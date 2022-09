Cuisine campagnarde chic : 20 modèles pour vous inspirer

Envie d’une cuisine au style campagne chic ? Voici 20 modèles pour vous inspirer et apporter de l’élégance àvotre déco d’intérieur.

1- Une cuisine aux couleurs neutres

Une cuisine style campagne aux murs blancs. Crédit : vicnt

Si vous souhaitez réussir l’aménagement d’une cuisine de style campagnard, la couleur blanche est un must. Vous pouvez aussi miser sur d’autres couleurs claires telles que le beige et le gris, à condition qu’elles soient en harmonie avec vos meubles et vos divers accessoires de décoration. Dans ce modèle, les murs sont peints en blanc et quelques meubles en bois naturel viennent apporter une touche de caractère à la décoration. Les différents ustensiles utilisés respectent l’ambiance générale de la pièce.

2- Une cuisine avec quelques végétaux

Le plan de travail d’une cuisine style campagne chic. Crédit : Galina Zhigalova

Il n’y a rien de mieux que quelques fleurs et plantes vertes pour accentuer le style campagne de votre cuisine. Vous pouvez les mettre dans de jolis pots et les entreposer sur votre plan de travail ou sur votre table à manger. Les plantes grasses comme l’anthurium, le pâtisson et la fougère s’adaptent parfaitement à la vie en intérieur. Vous pouvez aussi cueillir quelques fleurs de saison pour créer une ambiance poétique et apporter une note de fraîcheur.

3- Un revêtement de mur cuisine en pierre

Une cuisine au style campagne avec un mur en pierre. Crédit : Gama5

Pour apporter un côté rustique sans dénaturer l’ambiance campagne dans les cuisines, le choix d’un revêtement de mur en pierre est conseillé. Associé à vos poutres en bois, il créera une ambiance chaleureuse et conviviale. N’hésitez pas à utiliser d’autres matières naturelles pour une décoration réussie. Un tapis en sisal, des chaises et des tables en bois, quelques paniers de rangementen osier, laissez libre cours à votre imagination. Vous créerez ainsi une décoration qui vous ressemble.

4- Un mobilier de cuisine à l’esprit ancien

Un modèle de cuisine au style campagne chic vintage. Crédit : Jovy86

Les cuisines campagnardes s’associent très bien au style vintage. Misez sur du mobilier ancien pour rendre votre décoration encore plus belle. Entre les armoires vitrées, les comptoirs en bois, les réfrigérateurs anciens et les tables XXL, le choix est vaste. Vous trouverez un large choix de meubles vintage dans les brocantes. Et pour parfaire l’ensemble de la déco, ne négligez pas le vaisselier. Les jolies assiettes utilisées par nos grands-mères constituent des éléments décoratifs parfaits.

5- Une table au centre de la pièce

Une cuisine campagnarde avec des meubles en bois. Crédit : Peter_visual

La table est la pièce maîtresse des cuisines au style campagnard chic. Elle se place au milieu de la salle et assure plusieurs fonctions. La famille l’utilise au quotidien pour savourer un bon repas. Elle peut aussi se transformer en table de travail. Pour une décoration réussie, préférez les grandes tables en bois brut et présentant quelques irrégularités. Elles évoquent de beaux souvenirs et apportent une touche de caractère à la pièce. Pour habiller ce meuble, vous pouvez miser sur une nappe et un chemin de table en tissu léger.

6- Une cuisine avec quelques touches métallisées

Une cuisine avec un comptoir en métal. Crédit : YKvision

Le métal et le fer sont aussi recommandés dans les cuisines campagnardes. Ces matières apportent du chic tout en respectant l’ambiance générale de la pièce. Elles modernisent également les lignes classiques de ce style de cuisine ancien. Afin de réussir votre déco, misez sur un îlot central métallisé. Vous pouvez aussi opter pour un évier en métal gris pour davantage d’élégance. Pour casser le côté trop industriel, ajoutez quelques vases remplis de fleurs colorées.

7- Une cuisine campagnarde avec du papier peint

Un modèle de papier peint pour les murs de votre cuisine. Crédit : Nicola Ferrari

Pour une cuisine campagnarde chic et moderne, vous pouvez habiller les murs de papier peint. Cette solution est conseillée si vous ne souhaitez pas investir un gros budget dans l’aménagement de votre nouvelle cuisine. Cependant, il vous faudra opter pour du papier peint aux teintes légères et motifs en harmonie avec l’ambiance générale de la pièce. Les papiers peints aux motifs 3D seront parfaits. Ils donneront l’illusion d’un mur en pierre ou en bois en fonction de vos envies.

8- Une cuisine campagnarde avec des chaises à doubles traverses

Un modèle de chaise en bois pour les cuisines au style campagnard. Crédit : sakdam

Les chaises sont aussi des indispensables pour une cuisine au style campagnard chic et classique. Vous trouverez plusieurs modèles pour embellir votre intérieur dans les magasins de meuble vintage. Les chaises en bois dotées de doubles traverses et de quatre pieds sont les plus conseillées. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des bancs blancs comme à l’ancienne. Afin d’apporter encore plus de charme à la pièce et accentuer son côté campagnard, misez sur des meubles de couleur blanc ou gris.

9- Une cuisine équipée de chaises pliantes

Un modèle de chaise pliante pour la cuisine. Crédit : nurdanst

Si vous manquez d’espace, il est plus judicieux d’utiliser des chaises pliantes. Cependant, faites attention au choix des matières. Afin de respecter le style campagnard, préférez les chaises pliables en bois façon champêtre. Et pour davantage de modernité, vous pouvez choisir des tabourets. Placés autour de votre grande table, ils apporteront du chic à la pièce. N’hésitez pas à y entreposer quelques coussins ronds pour davantage de chic. Pour la couleur, les teintes neutres restent des must.

10- Une cuisine avec des meubles de rangement suspendus

Un modèle d’étagère pour une cuisine rustique. Crédit : Scukrov

Pour une cuisine campagnarde chic avec un petit côté rustique, misez sur des meubles de rangement suspendus. Il peut s’agir d’une étagère laissant apparaître vos différents ustensiles en cuivre et vos pots de confitures. Sinon, vous pouvez aussi installer un placard fermé. Pour cette deuxième option, pensez avant tout au design. Le meuble en question doit respecter l’atmosphère conviviale des cuisines campagnardes. Les meubles de rangement combinant le bois et le verre sont aussi recommandés.

11- Un petit rappel de noir

Quelques ustensiles de cuisine noirs. Crédit : Fattyplace

Bien que les couleurs claires soient les plus conseillées pour les cuisines campagnardes, rien ne vous empêche d’ajouter quelques rappels de noir. Il vous suffit d’opter pour les bons éléments pour rendre cette pièce de la maison élégante et chaleureuse. Misez, par exemple, sur un îlot central en bois avec quelques rangements de couleur noire. Vous pouvez aussi oser les vaisseliers et les ustensiles noirs (cafetières, poêles, casseroles…).

12- Une desserte dans une cuisine campagnarde chic

Une desserte en bois. Crédit : Annadokaz

La desserte est un meuble indispensable dans les petites cuisines. Elle permet de ranger la vaisselle et d’ajouter une note rétro à la décoration. Les dessertes fabriquées en bois sont les plus conseillées si vous souhaitez accentuer le style campagnard de la pièce. Sinon, pour un côté plus industriel, la combinaison métal et bois constitue une alternative. Si vous disposez d’une petite cuisine, nous vous conseillons les dessertes dotées de quelques tiroirs de rangement.

13- Un beau parquet pour le revêtement de sol

Une cuisine campagnarde chic avec un sol en parquet. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour habiller le sol de votre cuisine au style campagne, nous recommandons le parquet. Ce type de revêtement apporte plus de chaleur à la pièce et s’harmonise agréablement avec les mobiliers vintage. L’atout de ce type de sol, c’est qu’il assure en même temps la continuité de la déco de la cuisine avec celle du couloir ou du salon. En choisissant le bon modèle, vous n’aurez pas à réaliser de lourdes tâches d’entretien au quotidien. Il vous suffira de nettoyer le sol avec des produits ménagers classiques.

14- Une crédence en béton ciré

Un modèle de crédence pour la cuisine. Crédit : cj2a

À part protéger le mur de la cuisine des éclaboussures d’eau et de graisse, la crédence apporte un vrai plus à votre décoration. Pour une cuisine au style campagne chic, nous vous conseillons les modèles en béton ciré. Ils offrent un rendu à la fois élégant et naturel. Pour une déco harmonieuse, n’hésitez pas à choisir une crédence en accord avec votre plan de travail ainsi que vos étagères de rangement. Sinon, pour une cuisine authentique, vous pouvez aussi miser sur une crédence personnalisée.

15- La tendance des objets chinés

Cuisine vintage tendance avec des objets chinés. Crédit : Istock

Quelques objets chinés pour cuisine au style campagne. Crédit : nobtis

Pour une cuisine de style campagne chic, vous pouvez chiner dans les brocantes. Tous les objets vintage sont les bienvenus dans cette pièce de la maison. Entre les tasses et les assiettes en porcelaine, les ustensiles en métal et en cuivre, les bougeoirs… vous avez l’embarras du choix. N’hésitez pas non plus à apporter quelques touches d’objets tendance dans cette pièce pour un mix match entre le rétro et le moderne.

16- Quelques touches dorées

Une cuisine style campagne avec quelques objets de décoration dorée. Crédit : brizmaker

Le doré est aussi une couleur parfaite pour accentuer le style campagne dans votre cuisine. Cependant, vous devez faire attention aux fautes de goût. Un excès de touches or a tendance à alourdir la décoration. Utilisez ce coloris par petites touches. Vous pouvez, par exemple, utiliser un mobilier, un évier, des poignées de porte et de placard dorés. Un vase, des bocaux et des ustensiles dorés constituent également de bonnes idées de décoration pour votre cuisine campagnarde chic.

17- Un meuble en chêne clair

Un mobilier de cuisine au style campagne chic en chêne. Crédit : Victoria Kotlyarchuk

Pour une cuisine au style campagne chic, invitez les matières nobles et naturelles chez vous. Les meubles en chêne clair constituent une idée intéressante pour apporter de l’élégance à cette pièce de la maison. L’ambiance en sera plus conviviale. Entre les placards, les îlots, les tables, les chaises, les portes, les fenêtres et les étagères, vous pouvez tout vous permettre. À condition bien sûr de choisir leur taille et leur forme en fonction de l’espace dont vous disposez.

18- Du mobilier scandinave

Un modèle de cuisine au style campagne avec des meubles scandinaves. Crédit : Artjafara

Pour adopter l’esprit campagne dans la cuisine, vous pouvez aussi utiliser un mobilier au style scandinave. Ce dernier va sublimer davantage la pièce. Il permettra aussi à toute la famille de se retrouver dans un endroit apaisant et harmonieux. Les chaises scandinaves s’associent très bien avec une grande table en bois massif. Vous pouvez aussi ajouter quelques objets de déco comme des suspensions, un tableau mural, un tapis en osier…

19- Une touche de couleur rouge

Une nappe de table vintage pour cuisine style campagne. Cuisine : Victor_69

Pour une cuisine à l’esprit campagnard, vous pouvez aussi adopter la couleur rouge. Celle-ci apportera non seulement de la chaleur, mais aussi du style à l’ensemble de la déco. Vaisselle, mobilier ou linge de table rouge, il vous suffit d’utiliser votre esprit créatif. Vous créerez ainsi une décoration qui vous ressemble. Vous trouverez plusieurs éléments de déco en rouge pour votre cuisine au style campagne dans les boutiques spécialisées. Afin d’obtenir un bon prix, n’hésitez pas à comparer les offres avant de réaliser vos achats.

20- Un comptoir de cuisine en bois

Une cuisine avec un comptoir et des chaises de bar en bois. Crédit : hikesterson

Enfin, pour une cuisine au style campagne chic et moderne, vous pouvez aussi aménager un comptoir en bois. Installé au milieu de la pièce, ce dernier créera une ambiance chaleureuse et sublimera davantage votre décoration. Afin d’accentuer le côté rustique que vous adorez tant, installez quelques chaises de bar en bois et ajoutez quelques coussins décoratifs. Gardez également la couleur naturelle de cette matière. Pour l’éclairage, choisissez une suspension avec lumière LED. Votre intérieur sera alors lumineux et accueillant.