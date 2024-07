Ce couple a racheté une maison au Cap Ferret pour la transformer et le résultat va vous faire rêver !

Tombé sous le charme de cette grande maison, le couple a décidé de s’y installer pour de bon après de nombreux travaux de rénovation.

Ce couple et ses cinq enfants ont trouvé la maison de leurs rêves. Originaires de Bordeaux, Ludivine et Stéphane ont jeté leur dévolu sur le Cap Ferret, lieu de villégiature très prisé des citadins alentours.

Cette fois-ci, le couple bordelais a décidé de poser définitivement ses valises. Pas question de n’habiter ce petit bijou que les week-ends ou pendant les vacances. C’est décidé, cette maison au style des années 1970 sera la leur. En même temps, comment résister à sa vue imprenable sur le bassin d’Arcachon ?

Le couple a d’abord choisi de rénover la maison de 400 mètres carrés en gardant son identité 70’s. Ainsi, le plus gros de la rénovation s’est fait au niveau de la décoration mais pas seulement. « Rien n'était aux normes », raconte Ludivine sur Facebook.

Opération rénovation : une décoration moderne au style d'antan

Crédit photo : Julien-Fernandez et Amandine Jules

La maison de Ludivine et Stéphane s’est transformée en un véritable petit cocon confortable. La décoration intérieure, notamment du salon, s’apparente à celle d’un chalet avec ses murs en lambris. Si le couple a opté pour des murs et du mobilier de couleurs claires, il est parvenu à créer un contraste avec les poutres et un carrelage aux teintes plus foncées.

Pour trouver un peu plus de couleurs, il faut se rendre dans les chambres et la salle de bain où les teintes de vert rappellent la nature qui entoure la maison. L’extérieur est lui aussi aux couleurs de la nature. Le couple a misé sur une terrasse en bois, sous les arbres, pour être à l'abri du soleil. Les chaises extérieures, également en bois, sont entourées de verdure afin de créer un vrai espace au frais et au calme.

Ludivine et Stéphane n’en sont pas à leur coup d’essai. C’est la douzième fois qu’ils s’attèlent à un projet de rénovation. Le couple ne semble pas lassé de tout cela puisqu’il en a également fait son métier : Ludivine en tant que décoratrice et Stéphane, artisan, tout deux la tête de leur société. Prochaine étape : profiter de leur nouveau chez-eux et de la vue magnifique.

