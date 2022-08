Salon cocooning : 15 idées pour une déco chaleureuse

Le salon est la pièce maîtresse de votre maison. Voici nos conseils pour le rendre moderne et y créer une ambiance chaleureuse.

1. Salon cosy : choisir les bonnes teintes

Une couleur de mur parfaite pour un salon chaleureux. Crédit : Artjafara

Pour apporter de la chaleur dans votre salon, il est important de choisir les bonnes teintes. Celles-ci ont le pouvoir de transformer instantanément la pièce en un cocon douillet. Si vous disposez d’un grand espace, vous pouvez miser sur le total look. Le bleu profond, le blanc pur et le camel brut sont les couleurs à privilégier. Le terracota et le beige iront parfaitement. Dans les petits salons, misez plutôt sur des murs deux tons. Un mur ocre ou vert et trois murs blancs seront parfaits pour illuminer la pièce. Le salon paraîtra beaucoup plus chaleureux et dynamique.

2. Salon cosy : opter pour le bon canapé

Un canapé très confortable pour votre salon. Crédit : tashka2000

Si vous souhaitez créer une déco de salon cosy, choisissez le bon mobilier. Pour le canapé, optez pour un modèle conçu dans une matière réconfortante, douce et chaleureuse. Les modèles en velours sont au top de la tendance. Sinon, vous pouvez aussi installer un canapé en mousse polyéther ou en tissu matelassé. Afin de renforcer l’esprit cocooning, ne négligez pas les petits détails qui peuvent faire toute la différence. Par exemple, posez de jolis plaids douillets sur le dossier de votre canapé. Pour davantage d’originalité, n’hésitez pas à installer un fauteuil de la même matière dans la pièce.

3. Salon cosy : le choix de la table basse

Un modèle de table basse scandinave. Crédit : in4mal

En plus de sa fonction première, la table basse constitue un élément de décoration à part entière. Elle apporte du caractère à votre salon et valorise le style que vous souhaitez imposer. Pour un salon à l’esprit cocooning, nous recommandons les modèles scandinaves. En effet, le bois est une des matières parfaites pour apporter de la chaleur et rendre la pièce plus accueillante. Au niveau de la forme et de la couleur, vous disposez d’un large choix. Il vous suffit de déterminer vos envies ainsi que votre budget. Le prix d’une table basse scandinave varie d’une enseigne à une autre. Il peut aller de 50 à 300euros.

4. Salon cosy : maximiser les coussins

Idée de coussins pour un salon a l’esprit cocooning. Crédit : Artjafara

Pour une déco d’intérieur chaleureuse, n’oubliez pas les coussins. En plus du confort qu’ils apportent au quotidien, ils remplissent aussi une fonction décorative. Plus vous aurez de coussins, plus votre salle de séjour sera cosy. Cependant, vous devrez respecter une certaine harmonie pour éviter une décoration trop chargée. Au niveau de la forme, vous pouvez combiner tous les modèles qui vous donnent envie (rond, carré, rectangle, en forme de cœur…). Vous êtes aussi libre de choisir les matières qui vous plaisent. Cependant, pour une belle harmonie, vos coussins doivent être assortis avec votre canapé et la couleur de vos murs.

5. Salon cosy : choisir un beau tapis

Un modèle de tapis pour votre salon. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Le tapis est indissociable d’un salon chaleureux. En plus de vous tenir au chaud pendant l’hiver, il donne une impression de douceur. Les modèles les plus épais sont les plus cocooning. Misez, par exemple, pour un tapis en fourrure. En fonction de votre décoration d’intérieur, vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs. Les teintes naturelles et profondes comme le blanc et le beige constituent une excellente idée. À condition qu’elles soient en accord avec l’ensemble de votre décor. Vous avez aussi le choix entre un modèle uni et un modèle à motif. Pour les matières, les tapis tissés à la main, en laine et synthétiques sont à privilégier.

6. Salon cosy : l’installation d’une cheminée ou d’un poêle

Un poêle pour un salon cocooning. Crédit : perfectlab

Si vous souhaitez créer une décoration chaleureuse et originale dans votre salon, pourquoi ne pas installer une cheminée ? Celle-ci apportera non seulement du cachet à la pièce, mais vous permettra également de la réchauffer pendant l’hiver. Le poêle est une alternative à la cheminée classique si vous préférez une décoration d’intérieur minimaliste plus tendance. Pour une déco réussie, n’hésitez pas à organiser un coin lecture cosy ou un espace pour vos siestes de l’après-midi avec un beau fauteuil en velours, des plaids et des coussins à proximité de votre cheminée. Une table joliment décorée et un tapis douillet seront aussi les bienvenus.

7. Déco cosy : faire le bon choix d’éclairage

Un salon cocooning avec un lampadaire en guise d’éclairage. Crédit : TG23

L’éclairage joue un rôle essentiel dans votre salon cocooning. En plus d’y apporter un certain cachet, il vous permettra aussi de mettre le style cosy en avant. Choisissez-le avec soin. Les lampadaires sont de mise. Ils apportent une lumière douce et apaisante et créent une ambiance conviviale dans la pièce. Sinon, orientez-vous vers les suspensions ou les appliques. Ces derniers permettent de couper l’éclairage général afin d’obtenir une lumière tamisée. La forme de vos suspensions dépendra des dimensions de la pièce et des accessoires de décoration que vous utilisez. Elles doivent être en harmonie avec l’ensemble du décor pour un bel effet visuel.

8. Salon cosy : pourquoi maximiser les assises ?

Des poufs dans le salon. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Le salon est l’endroit où vous vous retrouvez en famille, où vous recevez vos invités, où vous faites la fête… Il est donc important d’y installer plusieurs assises pour le rendre accueillant et chaleureux. Dans les salons cocooning, on adore les poufs. Ces derniers procurent du confort et apportent du charme à la pièce. Ils existent en différentes formes et coloris. Ils sont aussi souvent conçus dans des matières douces comme le velours et la laine. La taille de vos poufs doit s’adapter à l’espace dont vous disposez. Si celui-ci est assez grand, vous pouvez vous permettre les modèles XXL. Pour les espaces restreints, il convient de choisir la taille des assises en conséquence.

9. Salon cosy : les plantes vertes sont une bonne idée

Un salon avec des plantes vertes. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Une note de fraîcheur est toujours la bienvenue dans les salons chaleureux. Une des raisons pour lesquelles nous vous conseillons les plantes d’intérieur. Une fois posées dans des endroits stratégiques, celles-ci transforment instantanément les maisons en un endroit convivial et lumineux. Le choix est assez vaste entre les plantes volumineuses, dépolluantes, discrètes, atypiques… Le ficus lyrata, le kentia et le pachira seront parfaits pour embellir votre salon. Vous pouvez aussi miser sur des plantes suspendues comme le scindapsus. Pour plus d’élégance, n’hésitez pas à mettre vos plantes vertes dans un beau vase en harmonie avec l’ensemble de votre déco d’intérieur.

10. Salon cosy : mettez les meubles à la bonne place

Une décoration de salon en parfaite harmonie. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Bien disposer, les meubles vous aideront à rendre votre salle de séjour chaleureuse. Il est donc important de leur choisir la bonne place. Au besoin, demandez les conseils d’un décorateur d’intérieur. Il vous aidera à estimer le meilleur agencement. Sinon, vous pouvez aussi vous inspirer des modèles de salon vus sur Pinterest. Si vous disposez d’un large espace, placez deux canapés face à face. Mettre vos fauteuils et poufs près de la cheminée est aussi une bonne idée. Vous obtiendrez tout de suite une ambiance chaleureuse et conviviale. Votre table basse doit se trouver au centre de la pièce.

11. Revêtir les murs de papier peint

Un papier peint à motif fleuri pour votre salon. Crédit : arquiplay77

Les murs de votre salon doivent adopter un ton chaleureux. Si vous trouvez que leur couleur actuelle est terne, vous pouvez les revêtir de papier peint. Cette option est non seulement tendance, mais également économique. Privilégiez les motifs légers pour garder l’esprit cocooning de la pièce. Pour les teintes, vous pouvez miser sur les basiques comme le noir et blanc ou choisir des nuances plus chaleureuses comme le bleu, le rouge ou le jaune. Les couleurs neutres telles que le taupe et le marron clair constituent aussi une bonne idée. À condition qu’elles soient en harmonie avec l’ensemble de votre déco d’intérieur.

12. Salon cosy : le choix des rideaux

Une personne accrochant un rideau dans son salon. Crédit : Natalia Kokhanova

Pour une atmosphère chaleureuse et conviviale dans votre salle de séjour, surtout en hiver, ne négligez pas le choix des rideaux. Ces derniers vous permettront de vous lover tranquillement chez vous sans voir le temps morose dehors. Le velours est à privilégier pendant les baisses de température. Sinon, si vous préférez les rideaux qui s’adaptent à toutes les saisons, misez sur des modèles en lin ou en satin. Afin d’habiller élégamment les portes et fenêtres, les rideaux unis sont les plus conseillés. Pour la couleur, vous pouvez opter pour celle qui donnera de l’éclat à votre déco.

13. Salon cosy : les meubles en bois

Un meuble en bois brut. Crédit : Simone Madeo

Il n’y a rien de plus chaleureux qu’un mobilier en bois naturel ! Si vous souhaitez apporter du caractère à votre décoration d’intérieur et mettre le style cocooning en avant, installez un canapé, une table basse ou une commode en bois dans votre salon. Bien qu’ils soient parfois onéreux, les meubles en bois brut en valent largement la peine. Ils affichent une longue durée de vie. Vous ne risquez pas non plus de vous lasser au bout de quelques années. Afin de conserver leur bel aspect, entretenez-les régulièrement avec des produits adaptés. Pour une déco moderne, accessoirisez le tout avec des objets de décoration tendance et adaptés au style que vous souhaitez mettre en valeur.

14. Déco cosy : installer des paniers de rangement

Un salon chaleureux. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour un salon cocooning, vous ne devez rien laisser trainer. En plus d’être fonctionnels, les paniers de rangement constituent un bel élément de décoration. Vous pouvez y mettre vos plaids et autres linges de maison. Vos livres trouveront également leur place dans ces rangements originaux et modernes. Les paniers en osier s’inscrivent parmi les tendances du moment. Ils apporteront du charme et de l’originalité à la pièce. Vous pouvez aussi opter pour des modèles conçus à partir de matières synthétiques. Ils se déclinent en différentes formes et couleurs. Ces paniers de rangement s’avèrent plus résistants à l’usure et aux intempéries.

15. Salon cosy : choisir le « daybed »

Un modèle de daybed Crédit : gamespirit

Le « daybed » est une alternative au canapé méridien traditionnel. Il est idéal pour vous détendre tranquillement et bouquiner. Si vous habitez dans un petit appartement, ce meuble est à privilégier. Il vous aidera à optimiser l’espace et à profiter d’une atmosphère conviviale. Plusieurs modèles sont disponibles dans le commerce. Cependant, nous recommandons ceux qui sont conçus en acier thermolaqué et en chêne massif. Ils sont plus résistants et plus confortables. Les « daybed » surmontés de coussin en tissu rembourré seront aussi parfaits pour votre salon. N’hésitez pas à y ajouter davantage de coussins pour plus de confort.