Rihanna a donné naissance à son second enfant, découvrez le sexe du bébé

Carnet rose ! La chanteuse Rihanna a donné naissance à son second enfant début août. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs médias américains.

La superstar Rihanna et le rappeur A$AP Rocky sont devenus parents pour la deuxième fois. En effet, la chanteuse âgée de 35 ans a accouché d’un garçon début août, selon la presse américaine.

«Des sources directement informées nous disent que le bébé est arrivé le 3 août à Los Angeles», a indiqué le site people TMZ.«Nous ne connaissons pas encore le nom de l’enfant, mais nous savons qu’il commence par ‘R' et que c’est un garçon».

La star interplanétaire avait dévoilé sa seconde grossesse en plein show du Super Bowl, au cours duquel elle avait chanté ses plus grands tubes. L’interprète de «Diamonds» avait ensuite enchaîné les apparitions remarquées et les looks aussi sophistiqués les uns que les autres.

Crédit Photo : Ezra Shaw / Getty Images via AFP

Rihanna, une maman comblée

La chanteuse la plus riche du monde avait donné naissance à son premier fils, baptisé Rza, en mai 2022. À l’époque, celle qui a créé la marque de cosmétique «Fenty Beauty» avait fait le choix de ne pas médiatiser sa grossesse.

Cette dernière avait dévoilé le visage de son aîné dans une vidéo TikTok, sept mois après son accouchement, pour le plus grand bonheur de ses fans. Sans réelle surprise, la publication est rapidement devenue virale. Au total, le clip a récolté près 37 millions de vues et plus de 7 millions de likes.

Dans une interview accordée à la radio, Rihanna s’était confiée sur son rôle de maman, et avait indiqué que le matin était devenu son moment préféré de la journée : «Voir mon bébé avec des petites poches sous les yeux, qui se réveille, et qui est juste déconcerté, comme surpris. C’est trop mignon», avait-elle déclaré.

Vous l’aurez compris, l’artiste originaire de la Barbade est sur un petit nuage, et la naissance de son second enfant ne devrait qu’amplifier son bonheur !