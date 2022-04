Les personnes diabétiques peuvent-elles boire un verre de vin chaque jour ?

Le vin a des vertus et des inconvénients. Ainsi, pour éviter tout désagrément, il est conseillé, à juste titre, de consommer du vin avec modération. Mais qu’en est-il des personnes diabétiques ? Peuvent-elles boire du vin ?

Crédit : vinotecarium/ Pixabay

Toutes les boissons alcoolisées ne se valent pas en termes d’indice glycémique et de calories, rappelle le site educ'alcool. Ainsi, une simple bière à 5% d’alcool contient 12 grammes de glucides, tandis que du vin rouge à 12% d’alcool contient seulement 2 grammes de glucide, renseigne le site dbl-diabète.

Par ailleurs, tous les alcools contiennent du sucre et par conséquent, sont susceptibles de provoquer une augmentation de la glycémie et de la prise de poids. Cela s’explique par le nombre important de calories que les alcools contiennent dans un petit volume. Dès lors, si vous souffrez de diabète, une attention toute particulière doit être portée sur votre consommation d’alcool.

Consommer du vin quand on est diabétique

Crédit : robyrad/ Pixabay

Par exemple, comme le rappelle le site spécialisé dbl-diabète, les alcools forts en sucre peuvent entraîner un risque d’hyperglycémie. Le site rappelle néanmoins que pour les personnes souffrant de diabète de type 1, il est préférable de consommer de l’alcool pendant le repas et non à jeun, tout en alternant avec une boisson non sucrée et non alcoolisée.

En étant particulièrement regardant sur l'indice glycémique des alcools, on remarque que le vin blanc sec est l’un des vins qui possèdent le moins de sucre avec 1 gramme de glucide pour 12% d’alcool.

Si le vin est de bonne compagnie entre famille et amis pour des moments conviviaux, il est aussi important de rappeler que le vin possède des vertus antioxydantes ralentissant le vieillissement des cellules et leur protection.