Après son divorce, cette retraitée de 64 ans achète une tiny house à 125 000 euros et démarre une nouvelle vie

Une sexagénaire à la retraite a acheté une tiny-house à un prix abordable afin de commencer une nouvelle vie après son divorce. Elle est plus que ravie.

Une retraitée s’offre une tiny-house dans un village dédié

Il n’y a pas qu’aux États-Unis que les tiny-houses prennent de l’ampleur. En Europe également et plus particulièrement à Eindhoven, aux Pays-Bas. C’est à Minitopia, un village de tiny houses que Margot Hollander a décidé de s’installer en janvier 2024.

Cette professeure de danse et cheffe de projet à la retraite était à la recherche de sa nouvelle maison après son divorce. Dans les colonnes de Business Insider, la sexagénaire raconte que ses possibilités d’achat étaient limitées sans prêt immobilier.

Mais quand elle était à la recherche d’un logement fin 2023, Margot Hollander est tombée sur une offre de tiny-house dans le village de Minitopia dont elle avait déjà entendu parler dans les médias. Le coup de foudre fut rapide : la retraitée a pris rendez-vous pour une visite puis a fait une offre.

Une tiny-house pour démarrer une nouvelle vie abordable

Crédit photo : Business Insider

Quelques mois plus tard, Margot Hollander a emménagé dans sa nouvelle maison. Elle explique avoir payé 143 000 $ (125 000 euros) pour la mini-maison, soit la somme maximum qu’elle pouvait se permettre. Selon elle, ce fut le meilleur choix : « Je suis très heureuse de l'avoir achetée à ce stade de ma vie. »

Margot Hollander était heureuse de commencer une nouvelle vie et cela passait également par une décoration à son goût. Elle y a donc apporté sa touche et ajouté de nouveaux meubles qui puissent rentrer dans une maison plus petite que la normale. Ce qui a impliqué pour elle de se débarrasser de vieilles affaires afin de faire de la place. « Je pense que réduire ses possessions fait du bien à l'esprit, et je suis heureuse de vivre avec moins de choses », affirme-t-elle.

Crédit photo : Business Insider

La tiny-house permet à Margot Hollander d’être indépendante. Elle vit seule avec son chien mais tisse des liens tous les jours avec ses voisins. « Ce sont les choses simples — comme échanger quelques mots en allant au parking — qui me font apprécier autant la vie ici. » Le village de Minitopia accueille 100 mini-maisons pour tous les profils : retraités, jeunes actifs, célibataires, couples mariés, avec ou sans enfants et c’est cette diversité qu’apprécie Margot Hollander.

Sur le plan financier, la tiny-house convient parfaitement à la jeune retraitée. Elle ne paie pas d’électricité grâce aux panneaux solaires et l’argent qu’elle économise lui permet de se faire plaisir dans le sport notamment. Aujourd’hui, elle ne regrette pas son choix et espère vivre dans sa mini-maison pour le reste de sa vie.