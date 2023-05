En dépression et en surpoids, il perd 117 kilos en un an grâce à une méthode simple

Nathan Whittaker, un Australien de 36 ans, a décidé de se prendre en main il y a deux ans en suivant un régime qu’il a lui-même conçu. Grâce à son abnégation et sa motivation, il est parvenu à perdre près de 117 kilos.

En 2021, ce directeur d’un hôtel en Australie pesait 225 kilos et ne parvenait même plus à se déplacer. Son métier lui imposait de rester plusieurs heures assis et de travailler tard. Un quotidien perturbé qui a poussé Nathan à consommer de la malbouffe chaque jour en plus de grignoter entre les repas.

Ce régime à base de fast-food, mauvais pour la santé, a aussi eu un impact négatif sur sa santé mentale. Nathan a alors peu à peu sombré dans la dépression.

Pour se reprendre en main, il s’est décidé à suivre un régime et un nouveau train de vie. Mais ses premières tentatives ont été des échecs. Une période compliquée pour le trentenaire qui l’a enfermé dans un cercle vicieux, comme il l’explique : « J’avais essayé tellement de régimes et je n’avais jamais réussi à perdre du poids sur le long terme, après chaque tentative ratée, j’étais de plus en plus déprimé jusqu’à ce que j’abandonne. J’avais perdu tout espoir d’être un jour en bonne santé et je me suis laissé dévorer par mon anxiété et ma dépression ».

Malgré les difficultés, Nathan est parvenu à les surmonter pour trouver le régime qui lui convenait : le sien.

Un régime personnel qui lui sied parfaitement

Comme pour tout, Nathan y est allé pas à pas. Il a d’abord repris une activité physique en marchant six jours par semaine. Chaque matin avant d’aller travailler, Nathan prend désormais l’air pendant une heure.

Puis, Nathan s’est concocté un régime à 1800 calories par jour via un menu qu’il respecte à la lettre :

- Petit-déjeuner : Omelette aux deux œufs et aux légumes avec une tartine de pain grillé beurrée

- Collation du matin : Un seul fruit

- Déjeuner : Salade de poulet et avocat avec une barre de muesli

- Encas : Coupe de salade de fruits

- Collation chaude : Une portion de spaghetti bolognaise

- Dîner : Un steak avec crevettes à l’ail, pommes de terre et légumes

En suivant son nouveau programme et en y allant à son rythme, Nathan a perdu 117 kilos en douze mois. Il pèse aujourd’hui 108 kilos et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pour encourager ceux qui n’osent encore franchir le pas, Nathan a un conseil important : « Ne pas regarder les chiffres sur la balance. Concentrez-vous simplement sur un ou deux meilleurs choix à faire chaque jour. Ce n’est pas une course pour atteindre votre objectif, vous devez faire de votre mieux ».