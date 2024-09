Katy Perry récompense son mari Orlando Bloom avec cet acte sexuel quand il fait la vaisselle

Invitée du podcast «Call Her Daddy», Katy Perry a évoqué sans tabou sa vie sexuelle avec son mari, l’acteur Orlando Bloom.

En couple depuis 2016 avec Orlando Bloom, la chanteuse américaine Katy Perry semble couler des jours heureux auprès de l’acteur britannique. Après quatre ans de relation, le couple a accueilli une petite fille prénommée Daisy.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux tourtereaux ont encore de beaux jours devant eux.

Crédit Photo : Karwai Tang/WireImage

Fin juillet, l’interprète de «Dark Horse» a dévoilé à ses fans le secret de longévité de son couple avec Orlando Bloom. Selon ses dires, le comédien de 47 ans devrait tout à son «bâton magique».

«Eh bien, nous sommes ensemble depuis un moment. Je suppose donc qu'il a de la magie en lui.» (Katy Perry)

Plus récemment, la jeune femme de 39 ans s’est, une nouvelle fois, confiée sans filtre sur sa vie sexuelle avec son mari, sur le plateau du podcast «Call Her Daddy». Et l’artiste a fait une révélation à laquelle personne ne s’attendait.

Katy Perry se livre sans détour

Lors de son interview, Katy Perry a en effet révélé la récompense coquine qu’elle offre à son époux pour avoir accompli une corvée ménagère. Pour l’obtenir, Orlando Bloom doit faire la…vaisselle.

Selon une étude américaine, la vaisselle est la tâche ménagère qui cause le plus de tensions au sein du couple. Il semblerait que les deux stars aient trouvé la solution miracle pour éviter le conflit.

«Si je descends et que la cuisine est propre, que tu as tout fait, que tu as lavé toute la vaisselle et fermé toutes les portes du garde-manger, tu ferais mieux d’être prêt à te faire s*cer la b***e. C’est mon langage de l’amour (…) C’est aussi simple que ça.» (Katy Perry)

Et apparemment, l’interprète de Legolas dans «Le Seigneur des anneaux» apprend vite, puisque la chanteuse a fait remarquer qu’il faisait toujours la vaisselle le week-end.

La star internationale s’est ensuite adressée aux hommes en couple. Elle les encourage à participer aux tâches ménagères :