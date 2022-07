Vacances d'été : les 4 boissons à éviter quand il fait chaud

Quand l’été arrive et qu’il fait de plus en plus chaud, nous n’avons qu’une seule envie : boire pour nous rafraîchir. Mais attention, certaines boissons ne doivent pas être consommées quand il fait trop chaud.

Actuellement, de fortes chaleurs s’abattent partout en France. Quand on a chaud, on a généralement envie de se rafraîchir en se baignant et en profitant d’une bonne boisson fraîche. En cas de fortes chaleurs, il est notamment recommandé de ne pas attendre d’avoir soif pour boire et il est conseillé de boire entre 1,5 et 2,5 litres par jour.

L’eau est la boisson à privilégier quand on a soif et qu’il fait très chaud. Il est conseillé de ne pas la consommer trop fraîche, mais plutôt à température ambiante. Il est également possible de boire d’autres boissons mais attention : certaines doivent être bannies de nos habitudes en été. Voici la liste des 4 boissons à ne jamais boire quand il fait très chaud.

L’alcool

Crédit photo : iStock

Boire de l’alcool est fortement déconseillé, notamment en période de canicule. Au même titre que le thé et le café, cette boisson donne envie d’uriner fréquemment, ce qui nous fait perdre de l’eau rapidement. C’est notamment le cas de la bière et du vin, des boissons pourtant très appréciées pendant la période estivale.En plus de cela, l’alcool a la fâcheuse tendance à déshydrater. Faîtes donc attention si vous buvez de la bière cet été et n’oubliez pas de l’accompagner avec plusieurs verres d’eau.

Le thé et le café

Crédit photo : iStock

Tout comme l’alcool, le thé et le café sont des boissons peu recommandées pendant les fortes chaleurs car elles donnent envie d’uriner plus souvent. S’il est possible de boire du thé ou des infusions pendant l’été, prenez garde à bien boire de l’eau à côté pour ne pas être déshydraté. Enfin, le café est une boisson chaude qui réchauffe encore plus l’organisme alors qu’il n’en a pas besoin.

Les sodas

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les sodas ne doivent pas être consommés pendant l’été, car ils contiennent beaucoup de sucre. C’est également le cas de certains jus de fruits trop sucrés. Ces boissons augmentent la sensation de soif et ne nous hydratent pas de la bonne façon. Il est recommandé de boire des jus de fruits qui ne sont pas trop sucrés, comme le jus d’oranges pressées.