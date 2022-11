Pourquoi faut-il installer un cactus dans sa chambre la nuit ?

Les plantes possèdent beaucoup d’atouts. L’un d’entre eux est d’améliorer la qualité de l’air intérieur de votre habitat. Pour se faire et profiter au maximum des bénéfices d’une plante, vous pouvez installer un cactus dans votre chambre. On vous explique pourquoi.

Crédit : Aleksandra Pavlova/ iStock

L’air intérieur, comme l’air extérieur, est pollué. Cela s’explique notamment par les produits ménagers que vous utilisez pour nettoyer votre maison. C’est un peu paradoxal quand on y pense. Vous nettoyez votre maison afin qu’elle soit plus propre et plus saine cependant, les produits utilisés dégagent des substances toxiques dans l'air. Et c’est toute la maison, jusque dans la chambre à coucher, qui est touchée.

Pour retrouver la qualité de son air intérieur, dépourvu de toute pollution contraignante, mais aussi un sommeil qui n’est pas altéré par les polluants, il existe un moyen tout simple : garder un cactus dans sa chambre.

Un cactus dans votre chambre pour dépolluer l’air intérieur

Crédit : wuttichaijangrab/ iStock

Comme n’importe quelle plante, le cactus est une solution naturelle pour améliorer la qualité de l’air intérieur. De plus, cette jolie plante grasse est une plante dépolluante parfaite pour votre chambre. Au même titre que le lierre, la fougère de Boston, l’aloe vera, le dracaena et bien d’autres encore.

Le cactus dégage en fait de l’oxygène la nuit et du dioxyde de carbone (CO2) le jour. Vous pouvez ainsi placer votre cactus dans votre chambre, le soir, au moment d’aller vous coucher.

Et si par hasard vous devenez accro aux cactus, sachez que vous pouvez les utiliser à bon escient à côté de vos appareils électroniques. En les plaçant à côté de votre télévision ou de votre ordinateur, le cactus a la particularité de neutraliser les ondes électromagnétiques émises. Ou vous pouvez tout simplement garder vos cactus pour embellir votre maison. Pratique non ?