Couleur nude : 15 inspirations pour bien l'associer à votre déco

La couleur nude est tendance en matière de décoration intérieure. Créant de belles harmonies, elle est idéale pour créer une ambiance cocooning moderne.

15 inspirations pour associer la couleur nude à votre déco

Un objet de décoration sur fond nude Crédit : Paulina Kopijkowska

La couleur nude est populaire non seulement dans les secteurs de la beauté et de la mode, mais surtout dans la décoration intérieure. Il s'agit d'une nuance de beige clair associée à une pointe de rose poudré.

Signifiant « nu » en anglais, le mot « nude » symbolise la délicatesse et la sensualité. Douce et féminine à souhait, cette couleur est parfaite pour créer un environnement tout en légèreté. Cette teinte est à privilégier dans un intérieurélégant et sobre. En plus d'apporter une note de fraîcheur, elle s'adapte facilement à son environnement.

Voici 15 idées pour associer la couleur nude à votre décoration :

Une salle à manger paisible : une décoration nude permet d'apporter une ambiance apaisante dans la salle à manger. Vous pouvez combiner des teintes sobres et claires pour un intérieur épuré caractérisé par des matières nobles de bois. Ajoutez des meubles en guise de touche finale. Un mobilier paré de nude : adoptez des meubles de couleur nude pour revoir votre déco de manière douce et sobre. Un jeu de lumière dans une déco nude : optez pour une décoration pleine d'éclat jouant sur la légèreté des matières et la clarté des coloris. Une salle de bain sensuelle : pour une architecture d'intérieur à la fois consensuelle et originale, misez sur une décoration bohème avec des rideaux et un cadre mural nude. Une chambre épurée : elle constitue un excellent choix pour créer une atmosphère relaxante et paisible. Pour une déco minimaliste, optez pour des suspensions tout en courbes, à dominance nude. Une cuisine moderne en nude : optez pour des coloris clairs pour agrandir visuellement votre cuisine. Des tonalités sobres pour une décoration contemporaine : la couleur nude est adaptée à tous les styles d'intérieurs (minimaliste, moderne, rustique ou scandinave). Ajoutez des meubles pour apporter une note d'élégance moderne. Une association de teintes crémeuses : pour un salon à l'allure sculpturale, associez des nuances douces de beige avec l'ivoire. Pour un confort optimal, optez pour des matières nobles. Un style scandinave en nude : les couleurs claires sont idéales pour agrandir les petits appartements et structurer les différents espaces. Des tons nudes en camaïeux : vous pouvez peindre un seul mur en caramel et trois murs en rose très tendre. Il est possible de peindre le plafond dans un beige rosé. En outre, pensez à ajouter des objets dorés ou cuivrés ainsi que quelques accessoires en bois très clair. Vous obtiendrez ainsi une atmosphère à la fois raffinée, douce et cosy. Pour adopter un total look, jouez avec les tonalités de nude qui vous plaisent. Des tapis chindi en rose nudedoux avec des bordures à franges : cela permet d’apporter une touche chaleureuse à une chambre à coucher, à un bureau ou encore à une entrée. Un papier peint nude : pour apporter une touche de modernité, optez pour un papier peint contemporain avec des motifs d’inspiration orientale. Vous pouvez également miser sur un papier peint floral avec des motifs botaniques illustrés et de délicats reflets métalliques. Cela permet d'apporter une ambiance apaisante dans la chambre à coucher. Des éléments naturels (plantes, bois, fibres naturelles, paille...) se mariant à merveille avec des tons nude : ces éléments apportent plus de textures au décor. Un mur d'accent de couleur nude. Une chambre de bébé de couleur nude.

Pour adopter la couleur nude, il convient de choisir les meilleures associations de couleurs. Vous pouvez par exemple opter pour des couleurs douces telles que la couleur pastel. Les tons nus se glissent facilement dans tous les intérieurs. Pour un style traditionnel, vous pouvez les associer à des tons métalliques chauds comme le bronze et des meubles en bois foncé. Pour créer une ambiance contemporaine, ajoutez des touches de couleurs primaires vives et des métaux argentés comme l’acier.

Quels sont les atouts de la couleur nude ?

Rose jaune naturel contre fond abstrait de couleur marron pastel neutre crème nude Crédit : PRACHOT YUENYONG

Subtile et naturelle, la couleur nude est très tendance en matière de décoration. En plus d'être adaptée à toutes les pièces, elle apporte une ambiance douce et cocooning. Cette teinte est idéale pour une décoration minimaliste. À l'instar de toutes les couleurs tendance, elle se décline en différentes tonalités. Il est possible de créer de jolis camaïeux pour apporter du relief à une décoration terne.

Grâce à son caractère léger, la couleur nude invite au calme et à la sérénité. Elle donne un effet naturel à la salle à manger, au salon ou encore à la chambre. Cette teinte est idéale pour mettre en valeur les tons dorés ou cuivrés (par exemple certains objets décoratifs) et les matières naturelles.

La couleur nude présente de nombreux atouts :

Elle se marie bien avec les autres couleurs ;

Elle contribue à agrandir visuellement un petit espace ;

Elle peut être utilisée dans une cuisine contemporaine, une chambre apaisante ou encore dans un salon épuré.

Chaude et élégante, la couleur nude se marie parfaitement avec d'autres teintes : vert, marron, bronze, olive... Elle peut aussi être associée à des nuances de noir, de caramel et de chocolat.

Sa polyvalence est son principal point fort. Cette couleur permet de créer à la fois une ambiance contemporaine, classique ou romantique. Elle se décline en une grande variété de nuances : beige à peine teinté de rose, terracotta pâle... Elle compte parmi les nuances iconiques d'une décoration bohème et constitue une excellente alternative à la couleur écrue. Cette couleur peut être utilisée dans la chambre à coucher et apporte une ambiance romantique et paisible.

Couleur nude : comment l'utiliser en déco ?

Bouquet rose de fleurs de pivoine dans le vase en porcelaine et backround de mur nu Crédit : Tabitazn

La couleur nude peut être utilisée en base de décoration ou encore par touches pour apporter plus de douceur à l'ensemble de la pièce. Pour adopter cette couleur relativement facile à utiliser, vous pouvez par exemple peindre un pan de mur ou encore la totalité de la pièce. Cette couleur peut également être exploitée à travers les accessoires. Vous pouvez par exemple ajouter quelques coussins, disposer un plaid sur le canapé ou opter pour un linge de lit de cette couleur.

Le nude a l'avantage de s'accorder avec tout type de mobilier : moderne, classique, vintage ou même scandinave. Ainsi, cette couleur tendance convient à tout type de décoration. Vous pouvez également la retrouver sur les objets déco : bougies, vases et autres accessoires.

Avec quelles couleurs associer la couleur nude ?

Une belle table vide dans le fond de couleur nude Crédit : Pannawat

La couleur nude contraste joliment avec les couleurs naturelles et claires. Elle peut être associée à des tons de blanc, beige et ivoire. En outre, elle se marie parfaitement avec des couleurs plus poudrées telles que le rose. Pour apporter une sensation de confort et de cocooning, associez-la à des teintes écrues et du gris souris. Pour jouer sur les contrastes, vous pouvez combiner la couleur nude et le noir.

Par ailleurs, la couleur nude se marie bien avec des couleurs minérales comme des notes de brun et le terracotta. Le contraste qui en résulte est à la fois chaleureux et moderne.

Voici quelques idées d'associations :

Tons nudes et couleurs vives : associer du nude à des couleurs vives permet d'apporter du dynamisme et de la gaieté à la pièce. Vous pouvez opter pour une couleur rouge, un orange franc, un bleu assez tonique ou d'autres coloris assez vifs. Cela sert à donner du caractère et à réveiller l'espace. De nombreuses associations sont possibles : nude abricot pâle avec un marron glacé et un bleu vif, nude coquille d’œuf avec un vert mousse et un taupe assez clair, nude avec un vert aquatique...

: associer du nude à des couleurs vives permet d'apporter du dynamisme et de la gaieté à la pièce. Vous pouvez opter pour une couleur rouge, un orange franc, un bleu assez tonique ou d'autres coloris assez vifs. Cela sert à donner du caractère et à réveiller l'espace. De nombreuses associations sont possibles : nude abricot pâle avec un marron glacé et un bleu vif, nude coquille d’œuf avec un vert mousse et un taupe assez clair, nude avec un vert aquatique... Nude et couleurs foncées : cette alliance est idéale pour une décoration contemporaine et épurée. Elle permet également de conserver une ambiance feutrée dans un salon ou une chambre. Vous pouvez associer des tons nude avec des coloris neutres comme le gris minéral, le taupe ou encore le marron glacé. Ils peuvent être utilisés sur une porte, un mur, des plinthes ou encore par petites touches discrètes sur les accessoires, les objets déco et les textiles. Par ailleurs, le noir et le gris anthracite peuvent également être associés à des tons nude. Le blanc, quant à lui, sert à mettre en valeur certains détails. En outre, il apporte de la fraîcheur et de la lumière à la pièce.

: cette alliance est idéale pour une décoration contemporaine et épurée. Elle permet également de conserver une ambiance feutrée dans un salon ou une chambre. Vous pouvez associer des tons nude avec des coloris neutres comme le gris minéral, le taupe ou encore le marron glacé. Ils peuvent être utilisés sur une porte, un mur, des plinthes ou encore par petites touches discrètes sur les accessoires, les objets déco et les textiles. Par ailleurs, le noir et le gris anthracite peuvent également être associés à des tons nude. Le blanc, quant à lui, sert à mettre en valeur certains détails. En outre, il apporte de la fraîcheur et de la lumière à la pièce. Nude et teintes pastel : celles-ci se marient parfaitement avec la couleur nude. Dans votre salle de bains, associez la tonalité nude à un linge de toilette pastel. Ajoutez quelques petites notes cuivrées pour apporter une touche d'élégance et de chic. Cette association élégante et subtile convient également à la chambre à coucher, car elle crée une atmosphère apaisante.

Froide au premier abord, la couleur nude apporte une ambiance cosy. Elle est représentée par une palette de nuances variées : vieux rose, champagne, écru, beige et même gris. Le blanc cassé, le sable et l'ivoire font également partie des camaïeux de cette couleur. Synonymes de modernité et de cocooning, les teintes nudes conviennent à tous les styles de décoration intérieure (moderne, rustique...) grâce à leur côté tendance.