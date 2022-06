Voici pourquoi il ne faut pas garder une boîte de conserve ouverte au frigo

Entamer une boîte de conserve et la placer dans le frigo est une mauvaise habitude que l’on doit bannir. En effet, ce geste peut être dangereux pour notre santé.

Les boîtes de conserve sont des contenants pratiques qui nous permettent de conserver des aliments très longtemps. Faciles à stocker, ces boîtes peuvent parfois rester plusieurs années dans notre placard sans problème.

Si les aliments contenus dans les boîtes de conserve peuvent être gardés longtemps, il est tout de même conseillé de toujours laver le dessus de la boîte avant de l’ouvrir.

Crédit photo : iStock

Les boîtes de conserve sont un moyen efficace de conserver nos aliments longtemps mais attention : si elles présentent des taches de rouille, elles doivent être jetées immédiatement. De plus, il est fortement déconseillé de placer une boîte de conserve ouverte dans son réfrigérateur.

Ne pas garder une boîte de conserve entamée au frigo

Si vous avez entamé une boîte de conserve et qu’il reste des aliments à l’intérieur, ne la placez surtout pas au frigo ! En effet, cette mauvaise habitude peut être dangereuse pour notre santé. Le contact entre le métal de la boîte, la nourriture et l’oxygène peut favoriser l’apparition de rouille et des bactéries peuvent nous contaminer.

Crédit photo : iStock

Ainsi, il est conseillé de transvaser les aliments restants dans un récipient adapté et hermétique, en plastique ou en verre, et de jeter la boîte de conserve. Les aliments peuvent ensuite être placés au frigo. À noter qu’une fois que la boîte est ouverte, la nourriture devient vite périssable : il faut alors vite consommer l’aliment avant qu’il ne soit plus bon.