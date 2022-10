15 idées déco pour aménager ses toilettes

On oublie souvent de décorer les toilettes. Et pourtant, même s’il s’agit souvent d’un tout petit espace, de nombreuses astuces permettent d’aménager et de décorer les WC avec goût. Pour en faire une (petite) pièce à la fois pratique et agréable.

La décoration de votre maison ne s’arrête pas à la porte de vos toilettes. Si vous avez travaillé la déco de votre intérieur jusque dans les moindres détails, ne négligez pas le petit coin. Ils peuvent avoir du style en les aménagement et en les décorant efficacement. Voici quinze idées déco à appliquer dans vos toilettes.

Aménager les toilettes : choisir un modèle de WC adapté

Il existe trois types de toilettes différents : le WC classique à poser, le WC suspendu, et le WC broyeur. Ils n’ont pas les mêmes caractéristiques : type d’évacuation, encombrement, facilité d’entretien.

le modèle de WC classique à poser est le plus répandu. Il s’adapte à un système d’évacuation aux normes, il est facile d’installation, il est plutôt économique.

est le plus répandu. Il s’adapte à un système d’évacuation aux normes, il est facile d’installation, il est plutôt économique. le modèle de WC suspendu est le plus design. Il est aussi moins encombrant qu’un WC classique et plus facile d’entretien, car il n’y a pas de tuyau et pas de pied à nettoyer : il est fixé à un bâti-support (caché dans le mur ou recouvert d’un coffrage). C’est le modèle idéal pour un petit espace.

est le plus design. Il est aussi moins encombrant qu’un WC classique et plus facile d’entretien, car il n’y a pas de tuyau et pas de pied à nettoyer : il est fixé à un bâti-support (caché dans le mur ou recouvert d’un coffrage). C’est le modèle idéal pour un petit espace. le modèle de WC broyeur est la solution quand le système d’évacuation ne permet pas d’installer un toilette classique ou suspendu. C’est un moteur qui permet de broyer l’eau et les matière avant de le propulser vers les eaux usées. Inconvénient : le WC broyeur est plutôt bruyant et il est également dépendant de l’électricité.

Idées pour la décoration des toilettes : le WC suspendu, option design / Crédit photo : Istock

Opter pour un toilette aux dimensions adaptées

Adapter ses toilettes à la salle de bain. Crédit : Istock

La largeur d’une cuvette de WC standard est, en moyenne, de 45 à 50 centimètres, et la longueur de 50 à 60 centimètres. Il existe cependant des toilettes plus compactes, avec des cuvettes moins larges (entre 35 et 40 centimètres), qui permettent un gain de place dans un petit espace. Il y a aussi des sanitaires à cuvette plus large (jusqu’à 60 centimètres), utiles notamment pour les personnes à mobilité réduite. Il s’agit donc de bien choisir ses toilettes en fonction de ses besoins.

Poser ses toilettes à la hauteur adéquate

Adapter les toilettes dans un petit espace. Crédit : Istock

Dans le cas de WC classique ou de WC broyeur, à l’achat, il convient de choisir la hauteur adaptée à ses besoins. Dans le cas de toilette suspendu, c’est à la pose qu’il faut déterminer la hauteur. La hauteur standard pour des toilettes est entre 40 et 45 centimètres. Pour des personnes à mobilités réduite, il est préférable que la cuvette soit à 60 centimètres de haut, pour plus de facilité et de sécurité. Dans un salle de bain pour enfant, il est également possible d’installer des toilettes plus bas, environs 30 centimètres de haut, pour éviter les chutes.

Sélectionner un WC lavant

Des toilettes avec un jet. Crédit : Istock

Un WC lavant (également appelé WC japonais) est un toilette avec une douchette intégrée qui permet la diffusion d’un jet d’eau pour un nettoyage complet. Il s’agit d’une solution plus confortable, plus hygiénique, et plus économique en papier toilette.

Installer un lave-mains dans les toilettes

Installer un lave-mains dans les toilettes est la solution la plus hygiénique. Et c’est possible même dans un tout petit espace : il existe en effet des lavabos d’angles ou des lavabos étroits qui s’adapte parfaitement à une petite pièce. Des modèles designs ou rétro, des bassins simplement blanc ou carrelés, qui apporteront une touche de déco aux toilettes.

Idées pour la décoration des toilettes : le lave-mains dans le petit coin / Crédit photo : Pinterest

Penser à prévoir des rangement dans les toilettes

S’il n’y a pas forcément grand chose à ranger dans les toilettes, c’est toujours pratique d’avoir quelques rangements pour les rouleaux de papiers toilettes et les produits d’entretien. Plusieurs options existes : des étagères en bois simples à accrocher au mur au dessus du petit coin ; des placards fermés encastrés dans le mur ; des espaces de rangements intégrés sous un lave-main. À choisir en fonction de l’espace. Dans le cas de WC suspendu, le coffrage peut servir à entreposer objets de décoration, rouleaux de papier toilette, ou même des plantes.

Idées pour la décoration des toilettes : les étagères murales / Crédit photo : Istock

Prévoir un éclairage adapté

Des leds au plafond dans la salle de bain. Crédit : Istock

Dans les toilettes, l’idéal est d’installer une lumière pas trop intense et pas trop tamisée pour un confort d’utilisation optimal. Cela peut être un plafonnier avec abat-jour tendance (en papier par exemple), une jolie suspension pour habiller la pièce, des spots encastrés, ou une applique mural au dessus du lave-mains. Le petit plus écologique et économique : une lumière avec capteur de présence et minuteur, idéal pour ceux qui auraient tendance à oublier d’éteindre la lumière en sortant des toilettes (c’est pas Versailles ici).

Opter pour un porte-papier toilette multifonctions

Un porte toilette dans la salle de bain. Crédit : Istock

Pour optimiser le (petit) espace des toilettes, quand il n’y a pas la place d’installer des rangements, le porte-papier toilette peut aussi faire office de mini-tablette, pour poser un objet déco, un désodorisant, une bougie ou autres accessoires. Et, dans l’impossibilité de faire des trous dans les murs, il existe des portes-papier toilettes fixables à l’aide de ventouses.

Mettre de la couleur dans les toilettes

Les toilettes aussi peuvent être décorés. Utiliser des peintures colorées pour peindre les murs, du bleu roi, du vert bouteille. Pour plus de contrastes et pour donner l’effet d’une pièce plus grande, il est possible de ne peintre qu’un seul. À éviter cependant : les couleurs pastels ou les couleurs fluos. Pour une déco sans cesse renouvelées, opter pour une peinture ardoise : avec des craies, il est ainsi possible de changer régulièrement les dessins des toilettes ou de laisser des petits messages.

Idées pour la décoration des toilettes : les couleurs au(x) mur(s) / Crédit photo : Istock

Couvrir les murs de cadres et d’affiches

Si vous ne voulez/pouvez pas peindre les murs de vos toilettes en couleur, vous pouvez optez pour une décoration simple mais efficace en multipliant les affiches et les cadres de différentes tailles. Ambiance garantie.

Aménager les toilettes : choisir un joli carrelage

Pour des questions d’hygiènes et d’humidité, le parquet est déconseillés dans les toilettes : préférer les carrelages. Et pour éviter le style hôpital, il est préférable d’éviter le carrelage blanc. Des carreaux de ciment ou des motifs graphiques feront leur effet sur le sol d’une salle de bain ou d’un toilette, et, en plus, ils donneront l’impression d’une pièce plus grande.

Idées pour la décoration des toilettes : le carrelage graphique / Crédit photo : Istock

Idée déco pour aménager les toilettes numéro 12 : mettre en valeur la tuyauterie apparente

Dans une salle de bain ou un toilette, il y a forcément des tuyaux. Et il arrive qu’ils soient apparents (quand il n’est pas possible de les encastrer). Dans ce cas là, il est préférable de mettre en valeur la tuyauterie avec des matières élégantes comme le laiton ou d’opter pour de la tuyauterie et de la robinetterie noire, par exemple.

Penser à installer une poubelle dans les toilettes

Accessoire indispensable dans des toilettes ou dans une salle de bain : une poubelle. Et une poubelle peut être belle. Choisir une poubelle design ou opter pour un cache poubelle, un panier en osier ou en jonc de mer par exemple, pour un style nature et une déco dans les moindre détails.

Idées pour la décoration des toilettes : l’indispensable poubelle / Crédit photo : Pinterest

Agrandir la pièce avec un miroir

Installer un miroir dans une petite pièce comme des toilettes permet d’agrandir visuellement l’espace. Pour un style épuré, un miroir rond ou un miroir géométrique fera parfait effet, mais il est également possible d’opter pour le style rococo avec un miroir à cadre doré.

Idées pour la décoration des toilettes : le miroir pour agrandir l’espace / Crédit photo : Istock

Mettre des plantes dans les toilettes

Idéales pour la décoration, certaines plantes ont également un effet désodorisant, parfait pour des toilettes. Plusieurs sortes de géranium, comme le géranium rosat, ont la propriété de sentir très bon, et peuvent ainsi remplacer un aérosol. Le jasmin répand également une douce odeur, pour une ambiance agréable. Parmi les plantes odorantes, on peut également citer le romarin, la lavande ou encore le gardénia. L’aloe vera et le lierre ont la particularité de déshumidifier l’air, et sera donc parfaite dans une pièce humide.

Idées pour la décoration des toilettes : les plantes odorantes / Crédit photo : Istock