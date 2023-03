Ce couple a ouvert un gîte dans une maison de hobbit, près du Mont-Saint-Michel

On vous présente aujourd'hui une maison atypique qui devrait plaire aux amoureux de la nature et du Seigneur des anneaux.

Non, ce n’est pas la Terre du milieu mais ça y ressemble quand même un peu.

Un couple de Français propose une maison de hobbit en guise de gîte, afin de vivre une expérience unique et qui ravira certainement les fans du Seigneur des anneaux.

Ce logement, inspiré de l’univers créé par J.R.R Tolkien, se situe dans un cadre idéal à Tanis, à seulement 7 km du Mont-Saint-Michel (Manche).

Près du Mont-Saint-Michel : ils ont fait un gîte dans une maison de Hobbit via @CoteManche https://t.co/GA94j67EXz — 76actu (@76actu) March 27, 2023

Un gîte en forme de maison de hobbit, à deux pas du Mont-Saint-Michel

Isabelle et Jean-Luc Teurterie sont les heureux propriétaires de cette maison et contrairement à ce que l’on pourrait croire, rien ne les prédestinait à proposer ce type de logement à l’architecture si particulière.

« Nous ne sommes pas des fans de la première heure, c’est plutôt notre fils qui nous a convaincus de nous lancer dans cette aventure », explique Isabelle, interrogée par le site Actu.fr.

Construit l’an dernier, ce gîte est disponible à la location depuis près d’un an et c’est l’une des seules maisons de hobbit de la région. C’est Jean-Luc « himself », ancien aide-soignant mais bricoleur à ses heures perdues, qui l’a entièrement construite du sol au plafond.

« Je me suis fabriqué une scierie mobile, pour débiter mes planches et mes troncs facilement », raconte ainsi l’intéressé.

Crédit photo : Benjamin Poisson / Côté Manche

Selon Actu.fr, Jean-Luc a eu recours à « un tronçon de moule en bois du métro de Rennes », pour élaborer cette maison atypique. Il a également utilisé 40 tonnes de béton pour les dalles et les fondations ainsi que 42 tonnes pour le plafond.

« Ensuite, on a tout recouvert avec 1 500 tonnes de terre », pour le toit végétalisé sur lequel une brebis a l'habitude de paître, précise Jean-Luc.

À l'intérieur, c'est le grand luxe ou presque. On n'y manque de rien et on retrouve tout le confort d'une maison traditionnelle, avec notamment une cuisine aménagée ou encore un poêle à granulés. De plus, l'aspect petit chalet donne du cachet à cet intérieur cosy, qui attire « des curieux du monde entier des USA, du Canada, d’Asie ».

Chaque maison peut accueillir 4 personnes avec un lit double et deux petits lits.

Pour le moment, Isabelle et Jean-Luc ne proposent qu'une seule maison de hobbit à la location mais deux autres, actuellement en construction, verront bientôt le jour.

Pour y séjourner, vous devrez débourser la bagatelle de 150 euros par nuit jusqu'au 14 juin puis 180 euros en période estivale (Du 15 juin au 31 août).