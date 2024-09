Orlando Bloom réagit à la confession coquine de sa femme Katy Perry et enflamme internet

L’acteur Orlando Bloom a réagi à sa manière aux propos de son épouse, la chanteuse Katy Perry, sur leur vie intime.

Le comédien britannique, âgé de 47 ans, a eu la réponse parfaite après que sa fiancée Katy Perry a révélé que ce dernier avait droit à une récompense sexuelle quand il accomplissait les tâches ménagères.

Ce mercredi 4 septembre, la chanteuse américaine était l’invitée du podcast «Call Her Daddy», animée par la podcasteuse Alex Cooper.

Lors de cette interview, l’artiste de 39 ans et l’animatrice ont discuté des signaux d’alarmes dans une relation. Mais ce n’est pas tout. L’interprète de «Dark Horse» s’est aussi confiée sans filtre sur sa vie intime.

Les spectateurs ont ainsi découvert que Katy Perry récompense Orlando Bloom avec un acte sexuel quand il fait la vaisselle.

«Si je descends et que la cuisine est propre, que tu as tout fait, que tu as lavé toute la vaisselle et fermé toutes les portes du garde-manger, tu ferais mieux d’être prêt à te faire s*cer la b***e. C’est mon langage de l’amour (…) C’est aussi simple que ça.» (Katy Perry)

Orlando Bloom répond à Katy Perry de la meilleure des façons

Sans réelle surprise, les propos de la star ne sont pas passés inaperçus auprès du principal concerné. En effet, Orlando Bloom a décidé de répondre à Katy Perry dans l’espace commentaires de son dernier post Instagram.

«J’ai nettoyé toute la maison», a-t-il écrit avec humour.

Crédit Photo : capture d'écran / Instagram Katy Perry

Le message de l’acteur sous la publication de la chanteuse- qui comprend des photos de son apparition dans « Call Her Daddy » - est rapidement devenu viral. En effet, il a récolté plus de 11 000 likes et des centaines de commentaires d’internautes amusés.

Pour rappel, le couple s'est fiancé en février 2019 et a accueilli une petite fille, Daisy Dove, en août 2020.

Crédit Photo : Katy Perry / Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux tourtereaux ont trouvé leur propre recette pour faire durer l’amour.