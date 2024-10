Les photos de Sean Penn (64 ans) et sa nouvelle compagne, âgée seulement de 30 ans, font sensation

De récentes photos de l'acteur Sean Penn et sa compagne ont étonné les fans et autres observateurs.

Il est généralement de bon ton de critiquer la presse people, mais si celle-ci existe, c'est uniquement parce que la demande est là.

Prétendre le contraire serait, au mieux, de la naïveté, au pire, de la malhonnêteté, car la vie des personnalités fascine toujours autant une partie du public, toujours à l'affut de la moindre information croustillante sur telles ou telles stars. On peut ne pas le comprendre, on peut le déplorer, mais il s'agit pourtant d'un fait indéniable. Et c'est la raison pour laquelle les commérages et autres indiscrétions, concernant les célébrités, font souvent les gros titres, suscitant commentaires et analyses en tout genre.

Dernier exemple en date, ces clichés de Sean Penn et sa nouvelle compagne, qui ont beaucoup fait jaser en raison notamment d'un détail étonnant.

Crédit photo : DR

Les différences d'âge et de... taille entre Sean Penn et sa nouvelle compagne étonnent les fans

L'acteur de 64 ans a en effet été aperçu récemment aux bras du mannequin moldave Valeria Nicov, de 34 ans sa cadette, à l'aéroport de Los Angeles.

Comme il fallait s'y attendre, Sean Penn et sa nouvelle conquête ont été mitraillés ce jour-là par les paparazzis, ce qui a donné lieu à une série de photos, sur lesquelles la différence de... taille entre les deux en a surpris plus d'un. Il faut dire que la jeune femme, âgée de 30 ans, mesure 1m90 quand son compagnon ne culmine, lui, « qu’à » 1m73. Alors, forcément, lorsque les deux amoureux se baladent ensemble, cela se voit. Mais n'allez surtout pas croire que ce détail préoccupe le couple, qui semble filer le parfait amour.

Malgré les apparences, il se murmure néanmoins que Sean Penn ne souhaiterait pas s'engager véritablement dans une relation à long terme. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Mail qui croit savoir que l'acteur oscarisé préfère rester « libre » pour ne plus jamais avoir le « cœur brisé par une histoire d'amour ».

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Après la publication des photos, la différence d'âge qui sépare les deux tourtereaux a également été largement commentée. Il est vrai que Valeria Nicov, âgée de 30 ans, pourrait très bien être la fille de Sean Penn. Elle est même plus jeune que les propres enfants de l'acteur - Dylann Frances (33 ans) et Hopper (31 ans) -, tous deux fruits de son union avec l'actrice Robin Wright, dont il fut le mari pendant 13 ans.

Ce n'est pas la première fois que la différence d'âge entre un acteur et sa compagne font l'objet de commentaires dubitatifs. On a pu s'en apercevoir notamment avec les deux monstres sacrés Robert de Niro (81 ans) et Al Pacino (84 ans), qui ont récemment défrayé la chronique en devenant pères à des âges avancés, ou encore avec l'acteur français Vincent Cassel, dont la relation avec une femme beaucoup plus jeune que lui n'a laissé personne indifférent.

Les acteurs seraient-ils comme le bon vin ?