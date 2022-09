La décoration d’intérieur concerne la totalité des pièces de la maison, ce qui inclut également les toilettes. Voici 50 idées pour décorer ses toilettes.

La déco pour les toilettes : la garantie d’un agréable moment passé sur le trône

Toilettes avec carreaux en marbre Credits : Gayrat Tolibov

À voir aussi

D’après une étude menée par RVM, nous passons en moyenne 3 ans de notrevie aux toilettes. Imaginez-vous passer 3 ans dans un endroit minuscule, étriqué, et dénué de toute forme de décoration. Vu comme cela, la question de la décoration des toilettes devient plus pertinente. En effet, la déco pour toilettes n’est pas une excentricité superficielle. Au contraire, il s’agit d’un excellent moyen d’harmoniser l’ensemble de la décoration intérieure de la maison.

De plus, bien que la fonction principale des toilettes ne soit pas des plus glamour, il est essentiel de bien s’y sentir. Le confort passe toujours par une décoration agréable. Bien sûr, il n’est pas question d’en faire trop avec une décoration exagérée et lourde, mais plutôt d’amener une ambiance design dans une pièce qui n’est pas forcément chic comme le salon ou la chambre à coucher.

En somme, il est fortement recommandé de ne pas négliger la décoration des toilettes. En effet, des toilettes joliment décorées deviennent un véritable espace bien-être qui ajoute du cachet à votre maison.

50 idées de déco pour les toilettes

Toilettes modernes Credits : red2000

La pièce destinée à accueillir les toilettes est généralement de petite taille. Ce qui fait que la décoration de ladite pièce peut être relativement compliquée. Pour vous aider à rendre vos toilettes design et suivant la tendance actuelle, vous pouvez très bien vous rendre sur Pinterest et faire défiler les toilettes et salles de bain que vous verrez s’afficher. Mais, pour faire plus simple, voici 50 idées prêtes à mettre en œuvre.

La cuvette suspendue

WC suspendu Credits : Kliim

Installer des WC suspendus : ces équipements pour les toilettes sont plus pratiques et plus tendance que les WC classiques. Ils peuvent être arrondis ou carrés, et permettent un nettoyage des toilettes plus facile.

Le carrelage noir

Salle de bain avec carrelage noir Credits : dit26978

Éviter les carreaux blancs : le carrelage de couleur blanche renvoie directement à l’idée de sanitaire, ce qui contraste directement avec le concept de décoration. Un carrelage noir est déjà une piste à creuser.

Les étagères en bois

WC avec étagère en bois Credits : Tokka Store

Installer des étagères en bois : le bois est un matériau très utilisé en décoration. Son côté naturel et sa couleur apportent du charme et de la chaleur à une pièce. Les étagères sont également très pratiques pour déposer les divers accessoires utiles aux toilettes.

Le WC monochrome

WC monochrome Credits : markOfshell

Peindre les murs de la même couleur que le sol : cela crée un effet uniforme, très tendance en décoration moderne.

Les mêmes couleurs pour le sol et les murs

Toilettes noir Credits : gamespirit

Choisissez une couleur sombre pour le sol et les murs : la cuvette des toilettes en blanc et les murs et le sol d’une couleur plus sombre créent un intéressant contraste de couleurs.

Le revêtement en ciment

Main d’un homme qui tient une truelle Credits : Kenstocker

Le revêtement de sol en ciment : facile à installer, facile à nettoyer, sobre, design et tendance, le ciment est le revêtement idéal pour les toilettes.

La source de lumière légère

WC avec peu de lumière Credits : in4mal

Installer une source de lumière légère : les toilettes sont une pièce généralement sombre. Pour créer une ambiance plus agréable, installer un spot lumineux apportant une faible luminosité. Cela évite l’agression d’une ampoule LED.

Les toilettes blanches

Toilettes en blanc Credits : ben-bryant

Les toilettes en monochrome blanc : nous avons tendance à considérer comme une pièce « sale » du fait de sa fonction principale. Des toilettes où les murs sont en blanc, le sol est en blanc et la cuvette est en blanc, donnent une impression de propreté, ce qui est logiquement plus agréable.

Le parfum dans les toilettes

Boules de toilettes et lilas Credits : Hit Stop Media

Parfumer les toilettes : le parfum d’une pièce est d’une grande importance, puisque certains possèdent des vertus calmantes, relaxantes et apaisantes, ce qui s’avère très pratique pour passer un moment aux toilettes.

Le même carrelage pour les toilettes et la maison

Toilettes avec carrelage design Credits : KatarzynaBialasiewicz

Installer un carrelage identique à celui du reste de la maison : cela crée un effet uniforme et harmonise l’ensemble de votre décoration intérieure.

Les bonnes peintures

Cuvette de wc blanche sur fond violet et sol bleu Credits : Rawf8

Faire le bon choix des peintures : si vous optez pour une peinture à l’huile, vous aurez des murs brillants. Si votre choix se tourne vers la peinture à l’eau, vous pouvez obtenir un effet matte. Faites votre choix en fonction de vos idées de rendu final.

Les toilettes minimalistes

Salle de bain style minimal Credits : runna10

Des toilettes au style minimaliste : une pièce où ne se trouve que l’essentiel avec une cuvette suspendue, un porte-papier, un évier et c’est tout. Pour mettre le style minimaliste en évidence, chaque mur doit être coloré et la cuvette en blanc.

Les toilettes colorées

Toilettes roses Credits : wuttichaijangrab

Chaque mur d’une couleur différente : les couleurs vives sont très appréciées en termes de décoration moderne. Généralement, il est conseillé de ne pas mixer plus de 3 différentes couleurs, ce qui est parfait pour les toilettes. Choisissez une peinture de couleur différente pour chaque mur et le tour est joué.

Le papier peint

Jeune homme qui installe du papier peint Credits : FotoDuets

Choisir le papier peint plutôt que la peinture : le papier peint s’installe facilement et peut être retiré tout aussi facilement. Le papier peint est donc idéal pour souvent changer de décoration dans les toilettes.

Le papier peint à motifs

Divers motifs de papier peint Credits : Alexandra Ryabichenko

Opter pour le papier peint à motifs : tendance, chic, design, élégant, original, choisissez le style de votre papier peint en fonction de l’ambiance générale régnant dans les toilettes.

Le grand-miroir au-dessus de la cuvette

Grand-miroir au-dessus des Wc Credits : Pinterest

Installer un grand miroir au-dessus de la cuvette : elle ne sert pas forcément à regarder dedans, mais agit comme l’un des nombreux accessoires déco de la maison. Pour un style plus actuel, optez pour un miroir de style ethnique.

Les toilettes vintage

WC vintage rose Credits : ume illus

Les toilettes vintage : pour éviter de surcharger la décoration de divers accessoires représentant les décennies passées, optez plutôt pour une cuvette rouge et des couleurs rappelant les diners américains. Il s’agit d’une valeur sûre.

Des meubles en bois

Wc style rustique Credits : Moderne Kare

Installer des meubles de rangement en bois.

Les toilettes de style scandinave

Toilettes avec un carrelage effet bois accompagné d'éléments noirs Credits : https : //www.sawiday.fr/

Les toilettes d’inspiration scandinave : un style simple et épuré, sans fioritures.

Les photos dans les toilettes

Photos dans les toilettes Credits : Leroy Merlin

Le mur de photos : rien ne vous empêche de partager vos meilleurs moments capturés en photo aux toilettes.

Des plantes vertes dans les toilettes

Toilettes avec plantes vertes Credits : Pinterest

Installer des plantes vertes en pot : petites, grandes, posées sur une étagère en bois, le tout est de garder un certain équilibre concernant la déco.

Le motif à plantes

WC déco fleurs Credits : Perini

Mettre en valeur le côté « nature » des toilettes, avec desmotifs de plantes sur les murs.

Le choix des couleurs

Toilettes couleur pastel Credits : Decor1

Choisir les bonnes associations de couleurs : vert et or, bleu et argenté, noir et blanc…

Le style ancien

Toilettes style ancien Credits : Guide Astuces

Créer un look ancien pour les toilettes : avec les couleurs royales dominantes (rouge et or), ainsi qu’un tableau au-dessus de la cuvette.

Optimiser l’espace

Beaux toilettes et salle de bain modernes Credits : dit26978

Optimiser l’espace disponibleen faisant attention à laisser assez de place pour se déplacer.

Le revêtement en marbre

Salle bain avec sol en marbre Credits : runna10

Le sol en marbre : toujours chic et élégant en tout temps.

Les toilettes originales

Toilettes originales Credits : Frenchy Fancy

Opter pour un style différent de celui de la salle de bain : créer deux décorations pour les sanitaires permet de créer un contraste entre ces deux pièces.

Les peintures asymétriques

Toilettes colorées Credits : Moderne Kare

La peinture asymétrique : plus contemporaine et plus actuelle que les peintures droites classiques. Encore une fois, attention au mix de couleurs.

Les toilettes galerie d’art

Toilettes galerie d’art Credits : Architectural Digest

Les toilettes « galerie d’art » : installez un miroir, de petits tableaux encadrés un peu partout et faites de vos toilettes un véritable musée.

La cuvette noire

Toilettes avec cuvette noire Credits : ThreeDiCube

Choisir la cuvette des toilettes noire : plus chic et élégante, la cuvette noire est la tendance du moment.

Le grand meuble de rangement

Toilettes avec grand meuble de rangement Credits : sl-f

Installez un grand meuble de rangement adossé à l’un des murs des toilettes : cette idée est préférable si la salle destinée à accueillir vos toilettes est assez spacieuse.

Le tasseau de bois

Toilettes avec tasseau en bois Credits : Instagram @jerome.l1

Le tasseau de bois peint : il offre une intéressante perspective géométrique donnant l’illusion de plus d’espace dans les toilettes.

Le papier peint bande dessinée

Toilettes comics Credits : Instagram @mon_appartement_lillois

Le papier peint bande dessinée : pour un style pop art très tendance en ce moment.

Les toilettes avec cascade végétale

Toilettes avec cascade végétale Credits : Instagram @stay_byalec

La cascade de plantes : il s’agit de plantes suspendues qui apportent plus de naturel à la décoration générale.

Le mur de plantes

Mur de plantes Credits : SasinParaksa

Le mur de plantes derrière la cuvette.

Les paniers d’osier

Paniers d’osier dans les toilettes Credits : Instagram @naastyjo

Les paniers d’osier accrochés aux murs : design et pratiques, ils peuvent contenir le papier toilette, le désodorisant, etc.

Les briques en plâtre

Toilettes avec briques en plâtre Credits : Instagram @myhome_by_Carolane

La moitié des murs en briques de plâtre, pour un style plus rustique.

Le mur à couleur unique

Mur à couleur unique Credits : Facebook : Alexandra Bitetti

Le mur coloré unique : peignez les murs latéraux en blanc et le dernier dans une couleur attirant l’œil.

Les carreaux de ciment

Toilettes avec carreaux de ciment Credits : Instagram @arq.agusmussari

Les carreaux de ciment : idéals pour apporter une ambiance exotique dans vos toilettes.

La carte du monde

Toilettes avec carte du monde Credits : Tokka Store

La carte du monde sur le mur où la cuvette est adossée : un style de décoration simple et efficace. La carte du monde doit être représentée sur un fond de couleur sombre pour qu’elle soit mise en valeur.

Mixer les matières

WC modernes avec mix de couleurs et matières Credits : Blog Rhinov

Le mix de matières : un mur en ciment et un autre avec un revêtement en bois créent l’effet moderne.

Le lave-mains réservoir

Cuvette wc avec lave-mains réservoir Credits : Pinterest

Installer un lave-mains réservoir : parfait pour le style minimaliste, il est fait également partie des accessoires de toilettes écologiques puisqu’il diminue la consommation en eau.

Les mosaïques modernes

Toilettes mosaïques Credits : Home Decor Passion

Les murs en mosaïque moderne : tendance, inhabituelle et originale, la mosaïque s’accorde à merveille avec les toilettes.

Ajouter de la texture

WC modernes Credits : My Paradissi

Ajouter de la texture avec des accessoires comme le terrazzo, le bois strié, le béton ciré, etc.

Le granit

Toilettes avec revêtement en granit Credits : Jevgenija Zukova-Cernova

Le granit dans les toilettes : ce matériau apporte une force brute à la décoration d’intérieur.

Le mur/tableau

Toilettes avec mur/tableau Credits : Mes Petites Puces

Peindre un mur en noir pour tableau : cela crée un espace destiné à la création pour tous les occupants des toilettes.

L’affiche rigolote

Toilettes avec affiche drôle Credits : About Ruth

Accrocher une affiche drôle : l’humour est toujours efficace lorsqu’il est question de décoration intérieure.

Le carrelage XXL

Toilettes avec carrelage XXL Credits : Pinterest

Le carrelage XXL : il apporte un style différent tout en restant élégant et chic. Évitez les formes de carreaux trop simples (carré, rectangle, losange, triangle…). Optez pour des formes atypiques comme un hexagone par exemple.

Les briques rouges

Toilettes avec briques rouges Credits : Viva Decora

Les briques dans les toilettes, pour une décoration s’inspirant des lofts new-yorkais.

Les toilettes sèches

Toilettes sèches Credits : cocondedecoration.com

Installer des toilettes sèches : en plus d’être faciles d’entretien, pratiques et écologiques, les toilettes sèches sont faites en bois, ce qui ajoute du cachet.