Manger ces 5 aliments ferait gagner 14 ans d'espérance de vie, selon une étude

Une nouvelle étude sur le lien entre alimentation et espérance de vie a présenté l’assiette idéale à consommer chaque jour. Composée de cinq ingrédients, elle permettrait de gagner 14 ans d’espérance de vie.

C’est bien connu, l’alimentation joue un rôle très important pour notre santé et notre espérance de vie. Il y a quelques mois, une étude réalisée par des chercheurs de l’université du Michigan présentait les pires aliments à consommer, qui réduisent notre espérance de vie. L’ingrédient à la tête de ce classement était le hot-dog, qui nous ferait perdre 36 minutes de vie.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Plos Medicine par des scientifiques norvégiens, a présenté l’assiette idéale pour gagner en espérance de vie. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont croisé les conclusions d’autres enquêtes internationales sur l’alimentation et l’espérance de vie. Il s’agit de la plus grande étude jamais menée sur le sujet.

5 ingrédients pour rallonger son espérance de vie

Selon cette étude, cinq ingrédients doivent être privilégiés si l’on veut vivre plus longtemps : les légumineuses, les céréales complètes, les fruits à coque, ainsi que les fruits et les légumes frais. Ces aliments ont de nombreux bienfaits pour notre organisme car ils contiennent des molécules qui protègent des cancers, régulent le cholestérol, préviennent les maladies cardiaques et stabilisent la tension artérielle. Attention cependant à exclure de cette assiette miracle la viande et la charcuterie, qui devront être remplacées par 200 grammes de poisson par jour.

Consommé dès l’âge de 20 ans, ce menu permettrait de gagner 13,9 années de vie supplémentaires pour un homme, contre 10,6 pour une femme. Si vous avez plus de 20 ans, n’ayez crainte : suivre ce régime alimentaire à partir de 60 ans permettrait de gagner 8 années de vie.