À 31 ans, elle est en couple avec un homme de 62 ans, les internautes l'accusent d'en vouloir à son argent

Accusée d’être une croqueuse de diamants, Gigi, une Britannique de 31 ans, assume à 100% sa relation avec son partenaire, de 31 ans son aîné.

Les histoires d’amour impliquant une importante différence d’âge font souvent débat. Le couple formé par Gigi et Tim ne fait pas exception à la règle.

Cette Britannique de 31 ans, créatrice de contenu à ses heures perdues, est en couple depuis plus d’un an avec celui qu’elle considère comme son prince charmant. Du haut de ses 62 ans, ce grand-père possède toutes les qualités qu’elle recherche chez un homme.

Si cette idylle est digne d’un film romantique, les 31 ans d’écart qui séparent les deux tourteraux ne passent pas auprès de certaines personnes.

Crédit Photo : Jam Press/@regardinggee

Une relation qui divise

Très active sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés, Gigi partage son quotidien de couple avec sa communauté.

Entre les rendez-vous romantiques, les dîners au restaurant et les voyages aux quatre coins de la planète, la trentenaire et son amoureux sont bien occupés. Par ailleurs, la jolie brune assure que son compagnon, qui tient un garage automobile, la couvre de cadeaux.

En s’exposant ainsi sur la Toile, la créatrice de contenu ne s’attendait pas à recevoir une vague de haine. Elle est devenue la cible de plusieurs internautes, qui l’accusent d’être une « gold digger », une expression péjorative qui désigne une femme qui séduit un homme pour son argent.

Face aux réactions négatives, Gigi affirme que sa relation avec Tim est authentique. Elle refuse de voir son bonheur gâché par des gens qu’elle décrit comme « tristes et misérables ».

« Les gens peuvent me traiter de croqueuse de diamants autant qu'ils veulent, mais honnêtement, je m'en fiche (…) Ils nous insultent, mais ce ne sont que des losers », a indiqué Gigi à What's The Jam.

Avant d’ajouter :

« Dès que les gens apprennent que mon partenaire a 62 ans et moi 31, ils supposent tous que c'est pour l’argent ».

Crédit Photo : Jam Press/@regardinggee

Une attirance pour les hommes plus âgés

Le couple, originaire de Bristol, se moque des critiques. Comme le souligne Gigi, son partenaire sexagénaire est en pleine forme pour son âge. D’après elle, Tim possède de nombreuses qualités humaines et le décrit comme un parfait gentleman.

« Il s’occupe toujours des frais, c’est quelque chose que j’aime et que j’admire chez lui. J'ai toujours pensé qu'un homme qui subvient ainsi aux besoins de sa compagne exprime naturellement son énergie masculine, et cela me fait me sentir aimée et chérie. C'est un homme très traditionnel, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je me sens si proche de lui », confie la principale concernée.

Tim, divorcé depuis plus de vingt ans, a rencontré sa compagne en juillet 2024. Il a deux enfants, dont une fille qui est devenue mère. De son côté, Gigi a été mariée pendant huit ans avant de divorcer.

« Je me suis mariée à 21 ans, j'ai divorcé à 29 ans et j'ai rencontré Tim à 30 ans (…) Malheureusement, ça n'a pas marché avec mon ex-mari, qui avait pourtant 11 ans de plus que moi », explique-t-elle.

L’influenceuse, qui admet avoir toujours été attirée par les hommes plus âgés, s’entend très bien avec la famille et les proches de son petit ami, et c’est tout ce qui compte à ses yeux.