Elle construit une tiny house de 39 mètres carrés avec son père pour 45 000 euros et devient propriétaire pour la première fois

Une fois son diplôme en poche, une Américaine de 27 ans a investi toutes ses économies pour construire une tiny house avec son père. Une décision qui lui a permis de faire une belle affaire.

Face à l’envolée des prix de l’immobilier, Laryssa Petersen est retournée vivre chez ses parents dans l’État de Washington. C’est finalement une tiny house qui a permis à cette Américaine de devenir propriétaire.

Dans une interview accordée à The Sun, celle qui est aujourd’hui âgée de 27 ans revient sur son parcours.

Crédit Photo : Laryssa Petersen

Elle construit la tiny house de ses rêves

C’est en 2021 que son aventure a commencé. À l’époque, Laryssa venait d’obtenir son diplôme et travaillait dans une exploitation maraîchère de l’Idaho. Le hic ? Elle devait parcourir une vingtaine de minutes chaque jour pour se rendre au travail.

Son employeur, qui avait déjà construit une petite maison baptisée « The Cottage » sur son terrain, lui a alors suggéré d’y bâtir sa propre tiny house afin d’éviter ces trajets quotidiens.

Crédit Photo : Laryssa Petersen

Encouragée par son père, la jeune femme, qui ne pouvait ni acheter un terrain ni s’offrir une maison traditionnelle, a décidé d’investir toutes ses économies dans ce projet.

« Cela m'a donné une nouvelle direction dans la vie. J'allais enfin avoir un endroit où vivre et construire mon avenir sans dépendre de mes parents. C'était mon premier pas vers l’autonomie », explique-t-elle.

Les travaux de sa tiny house, longue de 11 mètres et large de 3,60 mètres, soit 39,6 mètres carrés, ont officiellement débuté en octobre 2021.

Son père, ouvrier agricole et grand passionné de bricolage, a imaginé et conçu la structure de la bâtisse grâce à un logiciel de modélisation 3D.

Crédit Photo : Laryssa Petersen

Résultat : sa tiny house abrite une cuisine équipée, un espace de vie confortable et une mezzanine accessible par un véritable escalier adapté aux animaux. Après environ dix-huit mois de travaux, la tiny house était enfin prête à accueillir Laryssa.

La reine de la débrouille

Au total, l’Américaine a investi entre 50 000 et 60 000 dollars (environ 44 000 à 53 000 euros) pour construire son petit cocon. Pour financer le chantier, elle a multiplié les petits emplois.

« Toutes mes économies y sont passées, et même davantage. Chaque dollar que je gagnais était réinvesti dans la tiny house. Dès que j'avais suffisamment économisé pour l'étape suivante, nous poursuivions les travaux », se souvient-elle.

Crédit Photo : Laryssa Petersen

Pour réduire les coûts, Laryssa a acheté une grande partie des matériaux sur Facebook Marketplace et Craigslist, deux plateformes de revente de seconde main entre particuliers.

Pendant près de deux ans, Laryssa a installé sa tiny house sur un terrain d’environ 500 m² appartenant à son employeur, dans l’Idaho, pour un loyer de seulement 250 dollars par mois (près de 220 euros).

Ses charges, comprenant l’électricité, l’eau et Internet, lui coûtaient entre 150 et 250 dollars supplémentaires chaque mois (environ 130 à 220 euros)

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« C’est mon petit sanctuaire »

En 2025, Laryssa a décidé de déplacer sa petite maison sur roues dans le centre de l’État de Washington pour rejoindre son compagnon, Dave, avec qui elle vivait jusque-là une relation à distance. Peu après, le couple a acheté une ferme.

Pendant quatre mois, ils ont vécu dans ce petit logement, le temps d’achever les travaux de rénovation de la maison principale.

Aujourd’hui, Laryssa et son petit ami vivent dans la résidence principale, mais leur tiny house est toujours installée sur le terrain, à quelques pas.

« Je m'y rends tous les jours. C'est mon petit sanctuaire », explique-t-elle.

À terme, Laryssa aimerait ouvrir les portes de son cocon sur Airbnb pour quelques nuits, afin de faire découvrir aux visiteurs ce mode de vie et de montrer qu’il est plus accessible qu’on ne l’imagine.

Un beau programme !