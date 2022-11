Quels sont les fromages les moins caloriques à consommer pour une raclette ?

En cette période de fin d’année, la raclette va reprendre du service sur bon nombre de tables françaises. Un copieux plat hivernal pour nous permettre de tenir face à des températures parfois glaciales. Et qui dit raclette dit forcément fromage. On vous dévoile les fromages les moins caloriques pour en profiter au maximum.

La raclette est l’un des plats préférés des Français. Gourmande, la raclette colle au ventre et on se sent alors prêt à affronter les températures hivernales. Et que serait une bonne raclette sans fromage ? Pas grand chose.

Ainsi, il serait dommage de se priver de cet aliment incontournable pour une raclette sous prétexte que le fromage est bien trop calorique. En effet, le fromage à raclette contient 45% de matières grasses en moyenne, ce qui en fait un fromage gras. Même s’il est riche en calcium, ce n’est pas l’idéal pour votre taux de cholestérol.

Alors pour éviter la prise de poids, le ballonnement et tous les inconvénients qui vont de pair avec le cholestérol (maladies cardiovasculaires…), on ne peut que consommer le produit laitier avec parcimonie. Mais vous allez voir qu’il existe d’autres fromages moins caloriques qui font parfaitement l’affaire pour une raclette.

Les fromages les moins caloriques pour une raclette

Pour limiter l’apport en calories du traditionnel fromage à raclette vendu dans le commerce, vous avez plusieurs options. On les détaille ci-dessous :

Le fromage fermier

Beaucoup moins gras que son homologue industriel, le fromage fermier est bien plus facile à digérer. Sur le plan nutritionnel, il est aussi moins calorique que le fromage à raclette.

Le fromage à raclette aromatisé

On en trouve désormais de plus en plus dans le commerce, des fromages à raclette au poivre, au piment ou même aux truffes. Originaux et gustatifs, ces fromages aromatisés n’en sont pas pour autant plus caloriques, ils possèdent simplement une épice en plus. Par ailleurs, si vous privilégiez des fromages fermiers et non transformés, ce sera bien meilleur niveau calories.

Le fromage de chèvre

Parce qu’il est frais et donc riche en eau, le fromage de chèvre a tendance à être moins gras qu’un fromage à raclette classique, par exemple. Même si le fromage de chèvre est moins gras (285 calories), il se peut qu’il contienne aussi moins d’eau. Il sera malgré tout toujours moins calorique qu’un fromage de vache.

Il existe encore pleins d’autres fromages moins caloriques qui feront l’affaire pour une raclette : la cancoillotte (151 calories), le Coulommiers (200 calories), le Brie (200 calories), le camembert (267 calories), ou la mozzarella (260 calories).

Pour 100 grammes, un fromage à raclette contient 340 calories.

Si vous souhaitez vraiment consommer ce fromage, vous pouvez utiliser cette petite astuce : coupez votre tranche en deux afin de consommer moins de fromage. Enfin, pour digérer et aider votre foie lors de ce processus, vous pouvez vous faire une infusion de thym ou du mélange menthe-boldo.