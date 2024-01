« Je ne fais que manger » : de 34 à 75 kilos en 6 mois, Joyce Jonathan se livre sur sa prise de poids

Dans le livre «Corps à cœur» de Laurie Darmon, la chanteuse Joyce Jonathan évoque ses troubles du comportement alimentaire et sa prise de poids après sa participation à l’émission «Danse avec les stars».

Dans le livre «Corps à coeurs» signé Laurie Darmon, Joyce Jonathan revient avec émotion sur son combat difficile contre la boulimie et l’anorexie dont elle a souffert tout au long de sa carrière.

Dans un premier temps, la chanteuse confie avoir pesé 35 kilogrammes durant sa relation avec Thomas Hollande, fils de Français Hollande : «Cette période dure une année. Je perds tellement de poids que j’en deviens maigrissime, autour des 35 kilos», explique-t-elle dans le livre.

Avant d’ajouter : «Lors de cette relation j'entre dans un cycle de 'double vie' : quand je ne le vois pas, je m'affame ; quand je le vois, je me nourris à peu près normalement. Avec la perte de poids, j'ai vu le regard des autres changer, j'étais persuadée avoir trouvé la solution, que tout n'était qu'une affaire de poids !».

Mais ce n’est pas tout ! La jeune femme souffrait également de la médiatisation qui régnait autour de son couple :

«On était photographiés dans la rue, en vacances... Son père était le Président et beaucoup de personnes me parlaient parce que j'étais la belle-fille de... C'était déjà tellement dur d'exister dans la vie, d'exister dans ce métier... Et, en plus, les gens ne venaient pas me voir pour moi, pour ce que j'étais. Cela me persuadait que je n'étais rien ni personne».

«Je prends 20 kilos en un mois et demi».

Cette période difficile se poursuit lors de sa participation à l’émission «Danse avec les stars» en 2014. À l’époque, Joyce Jonathan entame un régime très strict qui affaiblit son corps.

Comme elle le précise, ce régime draconien l’a fait sombrer dans la boulimie. Ses crises surviennent après chaque direct : «Je craque et je mange tout ce qu'il y a dans ma loge. Ça n'a pas de sens : je me suis affamée toute la semaine en me disant que comme ça, je serai bien à l'image, et je craque le soir».

Cette descente aux enfers se poursuit lorsque l’émission s’achève. Mal dans sa peau, la musicienne a l’impression d’être nulle. Son mal-être va s’accompagner d’une phase de boulimie particulièrement intense : «Je ne fais que manger : toute la journée, je mange. Je déjeune deux fois, je dîne deux fois, et je prends 20 kilos en un mois et demi».

Selon ses dires, elle aurait pesé jusqu'à 75 kilos : «Sachant que j'étais à seulement 34 kilos six mois avant... Mon corps n'a rien compris».

Sa nouvelle silhouette fait l’objet de critiques virulents sur les réseaux sociaux. Au cours de cette période, l’interprète de «Tant pis» se sépare de Thomas Hollande et retourne chez sa mère.

Par chance, Joyce Jonathan a réussi à vaincre ses troubles alimentaires après la naissance de sa fille en 2020. Une belle victoire pour celle qui a beaucoup souffert. On lui souhaite désormais d'être bien dans son corps !