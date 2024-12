Boire cette quantité précise de café chaque jour augmenterait de 2 ans votre espérance de vie

Des chercheurs ont analysé et comparé les résultats de 85 études scientifiques concernant la consommation de café dans le monde. Selon leur étude, une quantité précise quotidienne de café permettrait de rallonger l’espérance de vie de pratiquement deux ans.

Après l’eau, le café est la boisson la plus consommée dans le monde. On estime que plus de 2,25 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour dans le monde. Le café s’inscrit généralement dans une routine journalière et peut être consommé dès le matin, le midi après le repas ou encore en plein après-midi.

Au Portugal, des chercheurs de l’université de Coimbra se sont intéressés aux bienfaits de cette consommation en analysant et en comparant les résultats de 85 études. Ils se sont notamment penchés sur la relation entre le café et le taux de mortalité, ainsi qu’à d’autres facteurs de santé.

Crédit photo : iStock

Ils ont alors constaté qu’une certaine quantité de café bien précise, consommée au quotidien, avait un effet bénéfique sur l’espérance de vie comme ils le révèlent dans leur étude publiée dans la revue Ageing Research Reviews.

“Les recommandations cliniques traditionnelles ont parfois négligé le rôle du café dans le vieillissement en bonne santé. Notre étude souligne le rôle que peut jouer une consommation régulière et modérée de café pour lutter contre les mécanismes biologiques qui ralentissent ou faillissent naturellement à mesure que nous vieillissons, déclenchant ainsi une série de problèmes de santé potentiels et de comorbidités”

La quantité idéale de café à consommer au quotidien

Selon leurs résultats, les chercheurs estiment que boire trois tasses de café par jour serait lié à une espérance de vie supplémentaire de 1,84 année en moyenne. Cependant, la quantité de données analysées suggère qu’il existe bien d’autres variables à considérer, notamment le type de café consommé ou les caractéristiques démographiques des personnes étudiées.

“La consommation régulière de café semble associée à une préservation des fonctions musculaires, cardiovasculaires, mentales et du système immunitaire, et semble inversement associée à l’incidence des maladies les plus fréquentes touchant les personnes âgées telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux, certains cancers, le diabète, la dépression ou la fragilité physique”

Crédit photo : iStock

Il est également intéressant de souligner que l’étude a été financée par l’Institut d’information scientifique sur le café, une organisation à but non lucratif soutenue par des grandes entreprises internationales de café. Les résultats positifs de l’étude sont donc à nuancer.