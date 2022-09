15 plantes tropicales pour chez soi

Voici quelques idées de plantes tropicales ultra canons à intégrer chez vous pour une note de fraîcheur et d’exotisme au quotidien.

Plante tropicale n°1 : le monstera deliciosa

Imposant et structural, le monstera deliciosa ou philodendron mérite bien sa place dans votre intérieur. Cette plante verte donnera vie à votre maison et y apportera une touche d’exotisme à coup sûr. Il vous suffira de le poser sur un joli tabouret ou à même le sol pour profiter de sa beauté. Le monstera pousse naturellement dans les forêts tropicales. Son entretien consiste à l’arroser régulièrement et sans excès, à le placer près d’une fenêtre sans le laisser exposé à la lumière naturelle et à le rempoter tous les 2 ans. Le monstera adore également être chouchouté. Dépoussiérez son feuillage à l’aide d’un chiffon doux et humide afin de conserver sa pureté.

Plante tropicale n°2 : le Chlorophytum

Le Chlorophytum ou plante-araignée est une plante exotique décorative qui se plait aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il se caractérise par son feuillage persistant et ses jets de souches tombantes ressemblant à un feu d’artifice. Les amateurs apprécient particulièrement la facilité d’entretien de cette plante verte. En effet, pour l’entretenir, il suffit de garder son terreau humide pendant le printemps et l’été et réduire la fréquence d’arrosage en automne et en hiver. Vous pouvez cultiver le Chlorophytum dans un pot sur votre terrasse ou votre balcon. Sinon, l’installer dans votre salon, près d’une fenêtre, est aussi une bonne idée.

Plante tropicale n°3 : le palmier Cycas

Afin d’embellir votre terrasse ou votre jardin, adoptez le palmier Cycas. Cette variété n’est pas tout à fait un palmier. Il s’agit en réalité d’une fougère primitive apparue environ 100 ans avant cet arbuste que vous connaissez si bien. Le Cycas se distingue par son large tronc avec des cicatrices d’attaches de feuilles. Sa taille imposante vous permettra de créer un petit coin ombragé à l’extérieur de votre maison. L’arrosage de cette plante exotique doit être effectué régulièrement pendant sa période de croissance. Hors des régions méditerranéennes, il est conseillé de cultiver cette plante verte en pot.

Plante tropicale n°4 : le bananier

La croyance commune voudrait que le bananier soit un arbre fruitier. Il s’agit en réalité d’une plante herbacée géante. Il existe différentes variétés de bananier. Cependant, il est conseillé de cultiver celles qui sont les plus rustiques. Le bananier du Japon et son feuillage luxuriant seront parfaits pour votre jardin ou votre véranda. Il résiste aux conditions climatiques de nos régions. La plantation de cette plante exotique peut se faire soit en pleine terre, soit en pot. Pour une culture en appartement, vous devez le mettre dans un plateau rempli de billes d’argile et veiller à ce que ce dernier ne se dessèche pas.

Plante tropicale n°5 : le rosier

Les rosiers sont des plantes d’extérieur parfaites pour apporter une touche colorée à votre jardin, terrasse ou véranda. Leurs fleurs s’habillent de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et leurs feuilles d’un vert profond. Cette plante exotique émet un doux parfum qui rappelle les forêts tropicales. La plantation d’un rosier doit se faire dans un sol bien drainé et profond. Vous devez ensuite y ajouter une bonne quantité d’engrais afin de booster sa croissance. Au niveau de l’arrosage, un apport en eau à raison de deux ou trois fois par semaine est préconisé. Il convient d’arroser directement au pied et en profondeur pour ne pas abîmer son feuillage.

Plante tropicale n°6 : la fougère

La culture de la fougère ou Filicophytes est conseillée si vous souhaitez créer une ambiance tropicale chez vous. Cette plante exotique donne un air sauvage aux jardins et embellit les terrasses et les balcons avec son allure majestueux. Cependant, pour profiter de sa beauté, il convient de bien l’entretenir. Cette plante verte apprécie particulièrement les endroits frais et ombragés. Il ne supporte pas le plein soleil. Certaines variétés de fougère comme le splenium nidus et l’adiantum fragrans se plaisent dans les salons. À condition qu’elles soient posées près d’une fenêtre et loin des sources de chaleur comme le radiateur ou la cheminée.

Plante tropicale n°7 : l’ananas

Si vous êtes en quête d’une idée de plante d’intérieur atypique, l’ananas vous séduira. Son feuillage pimpant et son fruit parfumé apporteront une touche d’originalité et une note de fraîcheur à l’ensemble de votre décoration d’intérieur. Cette jolie plante exotique originaire d’Amérique du Sud se plaira dans les différentes pièces de votre maison ou sur votre véranda. L’avantage de l’ananas, c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir la main verte pour vous en occuper. Vous n’aurez qu’à cultiver cette plante tropicale dans un pot, l’arroser régulièrement avec une eau non calcaire et ajouter de l’engrais environ toutes les 2 semaines.

Plante tropicale n°8 : les tillandsias

L’élégance et la légèreté des tillandsias en font une plante décorative par excellence. Ils seront parfaits pour votre jardin japonais. Sinon, ils embelliront aussi les extérieurs à l’esprit épuré et minimaliste. S’adaptant à leur environnement, les tillandsias sont classés dans la catégorie des plantes dites épiphytes. Même s’ils sont peu exigeants, il convient de respecter quelques règles simples pour conserver leur beauté. Par exemple, leur fréquence d’arrosage dépendra de leur variété. Si certains ont besoin d’un apport en eau tous les 2 mois, d’autres doivent être arrosés tous les 10 à 15 jours. Cette plante a aussi besoin de la lumière naturelle et du soleil pour bien se développer.

Plante tropicale n°9 : le bambou

Pour une décoration sur le thème tropical réussie, vous pouvez aussi cultiver le bambou. Ce grand classique s’acclimate aussi bien dans les intérieurs que dans les jardins. À condition évidemment de choisir la bonne variété. Si vous comptez cultiver cette plante exotique dans votre salle de séjour, il convient de la planter dans un grand pot. Elle requiert aussi un entretien régulier (arrosage fréquent, une couche de gravier au fond du pot, nettoyage des feuilles…). Les bambous cultivés en extérieur devront être arrosés 1 à 2 fois par jour. Ils vous serviront d’élément de décoration et de protection contre les vis-à-vis.

Plante tropicale n°10 : l’orchidée

Les orchidées sont particulièrement appréciées dans les intérieurs épurés. Surtout pendant leur période de floraison. Cependant, vous pouvez aussi les mettre sur votre terrasse ou votre balcon pour rendre l’espace encore plus chic et élégant. Il existe de nombreuses variétés d’orchidée. Le choix dépendra entièrement de vos envies et des couleurs que vous souhaitez intégrer chez vous. L’entretien de cette plante exotique varie en fonction de l’espèce. Cependant, il reste une plante facile à vivre et résistante aux différentes conditions climatiques. En intérieur, les orchidées devront être placées dans des pots adaptés. Vous devez aussi les entreposer près d’une fenêtre pour qu’ils puissent profiter d’une bonne luminosité.

Plante tropicale n°11 : l’hibiscus

L’hibiscus figure parmi les meilleures plantes exotiques à cultiver chez vous. Il peut venir s’installer dans votre lieu de vie ou agrémenter votre déco d’extérieur. En effet, sa culture peut se faire en pot ou en pleine terre. Il supporte bien les baisses de température de l’hiver. Avec un bon entretien, cette plante vous fera profiter de sa beauté captivante pendant de nombreuses années. Les hibiscus cultivés dans des pots vivent généralement entre 2 et 3 ans. Ceux qui sont cultivés dans le jardin ont une durée de vie moyenne de 10 ans. Maintenez la bonne hydratation de cette plante exotique pour profiter de sa fraîcheur en toute saison.

Plante tropicale n°12 : la passiflore

Si vous possédez un grand jardin, les plantes exotiques grimpantes seront les bienvenues. La passiflore figure parmi ces plantes parfaites pour le thème tropical. Elle rappelle la douceur des régions méditerranéennes. Cette espèce exotique embellira votre petit coin de détente et y instaurera une atmosphère chaleureuse. Elle est d’entretien facile. Il vous suffira de la planter dans un endroit bien exposé au soleil et à l’abri du vent. Cette plante exotique a aussi besoin d’un arrosage fréquent. Un treillage est aussi nécessaire si vous l’utilisez pour décorer votre façade.

Plante tropicale n°13 : la Bougainvillea

Si vous aimez les plantes tropicales grimpantes, vous adorerez cette espèce originaire du sud. La Bougainvillea est idéale pour apporter de la couleur à l’extérieur de votre maison. En effet, elle se décline en diverses teintes. Vous pouvez la laisser grimper le long de votre façade, de votre clôture, de votre pergola… Cette plante adore le soleil. Il ne supporte pas l’hiver. Si vous habitez dans une région aux hivers rudes, sa culture devra se faire en pot. Vous pourrez alors la mettre à l’abri pendant les baisses de température. Pour profiter de la touffe majestueuse de cette plante grimpante, vous pouvez la tailler régulièrement. Un apport en eau régulier est aussi indiqué.

Plante tropicale n°14 : la Calathéa

Pour votre décoration d’intérieur sur le thème tropical, la culture de la Calathéa est aussi conseillée. Il s’agit d’une des plantes exotiques les plus prisées par les adeptes d’art déco en raison de ses jolies fleurs orangées et de son feuillage graphique. La facilité d’entretien de cette plante est aussi appréciée. Tout ce dont elle a besoin, c’est d’un apport en eau régulier et sans excès. Vous devez aussi le planter dans un pot rempli de terre bien drainé et profond.

Plante tropicale n°15 : l’avocatier

L’avocatier est aussi une des plantes tropicales les plus appréciées. Il s’intègre parfaitement à la vie en intérieur, à condition de le placer près d’une fenêtre, à l’abri de la lumière naturelle. Sa culture est simple. Il suffit de laisser ses graines germer dans des pots adaptés. Une fois que l’avocatier aura la même taille que les arbustes, il vous sera possible de la cultiver en pleine terre dans votre jardin. Vous profiterez alors d’un endroit bien ombragé et pourrez récolter ses fruits pendant sa période de floraison.