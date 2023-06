Le message envoyé par Michael J. Fox à sa femme pour son 63e anniversaire va vous émouvoir

Pour les 63 ans de son épouse, l’acteur américain Michael J. Fox (alias l’inoubliable Marty McFly dans «Retour vers le futur») lui a adressé un tendre message sur son compte Instagram.

Crédit Photo : Michael J. Fox / Instagram

Ce jeudi 22 juin, l’acteur américain Michael J. Fox s’est emparé de son compte Instragram pour adresser un tendre message à son épouse Tracy Pollan, à l’occasion de son 63e anniversaire.

«Elle couvre d’amour les gens qu’elle aime et leur montre ce qu’elle ressent. Joyeux anniversaire Tracy, ma fille d’été pour toujours, mon amour, ma meilleure amie, et la plus belle des mamans pour nos quatre formidables enfants. Je t’aime, je t’aime, je t’aime ! », a écrit le comédien.

Crédit Photo : Michael J. Fox / Instagram

L’interprète de Marty McFly dans «Retour vers le futur» a également partagé plusieurs clichés de sa femme pour lui rendre hommage, sur lesquels elle apparaît avec son époux et leurs enfants.

Michael J. Fox a rencontré sa compagne en 1985 sur le plateau de la sitcom à succès «Family Ties». À l’époque, la comédienne tenait le rôle de sa petite amie, mais les amoureux se sont mis en couple, trois ans plus tard, après avoir tourné le film «Les Feux de la nuit».

Crédit Photo : Michael J. Fox / Instagram

Un mariage qui dure malgré les épreuves

Marié depuis 34 ans, le couple avait livré, en octobre dernier, le secret de sa longévité dans les colonnes du magazine People, après avoir fait face à des défis, notamment la bataille de Michael J. Fox contre la maladie de Parkinson.

«Il s’agit de supposer le meilleur de la personne avec qui vous vivez jusqu'à ce que vous soyez confronté au pire. Il en va de même avec notre rôle de parent (…) Tout est une question d’acception», avait indiqué Tracy Pollan.

Crédit Photo : Michael J. Fox / Instagram

De son côté, la star de «Retour vers le futur» a déclaré qu’il profitait de son temps en famille malgré ses problèmes de santé : «Ma meilleure vie aujourd’hui, c’est de profiter de ma famille», avait déclaré l’acteur de 62 ans.

Avant d’ajouter : «Tracy et les enfants sont formidables. Je sais que cela semble ennuyeux, que cela ressemble à un conte de fées, mais nous sommes mariés depuis une trentaine d’années, nous avons compris quelque chose».