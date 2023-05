Cette viennoiserie est la plus calorique et à éviter absolument selon les nutritionnistes

Si vous avez un penchant gourmand pour les viennoiseries, certaines ont plus de calories que d’autres. Des nutritionnistes révèlent laquelle d’entre elles est la plus calorique et qu’il vaudrait mieux éviter.

Comme chaque matin, une envie sucrée vous éveille l’estomac et vous décidez de passer les portes sonnantes d’une boulangerie. Les odeurs succulentes vous montent aux narines et vous avez l’embarras du choix pour satisfaire votre gourmandise. Un croissant, un pain au chocolat ou des chouquettes ? Et pourquoi pas ce délicieux croissant aux amandes qui vous fait de l’oeil ?

Si vous avez du mal à vous décider, peut-être seriez-vous mieux avisé si vous connaissiez le nombre de calories que comporte chacune de ces viennoiseries ? Véritables bombes énergétiques, certaines viennoiseries sont néanmoins bien plus caloriques que d’autres. Alors si vous voulez faire attention à votre apport calorique journalier, voici les viennoiseries qu’il faut éviter et celles qu’il faut privilégier selon les nutritionnistes.

Parmi les viennoiseries les moins caloriques, on retrouve notamment le pain aux raisins, à raison de 333 calories pour 100 grammes. Ensuite vient le chausson aux pommes, à 338 calories pour 100 grammes, puis le pain viennois avec 356 pour 100 grammes.

Le croissant aux amandes, palme de la viennoiserie la plus calorique

En revanche, parmi les viennoiseries les plus caloriques, on retrouve le pain au lait à 382 calories pour 100 grammes, puis le pain au chocolat avec 423 calories pour 100 grammes. Enfin, la palme sucrée de la viennoiserie la plus calorique revient au croissant aux amandes, qui comporte 446 calories pour 100 grammes.

Cette dernière est composée de pâte à croissant et de crème d’amande souvent conçue à base de beurre, d’oeufs, de sucre et de poudre d’amande. Pour 100 grammes, vous pouvez compter 14 grammes de sucre et 36 grammes de glucide, rien que ça ! Ainsi, si vous souhaitez perdre du poids, le croissant aux amandes est à éviter absolument selon les nutritionnistes.

Sur TikTok, le médecin Jean-Michel Cohen, nutritionniste très réputé, recommande également d’éviter le pain aux raisins, très riche en sucre, ainsi que le palmier qui contient également énormément de glucides et possède un apport calorique équivalent au Big Mac. Voilà, vous savez tout désormais, vous pouvez faire votre choix calorique de viennoiseries en tout état de conscience !