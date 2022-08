Couleur parme en déco : comment l'associer, quelle pièce pour cette couleur ?

Pour une décoration douce et tendance, osez le parme. Cette couleur au mélange subtil de bleu et de violet se décline en bien des nuances. Découvrez nos idées, conseils et inspirations pour adopter la couleur parme dans votre intérieur.

Si cette couleur est si douce, c'est qu'elle tire son nom d'une fleur : la violette de Parme. La pureté et la douceur symbolisent parfaitement la couleur parme. Considérée comme une couleur neutre, à l'instar du gris, du beige ou du blanc, le parme apporte la lumière manquante à certaines pièces. Ainsi, si elle est associée aux bonnes pièces, cette couleur peut, d'un coup de pinceau, agrandir une pièce un peu petite.

À voir aussi

Quelles associations fonctionnent avec le parme ? Crédit : IStock

Poétique, pure et subtile, cette couleur ,déclinée du violet, habille très bien les pièces intimes de la maison. Dans une salle de bain, un bureau ou un coin lecture, le parme sait se faire discret tout en apportant une ambiance particulière à la pièce. Comme toutes les couleurs neutres, on apprécie le parme en peinture sur un mur et l'aime tout autant en déco sur un canapé, des coussins ou des rideaux.

Apportez du caractère aux pièces de votre maison grâce à cette couleur symbolisant la paix et le luxe. Découvrez quelles associations de couleurs fonctionnent avec le parme et dans quelles pièces l'appliquer.

Quelles pièces de la maison peindre en parme ?

Absolument toutes les pièces de la maison peuvent accueillir la couleur parme. Dans une chambre parentale ou une chambre d'enfant, le parme sera réconfortant. Sur les meubles d'une cuisine, cette couleur apportera toute sa fraîcheur. Dans un salon, cette couleur sera moderne.

Dans une chambre

Le parme sur le mur et la literie sublime cette chambre. Crédit : IStock

Dans une chambre, le parme révèle sa sensibilité et sa douceur. Cette pièce propice au repos et au bien-être est l'association parfaite avec cette couleur parme. Pour bien dormir, optez pour cette couleur aux teintes roses et violettes dans une chambre d'adulte ou d'enfant. Sur un pan de mur ou par petites touches de couleurs, dans une chambre, cette couleur appelle à la sérénité, au repos et au calme.

Dans un salon

Associée au parquet, cette couleur donne du cachet au salon. Crédit : IStock

La couleur parme dans un salon : ça matche ! Vous pouvez très bien associer cette couleur tendance à votre pièce de vie. En plus d'apporter une touche de modernité à votre salon, le parme réchauffera la pièce par sa luminosité. Ainsi, vous aurez l'impression d'avoir plus d'espace dans votre salon. Effet moderne et décontracté assuré !

Dans une cuisine

Cette cuisine parme est tendance. Crédit : IStock

Pour être dans une ambiance décontractée dans votre cuisine, misez sur une peinture de couleur parme. Sa teinte claire et ses nuances de violet vont créer une atmosphère réconfortante dans cette pièce de la maison. Pour une touche de modernité, optez pour le parme sur les meubles de la cuisine. Alors, à table !

Dans une salle de bain

Par petites touches de couleur, le parme sublime cette salle de bain. Crédit : IStock

Dans une salle de bain, privilégiez le parme par petites touches de couleurs, pour ne pas encombrer la pièce. Le parme apportera luminosité et réconfort à cette pièce qui, souvent, manque d'espace. Pour une salle de bain tendance, jouez sur les nuances de violet, de rose et de mauve.

Dans un coin lecture

Détendez-vous dans ce coin lecture aux tons parme. Crédit : IStock

Le parme sublime les coins intimes d'une maison. Pour un coin lecture relaxant, optez pour des tons parme, mauve et violet.

Dans un bureau

Un bureau avec un mur aux teintes violettes. Crédit : IStock

Si vous voulez vous concoctez un espace de travail à l'atmosphère zen, optez pour un mur de couleur parme.

Les meilleures thématiques de décoration avec du parme

Esprit classique

Voici un salon classique chic. Crédit : IStock

Il n'en faut pas beaucoup pour sublimer une pièce : un mobilier moderne et une belle peinture parme associée harmonieusement à d'autres couleurs.

Une atmosphère moderne

Cette salle à manger est très moderne. Crédit : IStock

Avec du parme, on peut aussi rendre un intérieur moderne. L'association de cette couleur avec des matériaux nobles comme le marbre ou naturelles comme le bois, rendent votre décoration à la pointe de la modernité.

Dans une chambre d’enfant

Le parme apporte de la chaleur à cette chambre d'enfant. Crédit : IStock

La douceur du parme a parfaitement sa place dans une chambre d'enfant ou d'ado. Associer le parme avec un camaïeu de mauve, lilas et violet est un pari réussi pour une chambre d'enfant. Soyez créatifs et ajoutez des détails de déco supplémentaires pour finaliser cette chambre d'enfant.

Le total look

Osez le total look parme. Crédit : IStock

Pour les plus audacieux d'entre vous, vous pouvez oser le total look parme ! Mur, mobilier et décoration sont de couleur parme. Cette association donnera un rendu très moderne. Un conseil : pour ne pas faire d'overdose, jouez sur les teintes et les nuances.

Quelles couleurs associer au parme ?

Place aux associations de couleurs ! Le parme s’associe très bien avec les couleurs neutres. Veillez à toujours faire attention à l’harmonie des couleurs. Mauve, lilas, violet, rose et parme, pensez au camaïeu.

Le parme et le gris

Une belle chambre grise et parme. Crédit : IStock

Le parme et le blanc

Un salon moderne aux murs blancs et au canapé parme. Crédit : IStock

Le parme et le bleu

Le bleu et le parme s'associent bien par petites touches. Crédit : IStock

Le parme et le rose

Un beau salon rose et parme foncé. Crédit : IStock

Le parme et le violet

Dans cette chambre, le violet et le parme se mélangent. Crédit : IStock

Le parme en peinture mais pas que…

En décoration, il est d'usage de faire des rappels de couleur. Pour cela, on utilise les meubles, les textiles et les accessoires de déco pour rendre la pièce harmonieuse. Découvrez quelques idées d'associations pour mettre (encore plus) le parme à l'honneur !

Un canapé

Voici un canapé parme, il sublime le salon. Crédit : IStock

Des rideaux

Ces rideaux apportent de la chaleur à la pièce. Crédit : IStock

Un fauteuil

Magnifique fauteuil de couleur parme. Crédit : IStock

Des coussins

Une touche de couleur avec ces beaux coussins. Crédit : IStock