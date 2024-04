La star de TikTok, Kyle Marisa Roth, est morte à 36 ans et laisse ses fans sous le choc

Les fans de cette célèbre influenceuse sont en deuil. Depuis plusieurs jours, cette dernière n’avait pas publié de vidéo sur les réseaux sociaux.

Lundi 15 avril, les 200 000 followers de l’influenceuse Kyle Marisa Roth ont appris une triste nouvelle. La jeune femme de 36 ans est décédée brutalement la semaine dernière, a annoncé sa maman, Jacquie Roth.

« Ma fille Kyle est décédée. Elle a touché certains d’entre vous personnellement et d’autres via son immense activité sur une autre plateforme. Kyle aimait et vivait avec acharnement. Soyez gentils les uns envers les autres, s’il vous plaît », écrit Jacquie Roth dans une publication sur LinkedIn.

Sur Instagram, c’est la sœur de la défunte, Lindsay, qui a annoncé à ses 8500 followers la disparition de Kyle Marisa Roth.

Des vidéos humoristiques sur les célébrités d’Hollywood

Crédit photo : Capture d'écran Lindsay Roth/ Instagram

Les réactions ont été nombreuses. Sur Instagram, la publication a été ‘aimée’ plus de 9000 fois. Sur TikTok, la dernière vidéo de l’influenceuse, publiée il y a quelques jours, a été ‘likée’ près de 4,1 millions de fois et a recueilli 29 000 ‘j'aime’.

Dans les commentaires, les internautes sont nombreux à exprimer leur tristesse et leur incompréhension. Alors qu'elle était absente du réseau social chinois depuis quelques jours, les nombreux fans de l’Américaine se faisaient un sang d’encre, demandant régulièrement de ses nouvelles et espérant le meilleur.

Kyle Marisa Roth s’était fait connaître avec ses vidéos humoristiques commentant les potins d’Hollywood. À la fin de chacune de ses vidéos, l’Américaine ponctuait avec la phrase : « Vous en demandez plus ? Alors je vous en donnerai plus ! ».

Alors que le petit monde des réseaux sociaux est sous le choc, la cause de la mort de Kyle Marisa Roth reste encore inconnue. « Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé. Je sais qu’elle a touché beaucoup de gens avec son humour, son intelligence, sa beauté […] et plus encore. Si quelqu’un veut parler de Kyle, je suis là pour partager des souvenirs d’elle », a fait savoir sa sœur.