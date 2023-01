Marc de café : voici comment vous chauffer gratuitement cet hiver

Avis aux amateurs de café ! Si vous cherchez à chauffer votre logement cet hiver tout en faisant des économies, voici la solution idéale.

L’hiver s’est installé et les températures sont de plus en plus fraîches. Pour se réchauffer, il existe une astuce insolite, qui vous permettra de faire des économies pendant cette période.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Le marc de café est un résidu qui reste généralement au fond de notre tasse après avoir bu une boisson chaude, et qui finit à la poubelle. Cependant, il peut être utilisé pour se chauffer. En effet, le marc de café est un produit biodégradable et un biocombustible qui possède un pouvoir calorifique plus puissant que le bois. Il procure une chaleur plus importante dans le logement grâce à sa meilleure combustion.

Se chauffer grâce au marc de café

Le marc de café peut être utilisé en bûches, pellets ou granulés et possède un taux de cendre très faible : 1,5% par rapport à des granulés de bois classiques.

Crédit photo : iStock

Pour transformer votre marc de café en combustible, suivez le guide : faites-le sécher, compactez-le et transformez-le en petites bûches. Les pellets et les bûchettes peuvent ensuite être placés dans les cheminées ou les poêles à pellets. Si vous ne pouvez pas en fabriquer vous-même, il est possible d’en acheter en entreprise. Pour information, les granulés conçus à partir de marc de café se vendent beaucoup moins cher que les granulés classiques.

En plus de faire des économies, l’utilisation du marc de café est un acte écologique. Il permettra de réduire votre empreinte carbone puisqu’il s’agit d’un élément naturel qui peut être recyclé.