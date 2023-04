Voici pourquoi il ne faut pas conserver vos aliments dans des boîtes en plastique

Pour stocker des aliments, mieux vaut privilégier une boîte en verre, certes bien plus lourde, qu’une boîte en plastique. Cette dernière présente un risque pour notre santé et peut contaminer les aliments qu’elle contient.

Crédit : mapo/ iStock

D’après les médecins, et notamment les nutritionnistes, il ne faut pas conserver ses aliments dans du plastique. Les boîtes en plastique sont très pratiques pour conserver nos aliments, mais elles sont nocives pour notre santé.

Pour l’usage du micro-ondes ou pour le réfrigérateur, il faut se demander si l’utilisation de boîtes en plastique est appropriée. Selon leur usage, les boîtes en plastique transmettent des substances nocives sur les aliments que nous consommons.

Afin d’éviter cela, il est conseillé de suivre les recommandations d’utilisation du fabricant.

Privilégiez une boîte en verre à une boîte en plastique

Crédit : Katelin Kinney/ iStock

Pour éviter ces transferts, vous pouvez tout d’abord envelopper vos aliments dans du papier essuie-tout. Ensuite, vous pouvez regarder le numéro (compris de 1 à 7) qui se trouve sous la boîte. « Selon le code, il y a des critères d’utilisation », précise Florence Foucaut, nutritionniste diététicienne.

Pour savoir quelle utilisation est la plus appropriée selon le numéro de votre boîte, le site belge Écoconso répertorie le mode d’utilisation et le type d’aliment qui peut être conservé. « En résumé, le plastique est testé pour un type d’utilisation. Et souvent, nous détournons son utilisation originale. C’est ce qui n’est pas bon », ajoute la spécialiste.

Enfin, si vous ne voulez pas vous embarrasser avec de telles contraintes, rien de mieux que d’utiliser une boîte en verre. Cette dernière est sans danger pour nos aliments et notre santé. « C’est un matériau inerte et il n’y a aucun risque de transfert », assure la diététicienne.