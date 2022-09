20 façons d'intégrer la couleur vert de gris pour votre intérieur

Vous souhaitez refaire la décoration de votre maison avec une couleur tendance ? Essayez le vert-de-gris. Voici 20 façons de l’intégrer dans votre intérieur.

Vert de gris : la couleur déco tendance du moment

Salle à manger avec meubles en bois, fond mur vert gris Credits : JZhuk

Le vert-de-gris est une couleur se situant entre le vert et le gris. Il s’agit d’une couleur froide, s’associant à merveille avec différents styles de décoration. Cela va du style scandinave, classique indémodable, à la décoration ethnique en passant par le minimalisme et le vintage. Il entre dans la catégorie des nuances pastel.

Le vert-de-gris est une couleur douce, contrairement au vert bouteille qui est sombre ou au vert pomme pétant. Il s’adapte donc à un style de décoration plutôt sobre et élégant. Par ailleurs, si l’équilibre est respecté, il s’associe facilement avec des matières comme le bois ou les fibres naturelles. Associer le vert à ces matières permet d’évoquer la nature.

Le vert-de-gris est une couleur plutôt mate. Si vous souhaitez peindre votre intérieur avec cette couleur, il est conseillé d’opter pour de la peinture à l’eau. En effet, la peinture à l’huile est plutôt destinée aux couleurs brillantes.

Le vert-de-gris est une couleur très versatile, s’adaptant à n’importe quel élément décoratif. Mur, meuble, tapis, ou même couverts, le tout est de savoir l’accorder avec le style de décoration général dans la pièce où vous souhaitez l’intégrer.

20 façons d’intégrer le vert-de-gris chez vous

Chambre verte Credits : Lilas Gh

Si vous êtes convaincu par le vert-de-gris, nous vous proposons 20 idées de décoration basée sur cette couleur pour un intérieur au top de la tendance.

Le mur de la salle de séjour

Salle à manger moderne Credits : planete-deco. fr/Pinterest

Dans une maison moderne, la salle à manger est directement intégrée dans le salon, lui-même donnant sur la cuisine ouverte. En effet, la salle à manger n’est plus une pièce à part. En plus d’offrir plus de praticité, cette configuration de salle de séjour ouverte donne une impression d’espace. Pour intégrer le vert-de-gris dans cette pièce, peignez le mur le plus proche de la table à manger. Cela permet de mettre la couleur en valeur.

La style ethnique

Salon ethnique Credits : Frenchy Fancy/Pinterest

Le style ethnique est un style qui invite au voyage. En général, les éléments de décoration intégrés dans ce style sont faits dans des matériaux dérivés du bois. Cette couleur naturelle se marie à merveille avec le vert-de-gris. Pour que le style ethnique de la décoration soit encore plus prononcé, n’hésitez pas à installer des plantes vertes suspendues ou en pot.

Le comptoir de la cuisine

Cuisine avec comptoir Credits : Decouvrir design/Pinterest

La cuisine moderne constitue une pièce à vivre à part entière. Elle n’est plus uniquement destinée à la préparation de bons petits plats, mais elle se présente plus comme une pièce où il est agréable de passer du temps. C’est la raison pour laquelle énormément de cuisines modernes intègrent un bar ou un comptoir dans leur composition. La table du comptoir peut être en bois, en pierre ou en marbre. Peignez le reste de la structure en vert-de-gris pour une décoration en toute simplicité.

Le style moderne épuré

Décoration minimaliste Credits : apartca-blog. com/Pinterest

Le minimalisme est un style moderne qui vise à supprimer de la décoration générale tout ce qui s’avère superflu. Le minimalisme est la représentation même de l’ordre et du rangement. C’est pour cela qu’il est considéré comme le style de décoration le plus épuré. La douceur du vert-de-gris convient parfaitement au style minimaliste. Le monochrome vert-de-gris est idéal pour une déco minimaliste.

La cuisine traditionnelle

Cuisine à l’ancienne Credits : formelab. com/Pinterest

Si vous êtes plus dans le traditionnel que dans le moderne, le vert-de-gris reste une référence en matière de peinture. Il s’insinue à merveille dans une cuisine « à l’ancienne »avec hotte aspirante apparente en inox, grande table à manger et bancs en guise de chaise. Peindre un mur en vert-de-gris finit de faire l’affaire.

La cuisine moderne

Cuisine moderne Credits : ume illus

La décoration moderne est plus sobre et moins encombrée que la déco traditionnelle. Cependant, elle est toute aussi forte et l’impact est le même pour les deux styles. Faire le choix d’un îlot vert de gris et de placards/tiroirs dans la même couleur permet de créer une certaine harmonie dans la cuisine.

Vert de gris et étagères en bois

Mur vert de gris et étagères en bois Credits : Pinterest/Une hirondelle dans les tiroirs

Le bois est un matériau très utilisé en décoration. Il est utilisé pour le sol, les murs, les meubles, mais également pour les différents éléments d’une décoration intérieure. Il faut savoir que le bois s’accorde à merveille avec le vert-de-gris. Pour les associer, vous pouvez peindre un mur en vert-de-gris et installer des étagères en bois par-dessus. Simple et efficace.

Les couverts

Un service à thé vert Credits : Sostrene Grene

L’utilisation du vert-de-gris ne s’arrête pas aux murs et au mobilier. Vous pouvez également faire le choix de cette couleur pour les différents accessoires que vous utilisez au quotidien. Des assiettes ainsi qu’un service à thé vert-de-gris apportent énormément de classe, d’élégance et de sobriété. Souvenez-vous que la décoration inclut également les ustensiles.

Le plafond en poutres de bois

Plafond en poutres Credits : Pinterest

La force brute du bois se retrouve dans des structures comme le plafond en poutres. Associez un plafond de ce type avec des murs et un mobilier vert de gris pour créer un contraste entre la force du bois et la douceur de la couleur dominante.

Vert de gris, noir et blanc

Salon vert, noir, blanc Credits : Marion LANOË/Pinterest

En décoration, il est conseillé de ne pas marier plus de trois couleurs. Au-delà, la décoration risque d’être surchargée et manquer de finesse et d’élégance. Le vert-de-gris associé au blanc et au noir est une valeur sûre. Mixez ces trois coloris dans votre salon pour une décoration sobre, mais élégante.

Le style vintage

Déco vintage Credits : natetnature. blogspot. fr/Pinterest

Le style vintage s’est popularisé grâce aux adeptes de la décoration intérieure. Ce « retour vers le passé » est paradoxalement devenu moderne et tendance. Les principaux matériaux utilisés pour une déco vintage sont le bois et le métal noir. Deux matériaux qui forment une association de choix dans une pièce aux murs peints en vert-de-gris.

Le mur de chambre

Chambre à coucher moderne avec un mur vert gris Credits : mademoiselleclaudine-leblog. com/Pinterest

La chambre à coucher est la pièce réservée aux maîtres de maison. Elle se doit d’être la plus confortable possible. Il est également nécessaire que dans la chambre règne une atmosphère agréable, propice au repos. Pour cela, la douceur du vert-de-gris est idéale. Peignez le mur attenant au lit en vert-de-gris pour mettre la couleur en valeur.

La tête de lit

Chambre à coucher avec tête de lit vert de gris Credits : Pinterest

Si vous trouvez qu’un mur entier en vert-de-gris fait « too much », faites le choix d'une tête de lit dans cette couleur. Ainsi, vous parviendrez à l’intégrer dans la décoration, sans qu’elle alourdisse l'ensemble.

Le linge de lit

Lit avec linge vert de gris Credits : Pinterest

Si au contraire vous souhaitez mettre le vert-de-gris en avant, optez pour un linge de lit dans cette couleur.

Vert de gris et bouteilles vertes

Chambre à coucher moderne avec des bouteilles vertes comme articles de décoration Credits : Pinterest

Les bouteilles vertes sont des éléments décoratifs de choix. Leur couleur est passe-partout et s’accorde avec pratiquement tous les styles. Pour une décoration moderne, placez par-ci par-là une ou deux bouteilles vertes. Choisissez-les de tailles différentes pour bien les mettre en valeur.

La salle de bain

Salle de bain moderne Credits : Pinterest/delpha. com

La salle de bain est souvent négligée lorsqu’il est question de décoration intérieure. Cependant, il faut savoir qu’une douche bien décorée permet de créer un espace bien-être. Le vert-de-gris dans la salle de bain la modernise et rend plus agréable le moment qu’on y passe.

Motifs et vert-de-gris

Salle de bain avec baignoire, avec papier peint vert de gris sur le fond Credits : Graham and Brown

Vous aimez les motifs ? Choisissez une base en vert-de-gris ornée demotifs blancs ou gris clair. Les motifs sont modernes et peuvent être intégrés dans n’importe quelle pièce de la maison, notamment dans la salle de bain.

Le plafond

Chambre lumineuse avec un plafond vert gris Credits : decocrush/Pinterest

Au lieu de peindre un mur, choisissez de peindre le plafond. Il s’agit d’un moyen différent, mais tout aussi efficace de mettre une couleur en valeur.

Le bureau

Bureau avec fauteuil, mur en vert gris Credits : buknola. com/Pinterest

Travailler dans un environnement agréable permet d’optimiser la production et d’être plus concentré. Afin de rendre vos séances de travail à la maison plus agréables, optez pour une décoration basée sur le vert-de-gris pour votre bureau.

Un mur en bois vert de gris

Table de bureau devant un mur en bois Credits : JZhuk

Le bois est une matière à la couleur naturelle pleine de charme. Toutefois, il est également possible de le peindre pour obtenir un style différent. Si vous avez un mur en bois dans votre maison, peignez-le en vert-de-gris pour un style différent, mais qui reste contemporain.