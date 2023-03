Une maman crée un pyjama adapté aux enfants et adolescents qui font pipi au lit

Dalila Barhoumi, une mère de famille de quatre enfants, a créé un pyjama absorbant adapté aux enfants qui font pipi au lit. Étanche et confortable, il ne laisse passer aucune fuite.

Voici un problème courant auquel les parents peuvent avoir du mal à trouver une solution : l’énurésie nocturne. Ce phénomène se produit quand les enfants ne parviennent pas à se contrôler dans leur sommeil et font pipi au lit. Ils se réveillent le matin ou en pleine nuit dans des draps mouillés, ce qui oblige les parents à changer les draps régulièrement.

Selon des données publiées par Ameli et relayées par Ouest-France, 49% des enfants âgés entre 3 et 4 ans font pipi au lit, 11% de ceux entre 5 et 7 ans et 2 à 3% des adolescents. En France, on estime que plus de 400 000 enfants souffrent d’énurésie.

Aider les enfants qui font pipi au lit

Dalila Barhoumi est une mère de famille de quatre enfants qui vit à Toulouse et qui est confrontée à ce problème.

« Deux de mes quatre enfants souffrent ou ont souffert d’énurésie. C’est un trouble comportemental et psychologique dans la plupart des cas. Ce dernier concerne les enfants de plus de 5 ans et les adolescents faisant pipi au lit », explique Dalila.

Tous les matins, Dalila devait changer les draps de ses enfants et les laver, ce qui apportait une grosse charge mentale en plus. Pour remédier à ce problème, la mère de famille a cherché des pyjamas absorbants qui pourraient aider ses enfants, trop grands pour porter des couches.

« Mon fils ne voulait plus d’une couche, c’était trop infantilisant, a-t-elle confié. J’ai testé tous les pyjamas absorbants vendus sur le marché mais aucun n’a été efficace. C’était vraiment jeter de l’argent par les fenêtres. Je rêvais de créer un pyjama adapté à mes besoins mais j’avais zéro argent, zéro équipe, zéro compétence dans le domaine. Je n’avais que ma détermination et ma motivation. »

Elle crée des pyjamas absorbants

Mais la motivation peut parfois être la clé de la réussite. Delila a contacté l’association Les Déterminés et six mois plus tard, elle a été lauréate de la French Tech Tremplin et a reçu 42 000 euros. Avec cet argent, elle a fondé sa propre marque de pyjamas nommée Peelou. Avec une équipe de quatre personnes, dont une experte en communication, une modéliste et une spécialiste du marketing, Delila a créé des pyjamas qui répondent enfin à ses attentes puisqu’ils sont assez absorbants pour les enfants qui font pipi au lit.

Pour parvenir à ce résultat, plusieurs tests ont dû être effectués avant de trouver une solution concluante.

« Nous partions vraiment de zéro car aucun pyjama sur le marché n’était vraiment absorbant. Il a donc fallu trouver des matières absorbantes et imperméables. On a essayé avec différents textiles et techniques de couture », affirme Delila.

Finalement, un pyjama a été validé en février dernier. Il a été porté par six enfants pendant plusieurs semaines et aucune fuite n’a été détectée. Les pyjamas sont disponibles de la taille 4 à 16 ans et sont composés d’un haut, un bas, un boxer avec une poche kangourou et un insert. Six couches absorbantes sont incluses dans le pyjama, pour une absorption totale. Le matin, il suffit de mettre le boxer et l’insert dans la machine à laver et il est possible de les réutiliser le soir même car le textile sèche en 24 heures. Trois couleurs unisexes sont proposées : rouge, pêche et vert.

Une cagnotte a été mise en ligne pour soutenir le projet et aider à la conception des premiers pyjamas. Les précommandes sont également ouvertes et si son entreprise a du succès, Dalila espère développer une autre gamme de pyjamas adaptée aux personnes âgées incontinentes.