière à former un carré.

Décorez les murs du salon en fonction du style que vous recherchez : pour donner une impression de grandeur à la salle, vous pouvez ajouter un grand miroir rond. Pour créer un effet de profondeur, optez pour du papier peint sur le mur.

Choisissez les bons accessoires : pour un petit salon, vous pouvez miser sur des accessoires décoratifs minimalistes. Privilégiez des matériaux naturels tels que le bois. Vous pouvez ajouter des cadres au contour de bois, des fleurs fraîches ou séchées, des vases transparents avec des chandelles ou encore des paniers en osier.

: pour un petit salon, vous pouvez miser sur des accessoires décoratifs minimalistes. Privilégiez des matériaux naturels tels que le bois. Vous pouvez ajouter des cadres au contour de bois, des fleurs fraîches ou séchées, des vases transparents avec des chandelles ou encore des paniers en osier. Prévoyez un rangement pour les objets et les accessoires : intégrez des tablettes minimalistes, une étagère mince aux tablettes fines, un grand bac ou un panier dans votre salon.

pour les objets et les accessoires : intégrez des tablettes minimalistes, une étagère mince aux tablettes fines, un grand bac ou un panier dans votre salon. Faites le bon choix de matières pour la décoration intérieure de votre salon : que ce soit pour les rideaux, les coussins ou le tissu de recouvrement de votre mobilier, privilégiez les matières légères et les couleurs pâles : blanc, gris pâle, rose pâle ou beige. Pour des chaises d’appoint, il convient de choisir des matières naturelles telles que le rotin.

pour la décoration intérieure de votre salon : que ce soit pour les rideaux, les coussins ou le tissu de recouvrement de votre mobilier, privilégiez les matières légères et les couleurs pâles : blanc, gris pâle, rose pâle ou beige. Pour des chaises d’appoint, il convient de choisir des matières naturelles telles que le rotin. Désencombrez l'espace : pensez à y intégrer une bibliothèque ou autre mobilier pour ranger vos livres et vos accessoires. Choisissez des bibliothèques avec des portes ou des tiroirs.

Diversifiez les zones d'éclairage : l'éclairage est un aspect à ne pas négliger. Il en existe différents types : plafonnier, luminaire, lampes de table et sur pied. . . Ces dernières permettent de créer des zones distinctes dans le salon ou le séjour.

: l'éclairage est un aspect à ne pas négliger. Il en existe différents types : plafonnier, luminaire, lampes de table et sur pied. . . Ces dernières permettent de créer des zones distinctes dans le salon ou le séjour. Laissez pénétrer la lumière : la luminosité rend l'espace plus spacieux, aussi bien pour les petites pièces que pour les grandes. Pensez à dégager les fenêtres de la pièce afin de laisser pénétrer la lumière du jour. Optez pour un habillage de fenêtre léger.

: la luminosité rend l'espace plus spacieux, aussi bien pour les petites pièces que pour les grandes. Pensez à dégager les fenêtres de la pièce afin de laisser pénétrer la lumière du jour. Optez pour un habillage de fenêtre léger. Ajoutez de la verdure : les plantes sont parfaites pour donner un effet naturel à votre salon. Optez pour des plantes qui poussent en hauteur plutôt qu’en largeur. Vous pouvez également ajouter des suspensions.

: les plantes sont parfaites pour donner un effet naturel à votre salon. Optez pour des plantes qui poussent en hauteur plutôt qu’en largeur. Vous pouvez également ajouter des suspensions. Privilégiez les teintes claires pour les murs : choisissez des teintes de blanc ou d'autres couleurs pâles. Vous pouvez intégrer des punchs de couleur dans votre mobilier de salon ou vos accessoires déco.

: choisissez des teintes de blanc ou d'autres couleurs pâles. Vous pouvez intégrer des punchs de couleur dans votre mobilier de salon ou vos accessoires déco. Ajoutez des textiles : pour un salon moderne, chaleureux et douillet, misez sur les accessoires et les textiles. Ajoutez des lanternes, un joli tapis ou encore des coussins variés. Cela permet de rendre votre salon ou séjour accueillant, chaleureux et confortable.

Pourquoi décorer son salon ?

Appartement moderne, lumineux et confortable, avec de grandes fenêtres, des décorations et des meubles élégants. Crédit : gorodenkoff

Le salon est une véritable pièce à vivre. Ainsi, sa décoration ne doit pas être négligée, car il est essentiel de s'y sentir bien. N'hésitez pas à opter pour des matières douces : plaids moelleux, tapis à poils longs, coussins colorés. . . Vous pouvez également ajouter des plantes vertes pour assainir l'air et donner un ton poétique à votre salon ou salle à manger. En ce qui concerne les murs, vous pouvez les habiller d'un papier peint aux motifs variés, de cadres aux affiches tendance ou encore d'une peinture aux couleurs soutenues.