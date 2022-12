Vous êtes tout le temps fatigué en hiver ? Voici le phénomène qui explique cet état

Vous l’avez sans doute remarqué, l’hiver rime souvent avec grande fatigue. Mais comment expliquer cet état malgré les 8 heures de sommeil recommandées ? Explications.

Crédit : franz12 / iStock

Le principal facteur qui peut provoquer que notre corps subisse davantage de fatigue pendant la période hivernale est le manque d’exposition au soleil. En effet, les journées sont plus courtes et donc mathématiquement, nous passons moins de temps au soleil, sans parler des basses températures qui n’encouragent pas forcément à sortir de chez soi. Résultat, l’organisme a un besoin plus important de sommeil.

Si malgré les 8 à 9 heures de sommeil que conseillent les experts dans ce domaine, vous vous réveillez toujours aussi fatigué, cela est peut-être dû à un concept connu sous le nom de « junk sleep ». Ce dernier est défini par l’association The Sleep Council, dont l’objectif est de partager des astuces pour mieux dormir, comme un celle d'éviter le sommeil de mauvaise qualité, qui ne permet pas au cerveau et au corps de se régénérer à hauteur de 100% de ses capacités.

« La cause du junk sleep est principalement due à l'utilisation persistante et excessive d'appareils électroniques, en particulier avant de dormir. La lumière bleue supprime la libération de mélatonine, une hormone qui nous rend somnolant, et cela peut causer des difficultés au moment de s’endormir » a expliqué la Dr Katharine Hall, experte en sommeil. Pour éviter de faire face à ce phénomène, il est recommandé d’éviter les écrans, mais aussi de boire du café ou d’avoir une activité physique intense juste avant d’aller se coucher.

Installer une routine de sommeil

L’habitude idéale à prendre pour tenter d’améliorer le plus possible la qualité de son sommeil et donc récupérer au maximum est d’installer une routine, c’est-à-dire aller se coucher et se réveiller à des horaires fixes chaque jour. C’est également ce que conseille Katharine Hall : « il faut essayer d’adopter un horaire de sommeil régulier afin que votre corps soit dans un cycle de sommeil sain. » Et si cela ne suffit pas, il existe d’autres solutions alternatives comme des brumes d’oreiller ou encore des accessoires pour avoir des nuits plus réparatrices.

