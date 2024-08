8 fleurs à planter dès maintenant pour avoir un jardin fleuri tout l'automne

Pour garder un bel extérieur fleuri jusqu’en hiver, voici les plantes à installer dans votre jardin dès maintenant.

L’été est là : toutes les fleurs de votre jardin sont écloses et vous profitez d’un extérieur coloré et d’un agréable parfum qui vous chatouille les narines. Oui mais voilà : une fois que l’automne va arriver, les fleurs vont commencer à faner et toute cette gaieté risque de disparaître.

Pour éviter cela, il est tout à fait possible de planter des fleurs dès à présent dans son jardin pour avoir un extérieur fleuri jusqu’en hiver, et ce jusqu’aux premières gelées. Voici les variétés à planter dès à présent pour en profiter.

Les asters

Crédit photo : iStock

Semblables à des marguerites, les fleurs des asters peuvent être blanches, roses, pourpres ou bleues. Les asters se plaisent dans un sol bien drainé et en plein soleil. Pensez à les arroser régulièrement et à enrichir la terre en compost pour profiter d’une belle floraison en automne. En plus de cela, les asters attirent les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, idéal pour accueillir la biodiversité dans votre jardin.

Les sedums

Crédit photo : iStock

Également connues sous le nom d’orpins, ces plantes succulentes produisent de très belles fleurs roses et rouges. Très résistant à la sécheresse, le sedum se plaira parfaitement dans votre jardin en plein mois d’août, pendant les périodes de grosses chaleurs. Cette plante conviendra très bien aux jardiniers en herbe puisqu’elle n’a pas besoin de beaucoup d’entretien. Elle se plaira dans un sol bien drainé et en plein soleil.

Les rudbeckias

Crédit photo : iStock

Aussi connues sous le nom de Susan aux yeux noirs, ces fleurs colorées en forme de marguerites peuvent être jaunes, rouges ou oranges. Ainsi, elles ajoutent une couleur chaude et vive dans votre jardin, ce qui permet d’égayer votre extérieur jusqu’en hiver. Les rudbeckias ont besoin d’un sol riche et bien drainé, en plein soleil, et d’un arrosage régulier. Cette plante qui attire également les pollinisateurs fleurira jusqu’aux premières gelées.

Les chrysanthèmes

Crédit photo : iStock

Pour apporter une touche de couleur automnale à votre jardin, pensez aux chrysanthèmes. Cette plante se plaira dans votre jardin car elle résiste bien au froid à condition d’être exposée à la mi-ombre et d’être protégée du vent. Le chrysanthème se cultive toute l’année au jardin mais peut aussi fleurir en bac sur un balcon ou une terrasse. Avec ses belles couleurs, cette plante vous offrira une floraison tardive.

Les dahlias

Crédit photo : iStock

Stars des jardins, les dahlias produisent des fleurs de plusieurs couleurs et de diverses formes jusqu’en automne. Pour se développer, ces grandes fleurs éclatantes ont besoin d’un sol fertile et bien drainé, en plein soleil ou à la mi-ombre. Arrosez régulièrement vos dahlias et paillez bien la plante pour conserver l’humidité dans la terre.

L’hélianthème

Crédit photo : iStock

L’hélianthème est facile à cultiver et plaira aux jardiniers débutants car il ne demande pas beaucoup d’entretien. Cette plante produit des fleurs jaunes et rouges tout au long de l’année et égaye un extérieur. Facile à cultiver, elle supporte bien la chaleur du mois d’août ainsi que les sols pauvres et a besoin d’être en plein soleil pour fleurir.

Les gaillardes

Crédit photo : iStock

Plantez dès à présent la gaillarde dans votre jardin car cette plante résiste aux fortes chaleurs du mois d’août. Elle produit des fleurs jaunes et rouges et continue de fleurir en automne, offrant un jardin coloré.

Les anémones du Japon

Crédit photo : iStock

Vous souhaitez apporter une touche d’élégance dans votre jardin ? Plantez des anémones du Japon. Ces fleurs délicates s’ouvrent en automne. Elles se plantent de préférence à la mi-ombre, à l’abri des rayons de soleil directs et des vents forts.