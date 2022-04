Pâques : les 6 chocolats les moins caloriques pour limiter les dégâts

À l’approche de Pâques, vous avez sans doute prévu de faire le plein de chocolats. Si vous souhaitez faire attention à votre ligne, voici les 6 chocolats les moins caloriques pour faire la fête sans culpabiliser.

Il ne reste plus que quelques jours avant de célébrer la fête de Pâques et manger plein de chocolat. Pendant cette fête, de nombreuses chasses aux œufs sont organisées en France, l’occasion pour les enfants (et les plus grands) de se régaler avec des friandises.

Si vous voulez vous faire plaisir tout en faisant attention à votre ligne, sachez qu’il existe des chocolats qui sont moins caloriques que d’autres. Ainsi, il est conseillé de manger ces chocolats pendant Pâques… avec modération !

Le chocolat praliné

Avec 479 kcal pour 100 grammes, le chocolat praliné est le moins calorique de tous car le beurre de cacao est remplacé par la pâte à praliné. Cette pâte est fabriquée à partir d’un mélange de noisettes, de sucre et de chocolat.

Le chocolat au riz soufflé

Sous forme de barre de céréales ou en tablettes, le chocolat au riz soufflé est la deuxième sucrerie la moins calorique, puisqu’elle contient 525 kcal pour 100 grammes. Noir ou au lait, le chocolat au riz soufflé reste une friandise très sucrée.

Le chocolat au lait

Le chocolat au lait est constitué de 25% de cacao et contient du sucre et du lait. On trouve en moyenne 535 kcal pour 100 grammes de chocolat au lait. Il contient plus de glucides que le chocolat noir mais n’a pas les minéraux et les vitamines présentes dans le cacao.

Le chocolat blanc

Avec 539 kcal pour 100 grammes, le chocolat blanc est moins gras que les autres mais il contient beaucoup de sucre. Il est fabriqué à partir de beurre de cacao, de lait en poudre, de sucre et d’arômes.

Le chocolat noir

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le chocolat noir est tout aussi calorique que les autres car il contient 572 kcal pour 100 grammes. Riche en cacao, il est le plus gras de tous les chocolats, mais le moins sucré ! Comme il contient des antioxydants, du magnésium et des fibres, ce chocolat est bon pour la santé s’il est consommé avec modération.

Le chocolat aux noisettes

Avec 587 kcal pour 100 grammes, le chocolat aux noisettes est l’un des chocolats les plus caloriques. Les noisettes, amandes et fruits secs présents dans ce chocolat apportent beaucoup de lipides et de sucres, ce qui explique l’explosion de calories.